Наслідки ракетного удару по Дніпру. ФОТОрепортаж
Російські загарбники ввечері 25 лютого завдали ракетного удару по Дніпру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто.
Постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні", - йдеться в повідомленні.
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