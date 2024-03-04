Наразі немає можливості зробити засідання Кабміну доступними для ЗМІ, - Немчінов

З міркувань безпеки засідання Кабінету Міністрів не робитимуть доступними для засобів масової інформації.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання розглядається, ми хотіли б, але з точки зору безпеки зараз це не можна зробити. Тому що наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання, чи розглядаються варіанти повернення до більш класичних форматів роботи преси під час засідань уряду (онлайн, доступ до кулуарів).

Раніше через пандемію COVID-19 засідання уряду кілька років відбувалися без преси в режимі онлайн, після початку повномасштабної війни з міркувань безпеки вони тривають у закритому режимі, а інформація про них з'являється лише згодом.

Читайте: Уряд необхідно звільнити від понад 30 невластивих повноважень, - Немчінов