Ворог атакував дроном Нікополь, є пошкодження. У Марганці під ударом ЛЕП. ФОТО

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровщини.

Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ввечері під ворожим ударом була Нікопольщина.

"По райцентру агресор поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджено пошту, приватний будинок та авто", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Зачепили лінію електропередач.

За даними ОВА, люди не постраждали.