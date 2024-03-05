У низці областей України повітряна тривога через загрозу "шахедів" (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників для низки областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА!

Наразі група "шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку", - ідеться у повідомленні.

Згодом загроза поширилася на південні регіони.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня!

Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА з Чорного моря!", - передили у ПС.

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