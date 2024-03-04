УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5667 відвідувачів онлайн
Новини
514 6

Українська енергетика встояла попри російські удари у лютому, - британська розвідка

пожежа,електроенергія

У лютому росіяни намагались атакувати енергетичні об’єкти у регіонах України. Попри це українська енергетика працює стабільно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у британській розвідці.

Протягом лютого росіяни атакували енергосистеми України безпілотними літальними апаратами. Попри те, що сили ППО збивали російські безпілотники, ворожі удари завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям

"Ці атаки відбувалися по всій Україні, при цьому було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі в Донецьку, Дніпрі та на заході України, аж до Львова", - йдеться у звіті розвідці.

Аналітики Британії зазначають, що, ймовірніше, атаки  були здійснені за допомогою комбінації БПЛА з односторонньою дією, ракетних систем класу "земля-земля" і звичайної реактивної артилерії, а не російської авіації дальнього радіуса дії, як це спостерігалося в 2022 і 2023 роках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другу зиму війни Україна пройшла без блекаутів та застосування графіків відключень електроенергії, - Шмигаль

"Цілком ймовірно, що Росія прагнула атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Попри ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі", констатувала британська розвідка.

Автор: 

Велика Британія (5611) енергетика (2601) зовнішня розвідка (469)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ми ще й продаємо електрику за кордон. За цінами, нижчими аніж внутрішні тарифи
показати весь коментар
04.03.2024 11:58 Відповісти
В ЄС теж профіцит виробництва електроенергії - зима тепла, всіх енергоносіїв достатньо, електрики для опалення споживають кардинально менше, ніж попередні роки. Тож добре, що беруть хоч за якимось тарифами, підтримуючи виробництво в Україні і, як наслідок, персонал та спроможність потужностей.
показати весь коментар
04.03.2024 13:05 Відповісти
потужності залишилися, а народ виїхав. Наприклад, йа електроенергію в Україні вже не споживаю - чи вона є, чи нема
показати весь коментар
04.03.2024 12:00 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям!

Британці знають, як і хто та що, робили оті дивні особи в системі управління Україною, а також «компетенцію» державних Секретарів, для параду…
показати весь коментар
04.03.2024 12:07 Відповісти
Я так думаю,і минулого сезону не так орки,як свої відключали...
Бо тарифи треба підняти було...
показати весь коментар
04.03.2024 12:38 Відповісти
Все було. І реальна нестача. І адміністративні "пєрєгіби" на місяцях.

Я собі в січні 2023 року зібрав систему з інвертором на 3.6 кВт і батарейками на 5 кВт*годин. І перевів весь будинок на неї (включно з скважинним насосом). Тож останній місяць обстрілів та відключеннь по 8 годин - взагалі не помічав. Мені моїх батарейок при "звичайному" споживанні вистачає на 16 годин. А при "економному" (тільки інтернет, ноут, насос опалення та скважинний насос) - на 30+.
показати весь коментар
04.03.2024 13:09 Відповісти
 
 