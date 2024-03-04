Уряд необхідно звільнити від понад 30 невластивих повноважень, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що уряд України необхідно звільнити від понад тридцяти невластивих повноважень і функцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про необхідність позбавити уряд невластивих функцій.

"На попередньому засіданні уряду я вносив документ, який розробив Фонд державного майна, про списання системи оповіщення якоїсь залізничної станції в якісь із регіональних філій "Укрзалізниці". Це списується рішенням уряду. І таких повноважень ми нарахували понад три десятка, орієнтовно 34-35", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що йдеться про завдання, які мають вирішуватися на рівні міністерств, і, можливо, центральних органів виконавчої влади.

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"Ідеться не про політичні функції, а передусім про господарчі. Тому що кожен такий документ проходить повну регламентну процедуру: погодження, експертиза, висновки тощо. Це відриває людей від того, щоб займатися іншими справами, тією ж євроінтеграцією", - підсумував міністр.