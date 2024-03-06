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Вночі Суми атакували "шахеди": три "прильоти" у різних районах міста

шахед

У Сумах внаслідок нічної атаки Shahed зафіксовані три "прильоти" у різних частинах міста. В адміністрації уточнили, що прильоти у різних частинах міста є постраждалі. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.

"Є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога", -  йдеться в повідомленні.

З 8:00 на місцях влучання працюватимуть штаби з ліквідації наслідків обстрілу РФ.

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Автор: 

безпілотник (4220) обстріл (28725) Суми (895)


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Пробують розтягнути наше ППО.
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06.03.2024 08:41 Відповісти
Абсолютно ні. Це звичайний коридор для "шахедів", раніше вони пролітали мимо але не цього разу.
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06.03.2024 08:51 Відповісти
Вночі 6 березня приблизно о 1 годині у Сумах пролунали звуки вибухів. У результаті нічної атаки рашистів у місті відбулося руйнування цивільних об'єктів: дитячого садочка, будинку, в якому розташована дитяча поліклініка, багатоповерхового жилого будинку. (c)
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06.03.2024 08:48 Відповісти
 
 