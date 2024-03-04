Українська енергетика встояла попри російські удари у лютому, - британська розвідка

У лютому росіяни намагались атакувати енергетичні об’єкти у регіонах України. Попри це українська енергетика працює стабільно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у британській розвідці.

Протягом лютого росіяни атакували енергосистеми України безпілотними літальними апаратами. Попри те, що сили ППО збивали російські безпілотники, ворожі удари завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям

"Ці атаки відбувалися по всій Україні, при цьому було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі в Донецьку, Дніпрі та на заході України, аж до Львова", - йдеться у звіті розвідці.

Аналітики Британії зазначають, що, ймовірніше, атаки були здійснені за допомогою комбінації БПЛА з односторонньою дією, ракетних систем класу "земля-земля" і звичайної реактивної артилерії, а не російської авіації дальнього радіуса дії, як це спостерігалося в 2022 і 2023 роках.

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"Цілком ймовірно, що Росія прагнула атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Попри ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі", констатувала британська розвідка.