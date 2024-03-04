Розпочинаємо перевірку ВЛК у Києві, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Міністерство охорони здоров’я створює робочі групи для перевірки ВЛК в місті Києві.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочинаємо перевірку ВЛК в місті Києві. Підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки", - зазначив він.

За словами Ляшка, таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які МОЗ отримує останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути.

"З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей.

Для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним, минулого року ми запровадили окремий пакет в межах Програми медичних гарантій, який дозволяє військовозобовязаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів", - пише Ляшко.

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Водночас, як продовжує він, поза увагою не залишаються і інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.

"Список можна продовжувати. Питань багато. Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог з військовими адміністраціями. Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо!", - зауважив міністр.

Він також просить повідомляти про подібні порушення: "Це допоможе нам краще розуміти, які та де є проблеми, а отже відповідно, реагувати. Що стосується ВЛК у цивільних медзакладах, то звертатися можна за телефоном: 0 800 60 20 19".