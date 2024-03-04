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Новини
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Розпочинаємо перевірку ВЛК у Києві, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

поранення,штат,влк

Міністерство охорони здоров’я створює робочі групи для перевірки ВЛК в місті Києві.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочинаємо перевірку ВЛК в місті Києві. Підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки", - зазначив він.

Наказ про перевірку ВЛК Києва

За словами Ляшка, таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які МОЗ отримує останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути.

"З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей.

Для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним, минулого року ми запровадили окремий пакет в межах Програми медичних гарантій, який дозволяє військовозобовязаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів", - пише Ляшко.

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Водночас, як продовжує він, поза увагою не залишаються і інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.

"Список можна продовжувати. Питань багато. Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог з військовими адміністраціями. Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо!", - зауважив міністр.

Він також просить повідомляти про подібні порушення: "Це допоможе нам краще розуміти, які та де є проблеми, а отже відповідно, реагувати. Що стосується ВЛК у цивільних медзакладах, то звертатися можна за телефоном: 0 800 60 20 19". 

Автор: 

Київ (19541) Ляшко Віктор (1515) військово-лікарська комісія (214)


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Топ коментарі
+8
Перерозподіл потоків від хабарів.
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04.03.2024 16:43
+6
зрозумів.
ось так і проходить перевірка?

"ми йдемо вас перевіряти!"
"почули?"
"ще раз, ми йдемо п е р е в і р я т и!"
"передайте всім, хто не почув".
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04.03.2024 16:54
+1
Дань на оброк.
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04.03.2024 16:47
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Перерозподіл потоків від хабарів.
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04.03.2024 16:43 Відповісти
Дань на оброк.
показати весь коментар
04.03.2024 16:47 Відповісти
зрозумів.
ось так і проходить перевірка?

"ми йдемо вас перевіряти!"
"почули?"
"ще раз, ми йдемо п е р е в і р я т и!"
"передайте всім, хто не почув".
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04.03.2024 16:54 Відповісти
А без попередження не можна??!!
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04.03.2024 16:57 Відповісти
Ці всі комісії не будуть мати результату допоки там не буде волонтерів, антикорупційнерів, людей чиї близькі загинули на фронті або отримали травм, особи які незаангажовані!
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04.03.2024 17:13 Відповісти
вибачте, але люди які отримали травми, чи втратили близьких на війні будуть більш озлоблені на тих хто проходить... це людська сутність.
просто треба відповідальність лікарів - не врахували, не догледіли, або приписали що не треба- комісія ВЛК має отримати кримінальну відповідальність.
Тільки невідворотність покарання має вплив. але нажаль не в цій країні
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04.03.2024 17:24 Відповісти
перевірка на 'знання таблички ділення'
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04.03.2024 17:14 Відповісти
Невже родичів урядовців, правоохоронців і нардепів нарешті відправлять на фронт? І "Квартал 95" не забудьте!
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04.03.2024 17:52 Відповісти
в одній столиці з мажорів легко можна 500 тисяч зібрати!
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04.03.2024 18:09 Відповісти
В Киеве это хорошо
А в других городах?
В Харькове очередь на ВЛК часов на 5, и пускают по одному
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04.03.2024 18:16 Відповісти
вот жеж сучий потрох...
от ковида ему поступлений мало, теперь перевірки устроил
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04.03.2024 20:16 Відповісти
Всі працівники влк це покидьки і їх судити .Стільки народу померло із за цієї погані
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04.03.2024 21:55 Відповісти
 
 