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Новини
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Уряд необхідно звільнити від понад 30 невластивих повноважень, - Немчінов

кабмін

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що уряд України необхідно звільнити від понад тридцяти невластивих повноважень і функцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про необхідність позбавити уряд невластивих функцій.

"На попередньому засіданні уряду я вносив документ, який розробив Фонд державного майна, про списання системи оповіщення якоїсь залізничної станції в якісь із регіональних філій "Укрзалізниці". Це списується рішенням уряду. І таких повноважень ми нарахували понад три десятка, орієнтовно 34-35", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що йдеться про завдання, які мають вирішуватися на рівні міністерств, і, можливо, центральних органів виконавчої влади.

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"Ідеться не про політичні функції, а передусім про господарчі. Тому що кожен такий документ проходить повну регламентну процедуру: погодження, експертиза, висновки тощо. Це відриває людей від того, щоб займатися іншими справами, тією ж євроінтеграцією", - підсумував міністр.

Автор: 

Кабмін (14108) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+7
і передать їх всіх Найвеличнішому
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04.03.2024 10:46
+6
Може и іх від обов"язків пора звільнити - 17млд виділили на дороги
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04.03.2024 10:48
+5
в зеленій ж-ОП-і щось засвербіло
узурпація влади, як вона є
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04.03.2024 10:48
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і передать їх всіх Найвеличнішому
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04.03.2024 10:46 Відповісти
Значить покласти все у шухлядку. До інавгурації. Робота не вовк - в ліс не втече !!!
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04.03.2024 10:52 Відповісти
Може и іх від обов"язків пора звільнити - 17млд виділили на дороги
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04.03.2024 10:48 Відповісти
в зеленій ж-ОП-і щось засвербіло
узурпація влади, як вона є
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04.03.2024 10:48 Відповісти
а він не вважає, що жОПу необхідно звільнити від 5-6 менеджерів, невластивих повноважень і функцій???
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04.03.2024 10:50 Відповісти
А давайте підемо далі. Боюсь отримати ... по барабану, але ради Справедливості. І ПРАВДИ. Нічого крім Правди. На кордоні з Польщею знаходиться повних ШІСТЬ БРИГАД. Водіїв, експедиторів. Чого ТЦК бігає по тренажерним залам, а "бригади" такі замучені , що аж плакати хочеться. Для чого Тису перепливати, якщо можна влаштуватись водієм до перевізників. і ЛЕГАЛЬНО стояти в черзі до Божого суду ? ВИСНОВОК. ЧЕРГА на кордоні з боку України фінансується, вигідна і запланована. Рідкісні спроби провезти збіжжя через кордон залізницею - це для пилу в очі !!! Всьо. Крапка.
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04.03.2024 10:51 Відповісти
+++
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04.03.2024 14:57 Відповісти
Забагато в них роботи.
Напрацювалися, втомилися...
Бідненькі, наші!
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04.03.2024 10:51 Відповісти
Уряд потрібно звільнити і крапка.
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04.03.2024 10:53 Відповісти
А д'єрмака від невластивих секретутці повноважень не хочете звільнити? Бо щось його забагато скрізь!
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04.03.2024 11:07 Відповісти
Взагалі уряд у нас в якомусь невластивому для себе положенні. Всім керує тіньовий уряд з ОПи. А Шмигаль, і Ко у нас актори шоу "Імітація бурхливої діяльності", і підпису директив з Офісу.
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04.03.2024 11:12 Відповісти
Німчинову, треба розібратися із своїм колом питань та ДерСекретаря КМУ!! Крім цього, визначитися у своєму оточенні з помічників, які тільки звання та посади отримують, не розуміючи, що вони роблять в системі управління державою та відповідним документообігом!! Хто, кому, ким, приходиться?? Болото, воно тягне на дно, як і незрозумілі рішення у секретаріаті КМУ, у переддень повномасштабки з московії….
Розібравшись з своїм місцем у КМУ та СЕКРЕТАРІАТІ КМУ, німчинов, мабуть, зрозуміє врешті і свої порушення законодавства щодо підготовки Держави до відбиття моськовської війни! Реформатор черговий, теж не відповідає на кінцеві НАСЛІДКИ своїх діянь!
Співпадіння чи чергове мило від привладних…
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04.03.2024 11:35 Відповісти
В уряду пора запровадити бригадний метод на фронт -50% на місяц на фронт будувати укріплення , 50% на другий місяц і так до кінця війні .
Цикаво, а яка зарплата у всіх тих чиновників в камину???
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04.03.2024 11:40 Відповісти
Це він щодо керування КМУ отим єрмаком??
Мислитель, згідно з Регламентом КМУ..
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04.03.2024 11:44 Відповісти
*****, та цей уряд вже давно можно було звільнити взагалі, а всіх військовопридатних розподілити відповідно до потреб військового часу. все зараз вирішують 5-6 підарасів навколо найвеличнішого лідОра...
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04.03.2024 12:17 Відповісти
§ 61. Обов'язкові додатки

1. До проекту акта Кабінету Міністрів додаються:

1) пояснювальна записка (додаток 4), у якій викладаються підстава та мета розроблення проекту, результати аналізу проблеми, наводиться обґрунтування необхідності прийняття акта, зазначаються позиція заінтересованих органів та заходи, здійснені для врегулювання розбіжностей (якщо проект подано з розбіжностями), відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел покриття витрат, а також очікувані соціально-економічні результати реалізації акта. Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, про це окремо зазначається в записці. До пояснювальної записки можуть додаватися довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність прийняття акта;

2) довідка про погодження проекту акта (додаток 5);

3) протокол узгодження позицій згідно з додатком 6 (у разі необхідності);

4) висновок Мін'юсту (крім випадків, коли вноситься проект розпорядження Кабінету Міністрів з кадрових питань або про затвердження складу консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів і робочих груп), до якого у разі проведення експертизи на відповідність проекту акта acquis communautaire додається офіційний переклад відповідних актів acquis communautaire на українську мову;

5) порівняльна таблиця згідно з додатком 7 (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів);

6) проект акта та матеріали до нього разом з їх електронними копіями, що готуються у Microsoft Word (формат RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру). При цьому таблиці та діаграми готуються у Microsoft Excel.

2. До проекту розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері та концепції закону пояснювальна записка не додається, а замість неї вноситься політична пропозиція, яка готується відповідно до § 68 цього Регламенту.

3. Висновок Мін'юсту до проекту акта Кабінету Міністрів, головним розробником якого є зазначене Міністерство, не подається, а правові аспекти, перелічені у § 56 цього Регламенту, відображаються у пояснювальній записці.
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04.03.2024 13:37 Відповісти
 
 