Евросоюз усилит проверки украинского зерна, чтобы успокоить протестующих фермеров
Еврокомиссар по транспорту Адина Велян заявила, что ЕС усилит проверки зерна из Украины, чтобы стимулировать фермеров прекратить протесты.
Велян выступила против закрытия границ для торговли с Украиной – шаг, который обсуждается в Польше, где блокада наносит наиболее существенный ущерб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Пока соглашения выполняются должным образом, проблем не должно быть, и мы работаем над усилением имплементации. Другими словами, мы должны убедиться, что операторы не выходят за пределы соглашений, что они могут осуществлять только двусторонние операции, что... они имеют право на транзит", – пояснила она.
Еврокомиссар подчеркнула, что страны Евросоюза также выигрывают от торговли с Украиной: экспорт по автомобильным дорогам из Польши, Румынии и Словакии увеличился на двузначные показатели, что превысило рост товаров, поступающих в эти страны.
Она добавила, что это "свидетельствует о том, что приграничные страны также получают выгодный обмен".
Как известно, фермеры протестуют по всей Европе из-за ряда жалоб, в частности то, что они называют недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.
Многие из них, особенно в соседних с Украиной странах, говорят, что пострадали от открытия "Путей солидарности" ЕС, отмены таможенных пошлин и других мер, направленных на то, чтобы помочь Киеву вывезти зерно.
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ой не ту дорогу вибрала Європа ой не ту
Але ви написали маразм. До ср@ки мені сольський, коли Польща порушує режим вільної торгівлі, наданий на ЄС.
Якщо польським фермерам це не подобається, нехай звертаються до Брюсселю.
І, до речі, кацапське зерно до Польщі йде безперешкодно.
З ЄС ми маємо зону вільної торгівлі. Все. Її не скасовано.
як кажуть УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
Але з початком вторгнення ЄС ухвалив рішення про вільний доступ українських товарів до ЄС. На додаток до Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі в межах асоціяції ЄС та України.
Але ідіотам цього не зрозуміти. Адже, якби не було зони вільної торгівлі між ЄС та Україною, то Брюссель вже давно сказав би своє слово проти України. Натомість
вони намагаються поставити в законні межі Польщу. Коли блаЗЄнський пригрозив, що подасть на Польщу до європейського суду, то в Польщі палали дупи. Бо вони знали, що програють суд.
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Зона вільної торгівлі з Україною добігає кінця: уряд намагається домовитись про продовження
Комітет Європарламенту почне розгляд угоди про Зону вільної торгівлі з Україною. Угода добігає кінця вже в 2024-му і український уряд працює над її продовженням.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/zona-vilnoyu-torgivli-z-ukrainoyu-dobigae-kintsya-uryad-namagaetsya-domovitis-pro-prodovzhennya.htm
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йолкі боневтікості і потужно незламний план наступу,
злитий в накацапію самою опою...
Може вони його «новічком» обробляють. Це ж кацапи, з них станеться. А як їм ще європейців повбивати непомітно, от зерно для цього дуже годиться.
https://www.youtube.com/watch?v=ovYy_NDYo1E