Ночью в Одессе раздавались взрывы, работала ПВО
В ночь на 5 марта во время вражеской атаки с использованием БПЛА в Одессе были слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Идет боевая работа сил ПВО! НЕ МЕШАТЕ! Не снимайте и не выкладывайте", - информировали Силы обороны Юга Украины.
Никаких подробностей пока не известно.
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