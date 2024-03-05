Знищено 18 із 22 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Райони пусків Балаклава - Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено та 18 "Шахедів" у межах Одеської області.
Атака "Шахедами" у ніч на 5 березня
Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 5 березня дрони маневрували над житловими і промисловими районами Одеси, є влучання у будівлю рекреаційного об'єкту.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 березня під час ворожої атаки з використанням БПЛА в Одесі було чути вибухи. Напередодні Повітряні сили інформували, що "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини.
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