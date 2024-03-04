Треба боротися з імпортом російського зерна, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує запровадження заборони на імпорт російського зерна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, литовські фермери бачать проблему в тому, що на територію країни потрапляє зерно з РФ, зокрема так зване "чорне" зерно, яке не обліковується та ввозиться контрабандою.

"Звичайно, з цим треба боротися, і це цілком логічно з огляду на роль, яку ця країна відіграє в дестабілізації геополітичної ситуації в Європі. Тому я б вітав такі пропозиції (заборонити імпорт. - Ред.), звичайно, слід ознайомитися з їхнім конкретним змістом", - зазначив Науседа.

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