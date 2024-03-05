Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". ВIДЕО безпілотника
Головне управління розвідки Міністерство оборони України опублікувало відеозапис знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерами надводних безпілотників, які атакували російське судно.
Топ коментарі
+71 Евгений Пэ
показати весь коментар05.03.2024 10:49
+62 Ігор Круглій
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+50 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар05.03.2024 10:39
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українські акули, зроблені за допомоги бритів патрають кацапський новітній корабель під норвежський саундтрек.
хотіли НАТУ ? получітє- распішитесь!
Подяка всім союзникам по НАТІ за підтримку , а особливо Великобританії та Норвегії (у т.ч. за варяжску пісню) 😂
Ну так його на модулі і розібрали....
Так кацапам раз плюнути - підняти та зібрати з модулів...
надо этим магурам крылья приделать и по жилым домам херачить, туда в глубь кацапстана. кто за, поднимайте руки?
"Сергей Котов" - новітній патрульний корабель проєкту 22160, який спустили на воду у 2021 році.
До складу Чорноморського флоту РФ корабель увійшов вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну - у липні 2022 року.
Екіпаж судна становить до 80 людей.
Bартість - понад 60 млн доларів.
Грета Тумблєр () має бути задоволена: чорноморські краби не голодують!
чтобы по общепринятой кацапской традиции вылизать задницу своему главному начальнику-флагману.