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Знищено 18 із 22 "Шахедів", - Повітряні сили

зсу,ппо

У ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Райони пусків Балаклава - Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено та 18 "Шахедів" у межах Одеської області.

Атака "Шахедами" у ніч на 5 березня 

Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 5 березня дрони маневрували над житловими і промисловими районами Одеси, є влучання у будівлю рекреаційного об'єкту.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 березня під час ворожої атаки з використанням БПЛА в Одесі було чути вибухи. Напередодні Повітряні сили інформували, що "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини.

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Одеська область (3244) знищення (7355) дрони (4776) Повітряні сили (2680)


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