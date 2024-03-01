Євросоюз посилить перевірки українського зерна, щоб заспокоїти фермерів-протестувальників

Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян заявила, що ЄС посилить перевірки зерна з України, щоб стимулювати фермерів припинити протести.

Велян виступила проти закриття кордонів для торгівлі з Україною – крок, який обговорюється в Польщі, де блокада завдає найбільш суттєвих збитків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Поки угоди виконуються належним чином, проблем не повинно бути, і ми працюємо над посиленням імплементації. Іншими словами, ми повинні переконатися, що оператори не виходять за межі угод, що вони можуть здійснювати тільки двосторонні операції, що... вони мають право на транзит", – пояснила вона.

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Єврокомісарка наголосила, що країни Євросоюзу також виграють від торгівлі з Україною: експорт автомобільними дорогами з Польщі, Румунії та Словаччини збільшився на двозначні показники, що перевищило зростання товарів, які надходять до цих країн.

Вона додала, що це "свідчить про те, що прикордонні країни також мають вигідний обмін".

Як відомо, фермери протестують по всій Європі через низку скарг, зокрема те, що вони називають недобросовісною конкуренцією з боку України.

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Багато з них, особливо в сусідніх з Україною країнах, кажуть, що постраждали від відкриття "Шляхів солідарності" ЄС, скасування митних зборів та інших заходів, спрямованих на те, щоб допомогти Києву вивезти зерно.