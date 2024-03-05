У низці областей України повітряна тривога через загрозу "шахедів" (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників для низки областей.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА!
Наразі група "шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку", - ідеться у повідомленні.
Згодом загроза поширилася на південні регіони.
"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня!
Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА з Чорного моря!", - передили у ПС.
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Эмирский бухарь
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Эмирский бухарь
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Самий правий Укр
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YU ST
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Виталий #548501
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