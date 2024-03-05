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Новости Война
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В ряде областей Украины воздушная тревога из-за угрозы "шахедов" (обновлено)

шахеди

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе вражеских ударных беспилотников для ряда областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА!

В настоящее время группа "шахедов" наблюдается в Днепропетровской области, двигается в северном направлении", - говорится в сообщении.

Затем угроза распространилась на южные регионы.

повітряна тривога карта

"Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА с юга!

Одесская область - угроза применения ударных БПЛА с Черного моря!", - передали в ВС.

Смотрите также: Украинские защитники уничтожили три вражеских РСЗО "Ураган" с помощью "HIMARS". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3653) Воздушные силы (2340) Днепропетровская область (4004)


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за якы шиши?
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05.03.2024 22:45 Ответить
какаяразніца?
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06.03.2024 08:39 Ответить
Треба якісь мухоловки розставити..
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05.03.2024 22:44 Ответить
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05.03.2024 22:45 Ответить
Судя по мониторинговым каналам, шахедов довольно много летит... Берегите себя.
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06.03.2024 00:02 Ответить
 
 