Вночі Суми атакували "шахеди": три "прильоти" у різних районах міста
У Сумах внаслідок нічної атаки Shahed зафіксовані три "прильоти" у різних частинах міста. В адміністрації уточнили, що прильоти у різних частинах міста є постраждалі. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.
"Є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
З 8:00 на місцях влучання працюватимуть штаби з ліквідації наслідків обстрілу РФ.
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krot_lub
показати весь коментар06.03.2024 08:41 Відповісти Мені подобається 0
Алексей Карпенко #519209
показати весь коментар06.03.2024 08:51 Відповісти Мені подобається 0
Виталий #548501
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