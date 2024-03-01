РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9588 посетителей онлайн
Новости
2 567 82

Евросоюз усилит проверки украинского зерна, чтобы успокоить протестующих фермеров

Блокада кордону у Польщі

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян заявила, что ЕС усилит проверки зерна из Украины, чтобы стимулировать фермеров прекратить протесты.

Велян выступила против закрытия границ для торговли с Украиной – шаг, который обсуждается в Польше, где блокада наносит наиболее существенный ущерб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Пока соглашения выполняются должным образом, проблем не должно быть, и мы работаем над усилением имплементации. Другими словами, мы должны убедиться, что операторы не выходят за пределы соглашений, что они могут осуществлять только двусторонние операции, что... они имеют право на транзит", – пояснила она.

Читайте также: Литва отрицает реэкспорт украинского зерна в Польшу

Еврокомиссар подчеркнула, что страны Евросоюза также выигрывают от торговли с Украиной: экспорт по автомобильным дорогам из Польши, Румынии и Словакии увеличился на двузначные показатели, что превысило рост товаров, поступающих в эти страны.

Она добавила, что это "свидетельствует о том, что приграничные страны также получают выгодный обмен".

Как известно, фермеры протестуют по всей Европе из-за ряда жалоб, в частности то, что они называют недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.

Смотрите также: Польша наращивает торговлю агропродукцией с Россией через Беларусь, - журналистское расследование. ВИДЕО

Многие из них, особенно в соседних с Украиной странах, говорят, что пострадали от открытия "Путей солидарности" ЕС, отмены таможенных пошлин и других мер, направленных на то, чтобы помочь Киеву вывезти зерно.

Автор: 

зерно (1070) Евросоюз (17145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
01.03.2024 21:39
+14
А кацапське зерно, можна гнати і хоть би що. Так, хто агресор? Черчіль з Де Голем, в труні перевертаються.
показать весь комментарий
01.03.2024 21:38
+8
Я голосував за Порошенка. але відгрібаю від зеленського.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лепше би вигнали з ЕС фанатів *****
показать весь комментарий
01.03.2024 21:34 Ответить
ліпше
показать весь комментарий
01.03.2024 21:38 Ответить
👍
показать весь комментарий
01.03.2024 21:42 Ответить
Що буде перевіряти? Вміст пестицидів?
показать весь комментарий
01.03.2024 21:35 Ответить
***** тупо нагадало закон йосі сталіна про "три колоски"
ой не ту дорогу вибрала Європа ой не ту
показать весь комментарий
01.03.2024 22:09 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2024 21:36 Ответить
А кацапське зерно, можна гнати і хоть би що. Так, хто агресор? Черчіль з Де Голем, в труні перевертаються.
показать весь комментарий
01.03.2024 21:38 Ответить
*********
показать весь комментарий
01.03.2024 21:39 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2024 21:39 Ответить
2019!!!!
показать весь комментарий
01.03.2024 22:07 Ответить
2024 рік, конфлікт з Польшою.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:10 Ответить
А що чекати після 2019? Що наголосували, то і маєте
показать весь комментарий
01.03.2024 22:19 Ответить
Я голосував за Порошенка. але відгрібаю від зеленського.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:22 Ответить
Я теж... 🤝
показать весь комментарий
01.03.2024 22:25 Ответить
Саша, скажу больше: ограниченные люди ненавидят не того, кто их обманул, а того, кто предупреждал, что их обманывают. Ну есть такой психологический парадокс. По- народному звучит так - ты накаркал.
показать весь комментарий
02.03.2024 09:47 Ответить
головою потрібно думати а не сракою. емоції на фіг.
показать весь комментарий
02.03.2024 22:03 Ответить
"Коридоры солидарности" (беспошлинный ввоз) открыли в марте 2022-го года чтобы поддержать Украину.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:26 Ответить
В тебе з під вишиванки аквафреш стирчить, позаду парашут, а під горлом касаваротка. Від таких як ти фсбшних пісателей тхне боярою і це просто не професійно! За що гроші платять?
показать весь комментарий
01.03.2024 22:29 Ответить
это ЕС, и мы за него стояли на майдане...придурки
показать весь комментарий
02.03.2024 01:49 Ответить
пунські посіпаки заспокояться тільки після його команди. Або смерті.
показать весь комментарий
01.03.2024 21:42 Ответить
Их больше "успокоит" увеличение дотаций в несколько раз...
показать весь комментарий
01.03.2024 21:43 Ответить
А що там перевірять? - зерно як зерно. А от польське не завадило б перевірити, там є крадене з Херсону...
показать весь комментарий
01.03.2024 21:43 Ответить
В Украине 48 тысяч фермерств. В Польше 1 миллион 300 тысяч(за данными ВИКИ 2020 года). В ТОП 30 налогоплательщиков Украины нет ни одной аграрной компании... вот и думайте
показать весь комментарий
01.03.2024 21:46 Ответить
Ніхто з влади не сказав, хто є власником зерна . Українське зерно і все.
показать весь комментарий
01.03.2024 21:48 Ответить
а навіщо? вкраїнчики он як свої дупи за своїх хазяйнів зелених рвуть.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:01 Ответить
Польські взагалі на дотаціях сидять. А ти вимагаєш, щоб наші були в топі платників податків.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:22 Ответить
Точно . А россиское зерно будет идти через Польшу БЕЗ проверок ?
показать весь комментарий
01.03.2024 21:46 Ответить
им можно. Протестуют против нашего. Где наш МИД вообще?
показать весь комментарий
02.03.2024 01:50 Ответить
Після війни з Росією запустити декілька ешелонів українських траків під охороною танків і винтокрилів до німецького кордону і все заспокоїться.
показать весь комментарий
01.03.2024 21:47 Ответить
в 39 вже запускали
показать весь комментарий
01.03.2024 21:49 Ответить
Можем павтаріть.
показать весь комментарий
01.03.2024 21:50 Ответить
В колінцях слабенькі щоб повторити.
показать весь комментарий
01.03.2024 21:51 Ответить
Сольський - нинішній міністр с/г - володіє сотнями тисяч гектарів землі!!! Він протягнув Закон про продаж землі (був депутатом, "слугою народу", головою аграрного комітету Верховної Ради)!!! Скоріш за все, його компанія і є зернотрейдером!! Скільки він заплатив до бюджету? Скільки ЙОМУ держава заплатила як виробнику- експортеру??? ОСЬ ЧОМУ ПОЇХАВ УРЯД НА КОРДОН - це прямий приватний інтерес члена Кабміну!!!
показать весь комментарий
01.03.2024 21:51 Ответить
сольський, як і всі блаЗЄнські, звісно, покидьок.

Але ви написали маразм. До ср@ки мені сольський, коли Польща порушує режим вільної торгівлі, наданий на ЄС.

Якщо польським фермерам це не подобається, нехай звертаються до Брюсселю.

І, до речі, кацапське зерно до Польщі йде безперешкодно.
показать весь комментарий
01.03.2024 21:54 Ответить
чому мовчать власники зерна ??? вам не здається це дивним
показать весь комментарий
01.03.2024 22:00 Ответить
Що за маячня? Ви зрозуміли що я написав?

З ЄС ми маємо зону вільної торгівлі. Все. Її не скасовано.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:03 Ответить
ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ??????????????????????????????????????оце маячня
як кажуть УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
показать весь комментарий
01.03.2024 22:08 Ответить
Ви, як упертий ідіот, будете наполягати на своїй маячні до останнього.

Але з початком вторгнення ЄС ухвалив рішення про вільний доступ українських товарів до ЄС. На додаток до Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі в межах асоціяції ЄС та України.

Але ідіотам цього не зрозуміти. Адже, якби не було зони вільної торгівлі між ЄС та Україною, то Брюссель вже давно сказав би своє слово проти України. Натомість

вони намагаються поставити в законні межі Польщу. Коли блаЗЄнський пригрозив, що подасть на Польщу до європейського суду, то в Польщі палали дупи. Бо вони знали, що програють суд.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:23 Ответить
ти тупорилий імбецил навіть не розумієш про що пишеш ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ баран ти мля . нема про що з таким дауном говорити
показать весь комментарий
01.03.2024 22:28 Ответить
Ідіотична свине, ти ж будеш їсти своє лайно, але не визнаєш факту:

------------------------------------------------------------------------------

Зона вільної торгівлі з Україною добігає кінця: уряд намагається домовитись про продовження

Комітет Європарламенту почне розгляд угоди про Зону вільної торгівлі з Україною. Угода добігає кінця вже в 2024-му і український уряд працює над її продовженням.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/zona-vilnoyu-torgivli-z-ukrainoyu-dobigae-kintsya-uryad-namagaetsya-domovitis-pro-prodovzhennya.htm

==================================================
показать весь комментарий
02.03.2024 19:46 Ответить
ЄС зняв усі обмеження на українську продукцію. Це не вільна торгівля?
показать весь комментарий
01.03.2024 22:25 Ответить
ну то получається поляки протестують проти зєшобли а не українців
показать весь комментарий
01.03.2024 21:55 Ответить
Поляки протестують проти експорту всіх українських товарів. Поляки блокують кордон, прекрасно розуміючи, що це підриває всю українську економіку, і, відповідно, здатність України протистояти агресору, тобто, відкрили, по-суті, другий фронт і воюють проти України на боці куйла. До чого тут зєшобла?
показать весь комментарий
01.03.2024 22:32 Ответить
Не буде там спокою - закінчаться фермери - виидуть водіі -- потім мисливці ....
показать весь комментарий
01.03.2024 21:57 Ответить
УКРАЇНСЬКИМ ТЕ ЗЕРНО БУЛО ПОКИ ЙОГО НЕ СКУПИЛИ МІЖНАРОДНІ ЗЕРНОТРЕЙДЕРИ І ПОТІМ ЗЕРНО СТАЛО ЇХНЬОЮ ВЛАСНІСТЮ . З ПРОДАЖУ 38 МЛН ТОН ЗЕРНА В УКРАЇНУ ПОВЕРНУЛИСЬ КОШТИ ТІЛЬКИ ЗА 8 МЛН . І ЦЕ НЕ В БЮДЖЕТ А НА РАЖУНКИ КОМПАНІЙ
показать весь комментарий
01.03.2024 21:57 Ответить
а уряд цим компаніям ще поверне 20 % ПДВ а УКРАЇНСЬКІ фермери як сосали лапу так і сосатимуть
показать весь комментарий
01.03.2024 22:03 Ответить
Не сци, польський ринок зараз під надійним захистом російського зерна. Поляки не здохнуть з голоду.
показать весь комментарий
02.03.2024 11:00 Ответить
ти в цій темі бик і суєш носа куди собака куй не суне
показать весь комментарий
02.03.2024 12:12 Ответить
зелені всі проти поляків, в тому числі і Маруха Безугла. може таки задумаєтесь?
показать весь комментарий
01.03.2024 22:09 Ответить
10 зернотрейдерів користуючись ситуацією поставили раком 1 миллион 300 тысяч фермерських господарств польші .. я не кажу шо вони давно раком ставлять всю Україну
показать весь комментарий
01.03.2024 22:14 Ответить
А можна якісь цифри. Бо польща заборонила ввезення українського зерна ще рік тому.може ти плутаєш з російським зерном?
показать весь комментарий
02.03.2024 10:57 Ответить
ти ж тіпа грамотний міг би сам знайти-
показать весь комментарий
02.03.2024 12:15 Ответить
а там ще мисливці протесують на прикордонних переходах. Хто в курсах - а вони проти чого? Може проти безмитного перельоту українських куріпок та переходу зайців??
показать весь комментарий
01.03.2024 22:13 Ответить
проти куріпок...

показать весь комментарий
01.03.2024 22:19 Ответить
судячи по яйцям - ця куріпка військовозобов'язана.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:23 Ответить
чотирьох разова уклоністка
показать весь комментарий
01.03.2024 22:33 Ответить
не узнал в гриме. (с)
показать весь комментарий
01.03.2024 22:39 Ответить
і проти зайчиків

показать весь комментарий
01.03.2024 22:21 Ответить
що тільки не придумають аби тільки перетнути кордон.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:24 Ответить
зєля буде тікати в зерновозі. ось чого поляки перевіряють їх
показать весь комментарий
01.03.2024 22:41 Ответить
Гарний сценарій. Але не реальний.
показать весь комментарий
01.03.2024 22:45 Ответить
поляки, ще в повній мірі не відчули притулки незламності,
йолкі боневтікості і потужно незламний план наступу,
злитий в накацапію самою опою...
показать весь комментарий
01.03.2024 22:32 Ответить
Та фермеров тех проверьте кретины! Там сроду комбайнов не видели и кукурузу маисом называют!
показать весь комментарий
01.03.2024 23:28 Ответить
Краще перевіряйте зерно з кацапії, яке ви успішно купуєте та транспортуєте з ******** через Польщу.
Може вони його «новічком» обробляють. Це ж кацапи, з них станеться. А як їм ще європейців повбивати непомітно, от зерно для цього дуже годиться.
показать весь комментарий
02.03.2024 08:44 Ответить
Такої бездарної влади ще світ не бачив! Шапіто...
показать весь комментарий
02.03.2024 09:53 Ответить
Євросоюз не хоче перевіряти польські фури, які везуть із росії зерно, яке потім осідає на ринку ЄС?
показать весь комментарий
02.03.2024 10:59 Ответить
ПОЛЬЩА ТА ЗЕРНО. Повний розбір сюжету Ткача
https://www.youtube.com/watch?v=ovYy_NDYo1E
показать весь комментарий
02.03.2024 11:02 Ответить
навіть цей хлопчина який далекий від сільського господарства і той розуміє в чому суть ... а барани кричать не розібравшись або по команді про зраду
показать весь комментарий
02.03.2024 12:20 Ответить
 
 