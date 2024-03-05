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Новости Война
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Уничтожены 18 из 22 "Шахедов", - Воздушные силы

зсу,ппо

В ночь на 5 марта 2024 года противник атаковал 22 ударными беспилотниками типа "Shahed". Районы пусков Балаклава – Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, к отражению воздушного нападения были вовлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены и 18 "Шахедов" в пределах Одесской области.

Атака "Шахедами" в ночь на 5 марта

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 5 марта дроны маневрировали над жилыми и промышленными районами Одессы, есть попадание в здание рекреационного объекта.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта во время вражеской атаки с использованием БПЛА в Одессе было слышно взрывы. Накануне Воздушные силы информировали, что "Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины.

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