У Київській області вночі працювала ППО
Вночі 6 березня у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні.
Влада закликала не фотографувати та не знімати роботу захисників, а також не нехтувати правилами безпеки.
Наразі про наслідки ворожої атаки не повідомляється.
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Найбільша подолана дистанція від пускових до цілі складає ~1100 км.
Атака БпЛА тривала 5 годин.
Під атакою перебували Одеса, Суми, Старокостянтинів, окремі населені пункти Харківщини та Одещини.
Станом на зараз відомо про влучання декількох БпЛА та пошкодження у містах, деталі від обласних адміністрацій.