Українська енергетика встояла попри російські удари у лютому, - британська розвідка
У лютому росіяни намагались атакувати енергетичні об’єкти у регіонах України. Попри це українська енергетика працює стабільно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у британській розвідці.
Протягом лютого росіяни атакували енергосистеми України безпілотними літальними апаратами. Попри те, що сили ППО збивали російські безпілотники, ворожі удари завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям
"Ці атаки відбувалися по всій Україні, при цьому було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі в Донецьку, Дніпрі та на заході України, аж до Львова", - йдеться у звіті розвідці.
Аналітики Британії зазначають, що, ймовірніше, атаки були здійснені за допомогою комбінації БПЛА з односторонньою дією, ракетних систем класу "земля-земля" і звичайної реактивної артилерії, а не російської авіації дальнього радіуса дії, як це спостерігалося в 2022 і 2023 роках.
"Цілком ймовірно, що Росія прагнула атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Попри ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі", констатувала британська розвідка.
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Британці знають, як і хто та що, робили оті дивні особи в системі управління Україною, а також «компетенцію» державних Секретарів, для параду…
Бо тарифи треба підняти було...
Я собі в січні 2023 року зібрав систему з інвертором на 3.6 кВт і батарейками на 5 кВт*годин. І перевів весь будинок на неї (включно з скважинним насосом). Тож останній місяць обстрілів та відключеннь по 8 годин - взагалі не помічав. Мені моїх батарейок при "звичайному" споживанні вистачає на 16 годин. А при "економному" (тільки інтернет, ноут, насос опалення та скважинний насос) - на 30+.