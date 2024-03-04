Зафиксированы пуски КАБов на Донетчину, - Воздушные силы
В настоящее время авиация врага запускает управляемые авиационные бомбы на Донетчину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донетчине", - говорится в сообщении.
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"В Самарской области https://t.me/cvk63/1978 подорвал и опору железнодорожного моста на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам местных жителей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени (5:30 мск). В настоящее время задержаны пассажирские поезда сообщением Москва - Орск, Москва - Самара, Сызрань - Мирная. Отмечается, что жертв нет."
Возможно ты войну знаешь только из телевизора или по видео из интернета. А вот я имел "удовольствие" на собственной шкуре прочувствовать как это, когда в паре десятков метров от тебя падает 6кг тротила, даже когда ты защищен от осколков. Ну а КАБ-250, это не 6, это ДЕВЯНОСТО шесть кг взрывчатого вещества.
Так что да, если удачно прилетит, то результат может быть очень даже мясным ...
Однажды в полёте, однажды в полёте
Однажды в полёте их "ЗРК" наказал...