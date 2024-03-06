По всій Україні оголошували тривогу через зліт російського МіГ-31К (оновлено)
Зранку 6 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Наразі оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 8.54 карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт ворожого МіГ-31К.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К",- йдеться у повідомленні.
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Sergey Dolgopolov #459832
показати весь коментар06.03.2024 08:56 Відповісти Мені подобається 1
Gary Grant
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Sergey A #582059
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smallevilshort
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