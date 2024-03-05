Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов". ВIДЕО безпілотника

Головне управління розвідки Міністерство оборони України опублікувало відеозапис знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерами надводних безпілотників, які атакували російське судно.

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