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Наслідки ракетного удару по Дніпру. ФОТОрепортаж

Російські загарбники ввечері 25 лютого завдали ракетного удару по Дніпру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто.

Постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Дніпру - ушкоджено декілька будинків, поранено 4 особи. Сили ППО збили 3 крилаті ракети та 5 шахедів, - ОВА

Обстріл ДНіпра
Обстріл ДНіпра
Обстріл ДНіпра
Обстріл ДНіпра

Автор: 

Дніпро (3282) обстріл (28687)


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А прильот навіть в Полтаві було чутно.
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26.02.2024 06:50 Відповісти
То, може, харківські.
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26.02.2024 07:19 Відповісти
Звіздец , .......
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26.02.2024 07:57 Відповісти
правильно казати
ЗЕздец
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26.02.2024 08:33 Відповісти
 
 