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Ворожа авіація запускає КАБи на Запорізьку область, - Повітряні сили

каб

Зранку 4 березня ворожа авіація запускає керовані авіабомби на територію Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зафіксовані пуски КАБів на Донеччину, - Повітряні сили

Автор: 

Запорізька область (3649) бомбардування (337)


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Ігнат, де збиті кацапольоти? Де бравурні заяви? Чому мовчиш?
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04.03.2024 11:04 Відповісти
хіба можуть нам брехати?
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04.03.2024 11:16 Відповісти
 
 