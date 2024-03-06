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У Київській області вночі працювала ППО

ппо

Вночі 6 березня у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні.

Влада закликала не фотографувати та не знімати роботу захисників, а також не нехтувати правилами безпеки.

Наразі про наслідки ворожої атаки не повідомляється.

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Автор: 

безпілотник (4220) Київська область (4049) ППО (3224)


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Ударні БпЛА запускались у 10× груп.

Найбільша подолана дистанція від пускових до цілі складає ~1100 км.
Атака БпЛА тривала 5 годин.

Під атакою перебували Одеса, Суми, Старокостянтинів, окремі населені пункти Харківщини та Одещини.

Станом на зараз відомо про влучання декількох БпЛА та пошкодження у містах, деталі від обласних адміністрацій.
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06.03.2024 06:45 Відповісти
 
 