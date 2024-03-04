Росіяни протягом доби обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: Загинула 1 особа

Російські окупаційні війська обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого загинула 1 особа.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Під вогнем рашистів протягом доби опинилися Садове, Велетенське, Кізомис, Понятівка, Антонівка, Степанівка, Зеленівка, Берислав, Михайлівка, Дудчани, Томина Балка, Саблуківка, Качкарівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 9 багатоповерхівок та 16 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні будівлі. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарчі будівлі", - йдеться в повідомленні.

Відомо про 1 загиблу особу.

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