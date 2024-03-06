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По всій Україні оголошували тривогу через зліт російського МіГ-31К (оновлено)

Зранку 6 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Відбій тривоги

Станом на 8.54 карта тривог була така:

карта тривог

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 38 "шахедів" з 42, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт ворожого МіГ-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К",- йдеться у повідомленні.

Автор: 

Повітряні сили (2680) повітряна тривога (925)


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Так, 2 свінособачі під...ка літають.
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06.03.2024 08:56 Відповісти
Раз завило,потім ще раз завило.
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06.03.2024 08:59 Відповісти
ППО-ваш вихід.
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06.03.2024 08:59 Відповісти
І чим вони можуть збити літаки на відстані сотні кілометрів - так шо ліпше спочатку думать а вже потім друкувать а не навпаки.
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06.03.2024 09:12 Відповісти
 
 