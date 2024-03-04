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Новини
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Наразі немає можливості зробити засідання Кабміну доступними для ЗМІ, - Немчінов

кабмін

З міркувань безпеки засідання Кабінету Міністрів не робитимуть доступними для засобів масової інформації.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання розглядається, ми хотіли б, але з точки зору безпеки зараз це не можна зробити. Тому що наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання, чи розглядаються варіанти повернення до більш класичних форматів роботи преси під час засідань уряду (онлайн, доступ до кулуарів).

Раніше через пандемію COVID-19 засідання уряду кілька років відбувалися без преси в режимі онлайн, після початку повномасштабної війни з міркувань безпеки вони тривають у закритому режимі, а інформація про них з'являється лише згодом.

Читайте: Уряд необхідно звільнити від понад 30 невластивих повноважень, - Немчінов

Автор: 

Кабмін (14108) ЗМІ (1363) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+13
наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога. А ви щось вирішуєте там? Без єрмака ні один закон не приймається
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04.03.2024 12:35
+9
А шо такоє? Розпил бабла ******** тишу?
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04.03.2024 12:37
+8
А для них, знчить, безпечно? Гнидозеленожаби!!!
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04.03.2024 12:32
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А для них, знчить, безпечно? Гнидозеленожаби!!!
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04.03.2024 12:32 Відповісти
після закритих засідань кабміну з"являються "лишні" 17 ярдів невикористаних в 2023му
не було, *****, на що потратити....
тож, виділили на дорогу на 2024...
а разом з ЗМІ, в кабмін потраплять українські шпигуни і розкажуть українцям про всі нички зелених
то накуя їм ці ЗМІ???
без них слугам легше жити
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04.03.2024 14:56 Відповісти
наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога. А ви щось вирішуєте там? Без єрмака ні один закон не приймається
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04.03.2024 12:35 Відповісти
Набивають собі ціну? Якщо про військові плани раша знає на наступний день (зі слів президента), то де ви зираєтесь - раша знає за тиждень.
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04.03.2024 12:36 Відповісти
Конспірологія має бути конспірологічною !! Шмаркаль проводить сеанси медитації . Як і його вЯлічний боунопарт. Всьо харашо прекрасная маркиза ... А можна було ж просто сказати:" Ми не хочемо, щоб з нас сміялась вся країна. Ми - безпорадні зараз, як і були безпорадніми чотири роки тому!"
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04.03.2024 12:36 Відповісти
вони "мівіну" жруть всі окремо!
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04.03.2024 12:37 Відповісти
мівіна, це для найвищого керівництва держави! мівіна, дороге вино і теніс.
всі інші, на собачих консервах.
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04.03.2024 12:45 Відповісти
мівіну і дороге вино не можна поєднувати, а то іноді важкі метали можуть випадати в осаді.....
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04.03.2024 12:55 Відповісти
А шо такоє? Розпил бабла ******** тишу?
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04.03.2024 12:37 Відповісти
дешевий піар:
під час війни засідання з окремих питань має бути закритим

чому закритими є засідання Зради?
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04.03.2024 12:49 Відповісти
А поставити пару-трійку веб-камер "нє судьба"?
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04.03.2024 12:38 Відповісти
В демократичних країнах залежність така - до кого не доступають ЗМІ,до того доступають правоохоронні органи...Тому що в закритому,стоячому болоті заводяться...всі знають хто...
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04.03.2024 12:42 Відповісти
А детекорних рамок вже немає?! Хоча недавнішня пресконференція була більш небезпечніша...
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04.03.2024 12:45 Відповісти
Небезпечно, блдь? Та кому ви нах*й здались! У вас кротовня на всі 100% і рєшала "всього і всіх" сидить зовсім в іншому місці. Дармоєди хЄрові!
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04.03.2024 12:47 Відповісти
Ублюдки. Але зелені 75 процентні жаби і це лайно зжеруть. Щоб ви були, су...ки, поокляті, разом із вашими тупорилими родинами. Привели, зрадників на нашу Землю!
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04.03.2024 12:48 Відповісти
згодний. секретність дуже важлива. треба постійно петляти, від клятих репортерів.
зовсім недавно, було виїздне засідання на польському кордоні.
от зе!шмаркля молодець, вигадав. запрошує журналюх, на закриті вечірки.
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04.03.2024 12:50 Відповісти
Авжеж , так простіше гроші розбазарувати.
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04.03.2024 12:52 Відповісти
Ізвінітє, што мєшаєм вам дєньгі прятать
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04.03.2024 12:58 Відповісти
Пі.уй, від цапа більше "молока", чим вашого впливу на прийняття рішень, а ЖмиГаль- бевзь потішний.
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04.03.2024 14:43 Відповісти
 
 