Последствия ракетного удара по Днепру. ФОТОрепортаж
Российские захватчики вечером 25 февраля нанесли ракетный удар по Днепру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В жилом секторе областного центра повреждено 10 частных домов, несколько авто.
Пострадали мужчины 41 и 49 лет. И женщины – 20 и 60 лет. Все в больнице", - говорится в сообщении.
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