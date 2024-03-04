Зафиксированы пуски КАБов на Донетчину, - Воздушные силы

В настоящее время авиация врага запускает управляемые авиационные бомбы на Донетчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донетчине", - говорится в сообщении.

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