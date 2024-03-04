УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5194 відвідувача онлайн
Новини Фото
746 1

Ворог атакував дроном Нікополь, є пошкодження. У Марганці під ударом ЛЕП. ФОТО

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровщини.

Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ввечері під ворожим ударом була Нікопольщина.

"По райцентру агресор поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджено пошту, приватний будинок та авто", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожу ракету Х-59 знищено над Дніпропетровщиною, - ПК "Схід"

Наслідки удару по Нікополю
Наслідки удару по Нікополю

Також зазначається, що Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Зачепили лінію електропередач.

За даними ОВА, люди не постраждали.

Автор: 

обстріл (28717) Нікополь (1209) Дніпропетровська область (3778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.03.2024 08:55 Відповісти
 
 