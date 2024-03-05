В ряде областей Украины воздушная тревога из-за угрозы "шахедов" (обновлено)

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе вражеских ударных беспилотников для ряда областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА!

В настоящее время группа "шахедов" наблюдается в Днепропетровской области, двигается в северном направлении", - говорится в сообщении.

Затем угроза распространилась на южные регионы.

"Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА с юга!

Одесская область - угроза применения ударных БПЛА с Черного моря!", - передали в ВС.

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