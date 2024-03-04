Правительство необходимо освободить от более 30 несвойственных полномочий, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов считает, что правительство Украины необходимо освободить от более чем тридцати несвойственных полномочий и функций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о необходимости лишить правительство несвойственных функций.

"На предыдущем заседании правительства я вносил документ, который разработал Фонд государственного имущества, о списании системы оповещения какой-то железнодорожной станции в какие-то из региональных филиалов "Укрзализныци". Это списывается решением правительства. И таких полномочий мы насчитали более трех десятков, ориентировочно 34-35", - сказал Немчинов.

Он подчеркнул, что речь идет о задачах, которые должны решаться на уровне министерств и, возможно, центральных органов исполнительной власти.

Читайте: Сногсшибательных премий госслужащим в 300-400% уже не будет, - Немчинов

"Речь идет не о политических функциях, а прежде всего о хозяйственных. Потому что каждый такой документ проходит полную регламентную процедуру: согласование, экспертиза, выводы и т.д. Это отрывает людей от того, чтобы заниматься другими делами, той же евроинтеграцией", - подытожил министр.