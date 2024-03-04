Начинаем проверку ВВК в Киеве, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Министерство здравоохранения создает рабочие группы для проверки ВВК в городе Киеве.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем проверку ВВК в Киеве. Подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки", - отметил он.

По словам Ляшко, такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время. Основные из них относятся к очень базовым вещам, которые при желании можно оперативно исправить. Это и несоблюдение электронной очереди и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты.

"С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям.

Для того, чтобы ускорить прохождение ВВЛ и сделать его более удобным, в прошлом году мы ввели отдельный пакет в рамках Программы медицинских гарантий, позволяющий военнообязанным пройти медицинское освидетельствование в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений", - пишет Ляшко.

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В то же время, как продолжает он, без внимания не остаются и другие вещи: коррупционная составляющая, как, например, требование взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров, схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятие решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.

"Список можно продолжать. Вопросов много. Не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния, но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями. Для этого ведем диалог с военными администрациями" "Бесславные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должно прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим вместе работаем!", - отметил министр.

Он также просит сообщать о подобных нарушениях: "Это поможет нам лучше понимать, какие и где есть проблемы, а значит, соответственно, реагировать. Что касается ВВК в гражданских медучреждениях, то обращаться можно по телефону: 0 800 60 20 19".

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