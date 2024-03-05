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Новини Війна
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У низці областей України повітряна тривога через загрозу "шахедів" (оновлено)

шахеди

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників для низки областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА!

Наразі група "шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку", - ідеться у повідомленні.

Згодом загроза поширилася на південні регіони.

повітряна тривога карта

"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня! 

Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА з Чорного моря!", - передили у ПС.

Також читайте: Знищено 18 із 22 "Шахедів", - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4220) Повітряні сили (2680) повітряна тривога (925)


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за якы шиши?
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05.03.2024 22:45 Відповісти
какаяразніца?
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06.03.2024 08:39 Відповісти
Треба якісь мухоловки розставити..
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05.03.2024 22:44 Відповісти
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05.03.2024 22:45 Відповісти
Судя по мониторинговым каналам, шахедов довольно много летит... Берегите себя.
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06.03.2024 00:02 Відповісти
 
 