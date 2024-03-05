Байден продовжив дію санкцій проти Росії за війну в Україні

Президент США підписав указ про продовження дії низки санкцій проти РФ на ще один рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Йдеться про обмежувальні заходи проти фізичних осіб та компаній з Росії, які були затверджені Джо Байденом, Дональдом Трампом та Бараком Обамою.

У пресрелізі зазначається, що Байден дійшов висновку, що всі ці обмеження повинні залишатися чинними після 6 березня 2024 року, оскільки дії та політика, про які йдеться у цих указах, продовжують становити надзвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Йдеться про продовження повноважень указів, запроваджених у 2014, 2018 та 2022 роках. Повідомляється, що дія указів про запровадження санкцій продовжена на один рік. Президент повідомив Конгрес США про ухвалене рішення.

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