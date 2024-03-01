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Євросоюз посилить перевірки українського зерна, щоб заспокоїти фермерів-протестувальників

Блокада кордону у Польщі

Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян заявила, що ЄС посилить перевірки зерна з України, щоб стимулювати фермерів припинити протести.

Велян виступила проти закриття кордонів для торгівлі з Україною – крок, який обговорюється в Польщі, де блокада завдає найбільш суттєвих збитків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Поки угоди виконуються належним чином, проблем не повинно бути, і ми працюємо над посиленням імплементації. Іншими словами, ми повинні переконатися, що оператори не виходять за межі угод, що вони можуть здійснювати тільки двосторонні операції, що... вони мають право на транзит", – пояснила вона.

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Єврокомісарка наголосила, що країни Євросоюзу також виграють від торгівлі з Україною: експорт автомобільними дорогами з Польщі, Румунії та Словаччини збільшився на двозначні показники, що перевищило зростання товарів, які надходять до цих країн.

Вона додала, що це "свідчить про те, що прикордонні країни також мають вигідний обмін".

Як відомо, фермери протестують по всій Європі через низку скарг, зокрема те, що вони називають недобросовісною конкуренцією з боку України.

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Багато з них, особливо в сусідніх з Україною країнах, кажуть, що постраждали від відкриття "Шляхів солідарності" ЄС, скасування митних зборів та інших заходів, спрямованих на те, щоб допомогти Києву вивезти зерно.

Автор: 

зерно (3121) Євросоюз (13446)


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Топ коментарі
+19
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01.03.2024 21:39
+14
А кацапське зерно, можна гнати і хоть би що. Так, хто агресор? Черчіль з Де Голем, в труні перевертаються.
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01.03.2024 21:38
+8
Я голосував за Порошенка. але відгрібаю від зеленського.
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01.03.2024 22:22
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Лепше би вигнали з ЕС фанатів *****
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01.03.2024 21:34 Відповісти
ліпше
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01.03.2024 21:38 Відповісти
👍
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01.03.2024 21:42 Відповісти
Що буде перевіряти? Вміст пестицидів?
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01.03.2024 21:35 Відповісти
***** тупо нагадало закон йосі сталіна про "три колоски"
ой не ту дорогу вибрала Європа ой не ту
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01.03.2024 22:09 Відповісти
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01.03.2024 21:36 Відповісти
А кацапське зерно, можна гнати і хоть би що. Так, хто агресор? Черчіль з Де Голем, в труні перевертаються.
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01.03.2024 21:38 Відповісти
*********
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01.03.2024 21:39 Відповісти
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01.03.2024 21:39 Відповісти
2019!!!!
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01.03.2024 22:07 Відповісти
2024 рік, конфлікт з Польшою.
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01.03.2024 22:10 Відповісти
А що чекати після 2019? Що наголосували, то і маєте
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01.03.2024 22:19 Відповісти
Я голосував за Порошенка. але відгрібаю від зеленського.
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01.03.2024 22:22 Відповісти
Я теж... 🤝
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01.03.2024 22:25 Відповісти
Саша, скажу больше: ограниченные люди ненавидят не того, кто их обманул, а того, кто предупреждал, что их обманывают. Ну есть такой психологический парадокс. По- народному звучит так - ты накаркал.
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02.03.2024 09:47 Відповісти
головою потрібно думати а не сракою. емоції на фіг.
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02.03.2024 22:03 Відповісти
"Коридоры солидарности" (беспошлинный ввоз) открыли в марте 2022-го года чтобы поддержать Украину.
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01.03.2024 22:26 Відповісти
В тебе з під вишиванки аквафреш стирчить, позаду парашут, а під горлом касаваротка. Від таких як ти фсбшних пісателей тхне боярою і це просто не професійно! За що гроші платять?
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01.03.2024 22:29 Відповісти
это ЕС, и мы за него стояли на майдане...придурки
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02.03.2024 01:49 Відповісти
пунські посіпаки заспокояться тільки після його команди. Або смерті.
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01.03.2024 21:42 Відповісти
Их больше "успокоит" увеличение дотаций в несколько раз...
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01.03.2024 21:43 Відповісти
А що там перевірять? - зерно як зерно. А от польське не завадило б перевірити, там є крадене з Херсону...
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01.03.2024 21:43 Відповісти
В Украине 48 тысяч фермерств. В Польше 1 миллион 300 тысяч(за данными ВИКИ 2020 года). В ТОП 30 налогоплательщиков Украины нет ни одной аграрной компании... вот и думайте
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01.03.2024 21:46 Відповісти
Ніхто з влади не сказав, хто є власником зерна . Українське зерно і все.
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01.03.2024 21:48 Відповісти
а навіщо? вкраїнчики он як свої дупи за своїх хазяйнів зелених рвуть.
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01.03.2024 22:01 Відповісти
Польські взагалі на дотаціях сидять. А ти вимагаєш, щоб наші були в топі платників податків.
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01.03.2024 22:22 Відповісти
Точно . А россиское зерно будет идти через Польшу БЕЗ проверок ?
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01.03.2024 21:46 Відповісти
им можно. Протестуют против нашего. Где наш МИД вообще?
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02.03.2024 01:50 Відповісти
Після війни з Росією запустити декілька ешелонів українських траків під охороною танків і винтокрилів до німецького кордону і все заспокоїться.
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01.03.2024 21:47 Відповісти
в 39 вже запускали
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01.03.2024 21:49 Відповісти
Можем павтаріть.
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01.03.2024 21:50 Відповісти
В колінцях слабенькі щоб повторити.
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01.03.2024 21:51 Відповісти
Сольський - нинішній міністр с/г - володіє сотнями тисяч гектарів землі!!! Він протягнув Закон про продаж землі (був депутатом, "слугою народу", головою аграрного комітету Верховної Ради)!!! Скоріш за все, його компанія і є зернотрейдером!! Скільки він заплатив до бюджету? Скільки ЙОМУ держава заплатила як виробнику- експортеру??? ОСЬ ЧОМУ ПОЇХАВ УРЯД НА КОРДОН - це прямий приватний інтерес члена Кабміну!!!
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01.03.2024 21:51 Відповісти
сольський, як і всі блаЗЄнські, звісно, покидьок.

Але ви написали маразм. До ср@ки мені сольський, коли Польща порушує режим вільної торгівлі, наданий на ЄС.

Якщо польським фермерам це не подобається, нехай звертаються до Брюсселю.

І, до речі, кацапське зерно до Польщі йде безперешкодно.
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01.03.2024 21:54 Відповісти
чому мовчать власники зерна ??? вам не здається це дивним
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01.03.2024 22:00 Відповісти
Що за маячня? Ви зрозуміли що я написав?

З ЄС ми маємо зону вільної торгівлі. Все. Її не скасовано.
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01.03.2024 22:03 Відповісти
ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ??????????????????????????????????????оце маячня
як кажуть УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
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01.03.2024 22:08 Відповісти
Ви, як упертий ідіот, будете наполягати на своїй маячні до останнього.

Але з початком вторгнення ЄС ухвалив рішення про вільний доступ українських товарів до ЄС. На додаток до Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі в межах асоціяції ЄС та України.

Але ідіотам цього не зрозуміти. Адже, якби не було зони вільної торгівлі між ЄС та Україною, то Брюссель вже давно сказав би своє слово проти України. Натомість

вони намагаються поставити в законні межі Польщу. Коли блаЗЄнський пригрозив, що подасть на Польщу до європейського суду, то в Польщі палали дупи. Бо вони знали, що програють суд.
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01.03.2024 22:23 Відповісти
ти тупорилий імбецил навіть не розумієш про що пишеш ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ баран ти мля . нема про що з таким дауном говорити
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01.03.2024 22:28 Відповісти
Ідіотична свине, ти ж будеш їсти своє лайно, але не визнаєш факту:

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Зона вільної торгівлі з Україною добігає кінця: уряд намагається домовитись про продовження

Комітет Європарламенту почне розгляд угоди про Зону вільної торгівлі з Україною. Угода добігає кінця вже в 2024-му і український уряд працює над її продовженням.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/zona-vilnoyu-torgivli-z-ukrainoyu-dobigae-kintsya-uryad-namagaetsya-domovitis-pro-prodovzhennya.htm

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02.03.2024 19:46 Відповісти
ЄС зняв усі обмеження на українську продукцію. Це не вільна торгівля?
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01.03.2024 22:25 Відповісти
ну то получається поляки протестують проти зєшобли а не українців
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01.03.2024 21:55 Відповісти
Поляки протестують проти експорту всіх українських товарів. Поляки блокують кордон, прекрасно розуміючи, що це підриває всю українську економіку, і, відповідно, здатність України протистояти агресору, тобто, відкрили, по-суті, другий фронт і воюють проти України на боці куйла. До чого тут зєшобла?
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01.03.2024 22:32 Відповісти
Не буде там спокою - закінчаться фермери - виидуть водіі -- потім мисливці ....
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01.03.2024 21:57 Відповісти
УКРАЇНСЬКИМ ТЕ ЗЕРНО БУЛО ПОКИ ЙОГО НЕ СКУПИЛИ МІЖНАРОДНІ ЗЕРНОТРЕЙДЕРИ І ПОТІМ ЗЕРНО СТАЛО ЇХНЬОЮ ВЛАСНІСТЮ . З ПРОДАЖУ 38 МЛН ТОН ЗЕРНА В УКРАЇНУ ПОВЕРНУЛИСЬ КОШТИ ТІЛЬКИ ЗА 8 МЛН . І ЦЕ НЕ В БЮДЖЕТ А НА РАЖУНКИ КОМПАНІЙ
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01.03.2024 21:57 Відповісти
а уряд цим компаніям ще поверне 20 % ПДВ а УКРАЇНСЬКІ фермери як сосали лапу так і сосатимуть
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01.03.2024 22:03 Відповісти
Не сци, польський ринок зараз під надійним захистом російського зерна. Поляки не здохнуть з голоду.
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02.03.2024 11:00 Відповісти
ти в цій темі бик і суєш носа куди собака куй не суне
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02.03.2024 12:12 Відповісти
зелені всі проти поляків, в тому числі і Маруха Безугла. може таки задумаєтесь?
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01.03.2024 22:09 Відповісти
10 зернотрейдерів користуючись ситуацією поставили раком 1 миллион 300 тысяч фермерських господарств польші .. я не кажу шо вони давно раком ставлять всю Україну
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01.03.2024 22:14 Відповісти
А можна якісь цифри. Бо польща заборонила ввезення українського зерна ще рік тому.може ти плутаєш з російським зерном?
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02.03.2024 10:57 Відповісти
ти ж тіпа грамотний міг би сам знайти-
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02.03.2024 12:15 Відповісти
а там ще мисливці протесують на прикордонних переходах. Хто в курсах - а вони проти чого? Може проти безмитного перельоту українських куріпок та переходу зайців??
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01.03.2024 22:13 Відповісти
проти куріпок...

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01.03.2024 22:19 Відповісти
судячи по яйцям - ця куріпка військовозобов'язана.
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01.03.2024 22:23 Відповісти
чотирьох разова уклоністка
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01.03.2024 22:33 Відповісти
не узнал в гриме. (с)
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01.03.2024 22:39 Відповісти
і проти зайчиків

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01.03.2024 22:21 Відповісти
що тільки не придумають аби тільки перетнути кордон.
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01.03.2024 22:24 Відповісти
зєля буде тікати в зерновозі. ось чого поляки перевіряють їх
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01.03.2024 22:41 Відповісти
Гарний сценарій. Але не реальний.
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01.03.2024 22:45 Відповісти
поляки, ще в повній мірі не відчули притулки незламності,
йолкі боневтікості і потужно незламний план наступу,
злитий в накацапію самою опою...
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01.03.2024 22:32 Відповісти
Та фермеров тех проверьте кретины! Там сроду комбайнов не видели и кукурузу маисом называют!
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01.03.2024 23:28 Відповісти
Краще перевіряйте зерно з кацапії, яке ви успішно купуєте та транспортуєте з ******** через Польщу.
Може вони його «новічком» обробляють. Це ж кацапи, з них станеться. А як їм ще європейців повбивати непомітно, от зерно для цього дуже годиться.
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02.03.2024 08:44 Відповісти
Такої бездарної влади ще світ не бачив! Шапіто...
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02.03.2024 09:53 Відповісти
Євросоюз не хоче перевіряти польські фури, які везуть із росії зерно, яке потім осідає на ринку ЄС?
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02.03.2024 10:59 Відповісти
ПОЛЬЩА ТА ЗЕРНО. Повний розбір сюжету Ткача
https://www.youtube.com/watch?v=ovYy_NDYo1E
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02.03.2024 11:02 Відповісти
навіть цей хлопчина який далекий від сільського господарства і той розуміє в чому суть ... а барани кричать не розібравшись або по команді про зраду
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02.03.2024 12:20 Відповісти
 
 