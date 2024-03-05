В ряде областей Украины воздушная тревога из-за угрозы "шахедов" (обновлено)
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе вражеских ударных беспилотников для ряда областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА!
В настоящее время группа "шахедов" наблюдается в Днепропетровской области, двигается в северном направлении", - говорится в сообщении.
Затем угроза распространилась на южные регионы.
"Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА с юга!
Одесская область - угроза применения ударных БПЛА с Черного моря!", - передали в ВС.
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Эмирский бухарь
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Эмирский бухарь
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Самий правий Укр
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YU ST
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Виталий #548501
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