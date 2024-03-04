Начинаем проверку ВВК в Киеве, - Ляшко. ДОКУМЕНТ
Министерство здравоохранения создает рабочие группы для проверки ВВК в городе Киеве.
Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Начинаем проверку ВВК в Киеве. Подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки", - отметил он.
По словам Ляшко, такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время. Основные из них относятся к очень базовым вещам, которые при желании можно оперативно исправить. Это и несоблюдение электронной очереди и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты.
"С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям.
Для того, чтобы ускорить прохождение ВВЛ и сделать его более удобным, в прошлом году мы ввели отдельный пакет в рамках Программы медицинских гарантий, позволяющий военнообязанным пройти медицинское освидетельствование в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений", - пишет Ляшко.
В то же время, как продолжает он, без внимания не остаются и другие вещи: коррупционная составляющая, как, например, требование взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров, схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятие решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.
"Список можно продолжать. Вопросов много. Не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния, но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями. Для этого ведем диалог с военными администрациями" "Бесславные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должно прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим вместе работаем!", - отметил министр.
Он также просит сообщать о подобных нарушениях: "Это поможет нам лучше понимать, какие и где есть проблемы, а значит, соответственно, реагировать. Что касается ВВК в гражданских медучреждениях, то обращаться можно по телефону: 0 800 60 20 19".
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ось так і проходить перевірка?
"ми йдемо вас перевіряти!"
"почули?"
"ще раз, ми йдемо п е р е в і р я т и!"
"передайте всім, хто не почув".
просто треба відповідальність лікарів - не врахували, не догледіли, або приписали що не треба- комісія ВЛК має отримати кримінальну відповідальність.
Тільки невідворотність покарання має вплив. але нажаль не в цій країні
А в других городах?
В Харькове очередь на ВЛК часов на 5, и пускают по одному
от ковида ему поступлений мало, теперь перевірки устроил