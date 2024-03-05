Вночі в Одесі лунали вибухи, працювала ППО
У ніч на 5 березня під час ворожої атаки з використанням БПЛА в Одесі було чути вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Іде бойова робота сил ППО! НЕ ЗАВАЖАЙТЕ! Не фільмуйте і не викладайте", - інформували Сили оборони Півдня України.
Жодних подробиць наразі не відомо.
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