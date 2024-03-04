Наразі немає можливості зробити засідання Кабміну доступними для ЗМІ, - Немчінов
З міркувань безпеки засідання Кабінету Міністрів не робитимуть доступними для засобів масової інформації.
Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Це питання розглядається, ми хотіли б, але з точки зору безпеки зараз це не можна зробити. Тому що наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання, чи розглядаються варіанти повернення до більш класичних форматів роботи преси під час засідань уряду (онлайн, доступ до кулуарів).
Раніше через пандемію COVID-19 засідання уряду кілька років відбувалися без преси в режимі онлайн, після початку повномасштабної війни з міркувань безпеки вони тривають у закритому режимі, а інформація про них з'являється лише згодом.
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тож, виділили на дорогу на 2024...
а разом з ЗМІ, в кабмін потраплять українські шпигуни і розкажуть українцям про всі нички зелених
то накуя їм ці ЗМІ???
без них слугам легше жити
всі інші, на собачих консервах.
під час війни засідання з окремих питань має бути закритим
чому закритими є засідання Зради?
зовсім недавно, було виїздне засідання на польському кордоні.
от зе!шмаркля молодець, вигадав. запрошує журналюх, на закриті вечірки.