У Київській області вночі працювала ППО

Вночі 6 березня у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні.

Влада закликала не фотографувати та не знімати роботу захисників, а також не нехтувати правилами безпеки.

Наразі про наслідки ворожої атаки не повідомляється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У низці областей України повітряна тривога через загрозу "шахедів" (оновлено)