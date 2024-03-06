Вночі Суми атакували "шахеди": три "прильоти" у різних районах міста

У Сумах внаслідок нічної атаки Shahed зафіксовані три "прильоти" у різних частинах міста. В адміністрації уточнили, що прильоти у різних частинах міста є постраждалі. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.

"Є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

З 8:00 на місцях влучання працюватимуть штаби з ліквідації наслідків обстрілу РФ.

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