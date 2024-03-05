Ночью в Одессе раздавались взрывы, работала ПВО

В ночь на 5 марта во время вражеской атаки с использованием БПЛА в Одессе были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Идет боевая работа сил ПВО! НЕ МЕШАТЕ! Не снимайте и не выкладывайте", - информировали Силы обороны Юга Украины.

Никаких подробностей пока не известно.

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