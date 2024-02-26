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Последствия ракетного удара по Днепру. ФОТОрепортаж

Российские захватчики вечером 25 февраля нанесли ракетный удар по Днепру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В жилом секторе областного центра повреждено 10 частных домов, несколько авто.

Пострадали мужчины 41 и 49 лет. И женщины – 20 и 60 лет. Все в больнице", - говорится в сообщении.

Смотрите: Аварийно-спасательные работы на месте попадания "Шахеда" по многоэтажке в Днепре завершены: 2 человека погибли, 7 - получили ранения. ФОТО

Обстріл ДНіпра
Обстріл ДНіпра
Обстріл ДНіпра
Обстріл ДНіпра

Автор: 

Днепр (4427) обстрел (27366)


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А прильот навіть в Полтаві було чутно.
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26.02.2024 06:50 Ответить
То, може, харківські.
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26.02.2024 07:19 Ответить
Звіздец , .......
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26.02.2024 07:57 Ответить
правильно казати
ЗЕздец
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26.02.2024 08:33 Ответить
 
 