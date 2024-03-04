Ворожа авіація запускає КАБи на Запорізьку область, - Повітряні сили
Зранку 4 березня ворожа авіація запускає керовані авіабомби на територію Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.
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Redcar Ukraine
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