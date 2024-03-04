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Треба боротися з імпортом російського зерна, - президент Литви Науседа

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує запровадження заборони на імпорт російського зерна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, литовські фермери бачать проблему в тому, що на територію країни потрапляє зерно з РФ, зокрема так зване "чорне" зерно, яке не обліковується та ввозиться контрабандою.

"Звичайно, з цим треба боротися, і це цілком логічно з огляду на роль, яку ця країна відіграє в дестабілізації геополітичної ситуації в Європі. Тому я б вітав такі пропозиції (заборонити імпорт. - Ред.), звичайно, слід ознайомитися з їхнім конкретним змістом", - зазначив Науседа.

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Автор: 

зерно (3121) Литва (2418) росія (65415) Науседа Гітанас (339)


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Пора це питання підняти в Брюсселі . У України крадуть зерно і продають його в ЕС.

І НИХТО НЕ БАЧИВ ? Тількі Миша Ткач побачив
ТКАЧА У ПРЕМЬЕРИ МИНИСТРИ ‼️‼️
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04.03.2024 16:47 Відповісти
Ще е проблемка - через Польщу - Беларусь йдуть комплектуючі із ЕС до раши для зброї.

І НИХТО НЕ БАЧИТЬ ЗНОВУ
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04.03.2024 16:48 Відповісти
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04.03.2024 16:49 Відповісти
А если бы польские фермеры не взбунтовались? Пипец.
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04.03.2024 16:51 Відповісти
золоті слова...
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04.03.2024 17:07 Відповісти
А, "борьбу" начнете годика через два ???
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04.03.2024 17:35 Відповісти
 
 