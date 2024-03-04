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Зафиксированы пуски КАБов на Донетчину, - Воздушные силы

рф,каб,винищувач,літакрф

В настоящее время авиация врага запускает управляемые авиационные бомбы на Донетчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донетчине", - говорится в сообщении.

Смотрите: Враг ударил КАБом по центру Курахово, 16 человек ранены, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецкая область (9784) бомбардировка (451) Воздушные силы (2340)


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Топ комментарии
+6
РФ- это Русский Фашизм.
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04.03.2024 07:38
+4
Хай підлітають ближче, "авіатори" ....
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04.03.2024 07:44
+3
Сволота кацапська
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04.03.2024 07:38
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РФ- это Русский Фашизм.
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04.03.2024 07:38 Ответить
Сволота кацапська
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04.03.2024 07:38 Ответить
Хай підлітають ближче, "авіатори" ....
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04.03.2024 07:44 Ответить
Vidimo kacapi ispolzyvajet mense mocnosti kabi,te mozno iz daleka streliat mozet daze s 50 kilometrov,kak tolko bolsoj mocnosti srazu podbyyvajet poskolku nado blizko podletet gde to 15-20 kilometrov ot celi,a eto uze zona porazenyja
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04.03.2024 08:20 Ответить
Інформація з-запоребрика:

"В Самарской области https://t.me/cvk63/1978 подорвал и опору железнодорожного моста на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам местных жителей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени (5:30 мск). В настоящее время задержаны пассажирские поезда сообщением Москва - Орск, Москва - Самара, Сызрань - Мирная. Отмечается, что жертв нет."
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04.03.2024 07:58 Ответить
В 5:30 все спят после вчерашнего, потому жертв ещё нет. Но будут.
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04.03.2024 08:08 Ответить
А соСушки самі ще від сорому не сипляться??
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04.03.2024 08:29 Ответить
мʼясні авіаштурми
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04.03.2024 08:42 Ответить
Только с обратным знаком.
Возможно ты войну знаешь только из телевизора или по видео из интернета. А вот я имел "удовольствие" на собственной шкуре прочувствовать как это, когда в паре десятков метров от тебя падает 6кг тротила, даже когда ты защищен от осколков. Ну а КАБ-250, это не 6, это ДЕВЯНОСТО шесть кг взрывчатого вещества.
Так что да, если удачно прилетит, то результат может быть очень даже мясным ...
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04.03.2024 12:03 Ответить
Беда подступила, как слёзы к глазам
Однажды в полёте, однажды в полёте
Однажды в полёте их "ЗРК" наказал...
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04.03.2024 08:47 Ответить
ЕПСО
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04.03.2024 09:19 Ответить
Українська розвідка зламала сервери Міноборони росії, у результаті чого отримала доступ до серверів, шифрів та секретних документів - ГУР.
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04.03.2024 09:20 Ответить
 
 