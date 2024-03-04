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Начинаем проверку ВВК в Киеве, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

поранення,штат,влк

Министерство здравоохранения создает рабочие группы для проверки ВВК в городе Киеве.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем проверку ВВК в Киеве. Подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки", - отметил он.

Наказ про перевірку ВЛК Києва

По словам Ляшко, такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время. Основные из них относятся к очень базовым вещам, которые при желании можно оперативно исправить. Это и несоблюдение электронной очереди и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты.

"С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям.

Для того, чтобы ускорить прохождение ВВЛ и сделать его более удобным, в прошлом году мы ввели отдельный пакет в рамках Программы медицинских гарантий, позволяющий военнообязанным пройти медицинское освидетельствование в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений", - пишет Ляшко.

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В то же время, как продолжает он, без внимания не остаются и другие вещи: коррупционная составляющая, как, например, требование взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров, схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятие решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.

"Список можно продолжать. Вопросов много. Не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния, но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями. Для этого ведем диалог с военными администрациями" "Бесславные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должно прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим вместе работаем!", - отметил министр.

Он также просит сообщать о подобных нарушениях: "Это поможет нам лучше понимать, какие и где есть проблемы, а значит, соответственно, реагировать. Что касается ВВК в гражданских медучреждениях, то обращаться можно по телефону: 0 800 60 20 19".

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Автор: 

Киев (25587) Ляшко Виктор (1364) военно-врачебная комиссия (193)


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Топ комментарии
+8
Перерозподіл потоків від хабарів.
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04.03.2024 16:43
+6
зрозумів.
ось так і проходить перевірка?

"ми йдемо вас перевіряти!"
"почули?"
"ще раз, ми йдемо п е р е в і р я т и!"
"передайте всім, хто не почув".
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04.03.2024 16:54
+1
Дань на оброк.
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04.03.2024 16:47
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Перерозподіл потоків від хабарів.
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04.03.2024 16:43 Ответить
Дань на оброк.
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04.03.2024 16:47 Ответить
зрозумів.
ось так і проходить перевірка?

"ми йдемо вас перевіряти!"
"почули?"
"ще раз, ми йдемо п е р е в і р я т и!"
"передайте всім, хто не почув".
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04.03.2024 16:54 Ответить
А без попередження не можна??!!
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04.03.2024 16:57 Ответить
Ці всі комісії не будуть мати результату допоки там не буде волонтерів, антикорупційнерів, людей чиї близькі загинули на фронті або отримали травм, особи які незаангажовані!
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04.03.2024 17:13 Ответить
вибачте, але люди які отримали травми, чи втратили близьких на війні будуть більш озлоблені на тих хто проходить... це людська сутність.
просто треба відповідальність лікарів - не врахували, не догледіли, або приписали що не треба- комісія ВЛК має отримати кримінальну відповідальність.
Тільки невідворотність покарання має вплив. але нажаль не в цій країні
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04.03.2024 17:24 Ответить
перевірка на 'знання таблички ділення'
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04.03.2024 17:14 Ответить
Невже родичів урядовців, правоохоронців і нардепів нарешті відправлять на фронт? І "Квартал 95" не забудьте!
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04.03.2024 17:52 Ответить
в одній столиці з мажорів легко можна 500 тисяч зібрати!
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04.03.2024 18:09 Ответить
В Киеве это хорошо
А в других городах?
В Харькове очередь на ВЛК часов на 5, и пускают по одному
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04.03.2024 18:16 Ответить
вот жеж сучий потрох...
от ковида ему поступлений мало, теперь перевірки устроил
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04.03.2024 20:16 Ответить
Всі працівники влк це покидьки і їх судити .Стільки народу померло із за цієї погані
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04.03.2024 21:55 Ответить
 
 