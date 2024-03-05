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Вночі в Одесі лунали вибухи, працювала ППО

шахед

У ніч на 5 березня під час ворожої атаки з використанням БПЛА в Одесі було чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Іде бойова робота сил ППО! НЕ ЗАВАЖАЙТЕ! Не фільмуйте і не викладайте", - інформували Сили оборони Півдня України. 

Жодних подробиць наразі не відомо.

Також читайте: "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини, - Повітряні сили ЗСУ

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вибух (4487) Одеса (5476) ППО (3224)


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