Ворог атакував дроном Нікополь, є пошкодження. У Марганці під ударом ЛЕП. ФОТО
Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровщини.
Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ввечері під ворожим ударом була Нікопольщина.
"По райцентру агресор поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджено пошту, приватний будинок та авто", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Зачепили лінію електропередач.
За даними ОВА, люди не постраждали.
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Ksenia VB
показати весь коментар04.03.2024 08:55 Відповісти Мені подобається 1
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