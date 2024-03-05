УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11484 відвідувача онлайн
Новини Війна
55 633 239

Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". ВIДЕО безпілотника

Головне управління розвідки Міністерство оборони України опублікувало відеозапис знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерами надводних безпілотників, які атакували російське судно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 3 13 великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ у строю залишилось 5, - ВМС ЗСУ

Автор: 

Чорноморський флот рф (625) знищення (7355) дрони (4776) ГУР (520)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+71
Ну насчёт технологии стелс не соврали: его теперь над водой хрен увидишь
показати весь коментар
05.03.2024 10:49
+62
показати весь коментар
05.03.2024 10:38
+50
Музон теж зачьотний!!!
показати весь коментар
05.03.2024 10:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Нарешти дійшли руки. https://www.google.com/maps/place/51%C2%B018 Всього 149 км від кордону , давно вже повинна була згоріти вся.
показати весь коментар
05.03.2024 13:09 Відповісти
ще незрозуміло чого до цих пір не горить https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B012 НБ "ОсколНєфтєСнаб" біля Виползово. До ней всього 80 км.
показати весь коментар
05.03.2024 13:16 Відповісти
Буйло із поплічниками накаркав:

українські акули, зроблені за допомоги бритів патрають кацапський новітній корабель під норвежський саундтрек.

хотіли НАТУ ? получітє- распішитесь!

Подяка всім союзникам по НАТІ за підтримку , а особливо Великобританії та Норвегії (у т.ч. за варяжску пісню) 😂
показати весь коментар
05.03.2024 13:25 Відповісти
Дуже хвилююсь за бичків та крабів - чи наїлись, може добавки треба? ану русня давайте пафтарим..
показати весь коментар
05.03.2024 13:30 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2024 14:00 Відповісти
"Модульного типу" кажете?
Ну так його на модулі і розібрали....
Так кацапам раз плюнути - підняти та зібрати з модулів...
показати весь коментар
05.03.2024 14:04 Відповісти
Название ролика : заполучи падаль !
показати весь коментар
05.03.2024 14:38 Відповісти
який сенс в тих кораблях якщо їх знищують беспілотні човни вартістю в тисячі разів менше?
показати весь коментар
05.03.2024 14:42 Відповісти
Тільки тепер стає зрозумілим геніальність рішення української влади, яка вирішила в 2014 не відновлювати свій флот, захоплений парашею в Криму, і зекономила купу бабла.
показати весь коментар
06.03.2024 01:20 Відповісти
это уже не чф а пчф ..подводный чф.. там и флагман ..масква.. и бдк несколько и подлодка . уже наверно штук 16 набралось --- а вода хааалодная а бычки гааалодные а на ахрану маста новае карыто пришлют на пополнение пчф
показати весь коментар
05.03.2024 15:10 Відповісти
молодцы гур. так бы на суше, было бы дело. топить, жечь, давить немытых кацапских свиней везде где можем достать.
надо этим магурам крылья приделать и по жилым домам херачить, туда в глубь кацапстана. кто за, поднимайте руки?
показати весь коментар
05.03.2024 15:34 Відповісти
По жилым нельзя. Мы ж не кацыпы.
показати весь коментар
06.03.2024 00:13 Відповісти
Дякую ЗСУ! Отримав купу задоволення.
показати весь коментар
05.03.2024 16:28 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
показати весь коментар
05.03.2024 16:53 Відповісти
А ведь вас же, 3.14дорасов казламордых предупреждали!
показати весь коментар
05.03.2024 16:59 Відповісти
ППЦ! Для надійнішогого захисту від українських дронів мер міста Петербург Бєглов (в центрі фото) і митрополит Варсонофий з "протиповітряними" іконами та молитвами об'їхали своє місто на автобусі 😂🖕
показати весь коментар
05.03.2024 18:15 Відповісти
Вони всі реально йогнуті...
показати весь коментар
06.03.2024 00:55 Відповісти
BBC

"Сергей Котов" - новітній патрульний корабель проєкту 22160, який спустили на воду у 2021 році.

До складу Чорноморського флоту РФ корабель увійшов вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну - у липні 2022 року.

Екіпаж судна становить до 80 людей.

Bартість - понад 60 млн доларів.

показати весь коментар
05.03.2024 18:37 Відповісти
"Технология СТЕЛС" - ГАВНОМ помазали и ПОП Гундяй святой водой окропил.
показати весь коментар
05.03.2024 19:32 Відповісти

Грета Тумблєр () має бути задоволена: чорноморські краби не голодують!
показати весь коментар
05.03.2024 20:05 Відповісти
Дуже гарна робота. Чи на можна ще?
показати весь коментар
05.03.2024 20:12 Відповісти
Я завжди в таких випадках кажу,щодня так давайте!!!
показати весь коментар
05.03.2024 20:20 Відповісти
вау, надійсь ніхто з свинособак не вижив
показати весь коментар
05.03.2024 20:45 Відповісти
Здоров,я потонулим...
показати весь коментар
06.03.2024 00:57 Відповісти
.
показати весь коментар
05.03.2024 21:27 Відповісти
не каліброносій, але на безриб'ї і патрульний корабель - риба
показати весь коментар
05.03.2024 21:53 Відповісти
ібо нех..й в наших водах якесь лайно охороняти, що мостом зветься
показати весь коментар
06.03.2024 13:04 Відповісти
Дуже файно!
показати весь коментар
05.03.2024 22:09 Відповісти
ЗСУ які флоту немають, вже ********** половину аналоГовнетного флоту. Але кацапи вперто хочуть махача з НАТО. Леммінги, ***
показати весь коментар
05.03.2024 22:56 Відповісти
ГУР це прям щось страшне, результативність зашкалює. Дуже надихаючий відос. І дах у них міцний, повище Єрмака буде, інакше б їх вже знищили перевірками, звільненнями, і карними справами.
показати весь коментар
06.03.2024 01:36 Відповісти
Пірнув під воду,підводним човном став! Там ескадра рашистських суден скоро буде! Слава ЗСУ! Українцям Слава!
показати весь коментар
06.03.2024 01:44 Відповісти
сколько там еще осталось?
показати весь коментар
06.03.2024 02:07 Відповісти
Приобрел отрицательную плавучесть
показати весь коментар
06.03.2024 02:28 Відповісти
кацапы, Маськваа остается флагманом, а все ее корабли стремятся присоединиться к ней.
чтобы по общепринятой кацапской традиции вылизать задницу своему главному начальнику-флагману.
показати весь коментар
06.03.2024 09:13 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 