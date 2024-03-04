Правительство необходимо освободить от более 30 несвойственных полномочий, - Немчинов
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов считает, что правительство Украины необходимо освободить от более чем тридцати несвойственных полномочий и функций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о необходимости лишить правительство несвойственных функций.
"На предыдущем заседании правительства я вносил документ, который разработал Фонд государственного имущества, о списании системы оповещения какой-то железнодорожной станции в какие-то из региональных филиалов "Укрзализныци". Это списывается решением правительства. И таких полномочий мы насчитали более трех десятков, ориентировочно 34-35", - сказал Немчинов.
Он подчеркнул, что речь идет о задачах, которые должны решаться на уровне министерств и, возможно, центральных органов исполнительной власти.
"Речь идет не о политических функциях, а прежде всего о хозяйственных. Потому что каждый такой документ проходит полную регламентную процедуру: согласование, экспертиза, выводы и т.д. Это отрывает людей от того, чтобы заниматься другими делами, той же евроинтеграцией", - подытожил министр.
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узурпація влади, як вона є
жОПу необхідно звільнити від 5-6 менеджерів, невластивих повноважень і функцій???
Напрацювалися, втомилися...
Бідненькі, наші!
Розібравшись з своїм місцем у КМУ та СЕКРЕТАРІАТІ КМУ, німчинов, мабуть, зрозуміє врешті і свої порушення законодавства щодо підготовки Держави до відбиття моськовської війни! Реформатор черговий, теж не відповідає на кінцеві НАСЛІДКИ своїх діянь!
Співпадіння чи чергове мило від привладних…
Цикаво, а яка зарплата у всіх тих чиновників в камину???
Мислитель, згідно з Регламентом КМУ..
1. До проекту акта Кабінету Міністрів додаються:
1) пояснювальна записка (додаток 4), у якій викладаються підстава та мета розроблення проекту, результати аналізу проблеми, наводиться обґрунтування необхідності прийняття акта, зазначаються позиція заінтересованих органів та заходи, здійснені для врегулювання розбіжностей (якщо проект подано з розбіжностями), відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел покриття витрат, а також очікувані соціально-економічні результати реалізації акта. Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, про це окремо зазначається в записці. До пояснювальної записки можуть додаватися довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність прийняття акта;
2) довідка про погодження проекту акта (додаток 5);
3) протокол узгодження позицій згідно з додатком 6 (у разі необхідності);
4) висновок Мін'юсту (крім випадків, коли вноситься проект розпорядження Кабінету Міністрів з кадрових питань або про затвердження складу консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів і робочих груп), до якого у разі проведення експертизи на відповідність проекту акта acquis communautaire додається офіційний переклад відповідних актів acquis communautaire на українську мову;
5) порівняльна таблиця згідно з додатком 7 (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів);
6) проект акта та матеріали до нього разом з їх електронними копіями, що готуються у Microsoft Word (формат RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру). При цьому таблиці та діаграми готуються у Microsoft Excel.
2. До проекту розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері та концепції закону пояснювальна записка не додається, а замість неї вноситься політична пропозиція, яка готується відповідно до § 68 цього Регламенту.
3. Висновок Мін'юсту до проекту акта Кабінету Міністрів, головним розробником якого є зазначене Міністерство, не подається, а правові аспекти, перелічені у § 56 цього Регламенту, відображаються у пояснювальній записці.