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Новини
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Зафіксовані пуски КАБів на Донеччину, - Повітряні сили

рф,каб,винищувач,літакрф

Наразі авіація ворога запускає керовані авіаційні бомби на Донеччину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив КАБом по центру Курахового, 16 людей поранено, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8595) бомбардування (337) Повітряні сили (2680)


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Топ коментарі
+6
РФ- это Русский Фашизм.
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04.03.2024 07:38
+4
Хай підлітають ближче, "авіатори" ....
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04.03.2024 07:44
+3
Сволота кацапська
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04.03.2024 07:38
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РФ- это Русский Фашизм.
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04.03.2024 07:38 Відповісти
Сволота кацапська
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04.03.2024 07:38 Відповісти
Хай підлітають ближче, "авіатори" ....
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04.03.2024 07:44 Відповісти
Vidimo kacapi ispolzyvajet mense mocnosti kabi,te mozno iz daleka streliat mozet daze s 50 kilometrov,kak tolko bolsoj mocnosti srazu podbyyvajet poskolku nado blizko podletet gde to 15-20 kilometrov ot celi,a eto uze zona porazenyja
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04.03.2024 08:20 Відповісти
Інформація з-запоребрика:

"В Самарской области https://t.me/cvk63/1978 подорвал и опору железнодорожного моста на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам местных жителей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени (5:30 мск). В настоящее время задержаны пассажирские поезда сообщением Москва - Орск, Москва - Самара, Сызрань - Мирная. Отмечается, что жертв нет."
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04.03.2024 07:58 Відповісти
В 5:30 все спят после вчерашнего, потому жертв ещё нет. Но будут.
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04.03.2024 08:08 Відповісти
А соСушки самі ще від сорому не сипляться??
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04.03.2024 08:29 Відповісти
мʼясні авіаштурми
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04.03.2024 08:42 Відповісти
Только с обратным знаком.
Возможно ты войну знаешь только из телевизора или по видео из интернета. А вот я имел "удовольствие" на собственной шкуре прочувствовать как это, когда в паре десятков метров от тебя падает 6кг тротила, даже когда ты защищен от осколков. Ну а КАБ-250, это не 6, это ДЕВЯНОСТО шесть кг взрывчатого вещества.
Так что да, если удачно прилетит, то результат может быть очень даже мясным ...
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04.03.2024 12:03 Відповісти
Беда подступила, как слёзы к глазам
Однажды в полёте, однажды в полёте
Однажды в полёте их "ЗРК" наказал...
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04.03.2024 08:47 Відповісти
ЕПСО
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04.03.2024 09:19 Відповісти
Українська розвідка зламала сервери Міноборони росії, у результаті чого отримала доступ до серверів, шифрів та секретних документів - ГУР.
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04.03.2024 09:20 Відповісти
 
 