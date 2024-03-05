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Новини
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Байден продовжив дію санкцій проти Росії за війну в Україні

байден,джо

Президент США підписав указ про продовження дії низки санкцій проти РФ на ще один рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Йдеться про обмежувальні заходи проти фізичних осіб та компаній з Росії, які були затверджені Джо Байденом, Дональдом Трампом та Бараком Обамою.

У пресрелізі зазначається, що Байден дійшов висновку, що всі ці обмеження повинні залишатися чинними після 6 березня 2024 року, оскільки дії та політика, про які йдеться у цих указах, продовжують становити надзвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Йдеться про продовження повноважень указів, запроваджених у 2014, 2018 та 2022 роках. Повідомляється, що дія указів про запровадження санкцій продовжена на один рік. Президент повідомив Конгрес США про ухвалене рішення.

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Автор: 

Байден Джо (2890) росія (65442) санкції (11900) США (23105)


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Топ коментарі
+7
Т.е. после окончания войны санкции за войну снимутся автоматически? даже без учёта договорённостей? по принципу пока убиваете вы лапти нам не продаёте... а спустя год... ой ну вы не убиваете никого будем выши апти покупать, и ничего что вы год назад натврили....
Эти санкции должны быть бессрочными, а их снятие, должно лечь в основу договорённостей, о прекращении войны
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05.03.2024 00:51
+4
Кацапія не страждає від тих «пекельни» санкцій, якщо західна електроніка знаходиться в свіжо випущених ракетах.
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05.03.2024 00:50
+3
Снаряды давай, старый козел
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05.03.2024 00:37
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Снаряды давай, старый козел
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05.03.2024 00:37 Відповісти
Let's go straight for the nukes. But don't use them on the russian territory.
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05.03.2024 04:05 Відповісти
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05.03.2024 00:38 Відповісти
Кацапія не страждає від тих «пекельни» санкцій, якщо західна електроніка знаходиться в свіжо випущених ракетах.
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05.03.2024 00:50 Відповісти
Т.е. после окончания войны санкции за войну снимутся автоматически? даже без учёта договорённостей? по принципу пока убиваете вы лапти нам не продаёте... а спустя год... ой ну вы не убиваете никого будем выши апти покупать, и ничего что вы год назад натврили....
Эти санкции должны быть бессрочными, а их снятие, должно лечь в основу договорённостей, о прекращении войны
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05.03.2024 00:51 Відповісти
це все залежить від осіб, які засідатимуть в United States Capitol та в White House; і не тільки на час закінчення війни...
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05.03.2024 01:17 Відповісти
Рашисти знайшли як обходити ті санкції, й вже давно.
Невже США стали такі слабкі, чи придуряються.... але навіщо?
Щось не зрозуміло до чого все йде..... :/
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05.03.2024 01:17 Відповісти
Санкции на курам насмех...
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05.03.2024 03:34 Відповісти
А ці сакції вже з пекла чи ще зі сраки як усі попередні?
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05.03.2024 03:53 Відповісти
Дай Боже сил президенту Байдену !
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05.03.2024 08:12 Відповісти
 
 