Євросоюз посилить перевірки українського зерна, щоб заспокоїти фермерів-протестувальників
Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян заявила, що ЄС посилить перевірки зерна з України, щоб стимулювати фермерів припинити протести.
Велян виступила проти закриття кордонів для торгівлі з Україною – крок, який обговорюється в Польщі, де блокада завдає найбільш суттєвих збитків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Поки угоди виконуються належним чином, проблем не повинно бути, і ми працюємо над посиленням імплементації. Іншими словами, ми повинні переконатися, що оператори не виходять за межі угод, що вони можуть здійснювати тільки двосторонні операції, що... вони мають право на транзит", – пояснила вона.
Єврокомісарка наголосила, що країни Євросоюзу також виграють від торгівлі з Україною: експорт автомобільними дорогами з Польщі, Румунії та Словаччини збільшився на двозначні показники, що перевищило зростання товарів, які надходять до цих країн.
Вона додала, що це "свідчить про те, що прикордонні країни також мають вигідний обмін".
Як відомо, фермери протестують по всій Європі через низку скарг, зокрема те, що вони називають недобросовісною конкуренцією з боку України.
Багато з них, особливо в сусідніх з Україною країнах, кажуть, що постраждали від відкриття "Шляхів солідарності" ЄС, скасування митних зборів та інших заходів, спрямованих на те, щоб допомогти Києву вивезти зерно.
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ой не ту дорогу вибрала Європа ой не ту
Але ви написали маразм. До ср@ки мені сольський, коли Польща порушує режим вільної торгівлі, наданий на ЄС.
Якщо польським фермерам це не подобається, нехай звертаються до Брюсселю.
І, до речі, кацапське зерно до Польщі йде безперешкодно.
З ЄС ми маємо зону вільної торгівлі. Все. Її не скасовано.
як кажуть УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
Але з початком вторгнення ЄС ухвалив рішення про вільний доступ українських товарів до ЄС. На додаток до Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі в межах асоціяції ЄС та України.
Але ідіотам цього не зрозуміти. Адже, якби не було зони вільної торгівлі між ЄС та Україною, то Брюссель вже давно сказав би своє слово проти України. Натомість
вони намагаються поставити в законні межі Польщу. Коли блаЗЄнський пригрозив, що подасть на Польщу до європейського суду, то в Польщі палали дупи. Бо вони знали, що програють суд.
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Зона вільної торгівлі з Україною добігає кінця: уряд намагається домовитись про продовження
Комітет Європарламенту почне розгляд угоди про Зону вільної торгівлі з Україною. Угода добігає кінця вже в 2024-му і український уряд працює над її продовженням.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/zona-vilnoyu-torgivli-z-ukrainoyu-dobigae-kintsya-uryad-namagaetsya-domovitis-pro-prodovzhennya.htm
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йолкі боневтікості і потужно незламний план наступу,
злитий в накацапію самою опою...
Може вони його «новічком» обробляють. Це ж кацапи, з них станеться. А як їм ще європейців повбивати непомітно, от зерно для цього дуже годиться.
https://www.youtube.com/watch?v=ovYy_NDYo1E