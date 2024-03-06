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ППО знищила 38 "шахедів" з 42, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

ппо

У ніч на 6 березня росіяни атакували Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької області та 42 ударними безпілотниками типу "Shahed" із чотирьох напрямків – мис Чауда, Балаклава (Крим), Курська область, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті бойової роботи збито 38 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі Суми атакували "шахеди": три "прильоти" у різних районах міста

Результат роботи ППО

Автор: 

безпілотник (4220) ППО (3224) Повітряні сили (2680)


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Топ коментарі
+10
Немає слів, - тупцяй в ТЦК, а там згадай букви, візьми папір, ручку та напиши Рапорт: "В зв'язку з безкарністю польотів рашкобипилиа над територією України, прошу призвати мене в ряди ЗСУ, бажано у війська ППО, я їм ух покажу, як безкарно літати..." щось в такому стилі і тоді вся Україна буде спатоньки спокійно, бо як же ж військам системи ППО та без тебе героїчного. Ждемо твого наступного посту з окопа... з нетерпінням 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜
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06.03.2024 08:26
+6
Когда собьют 42 из 42 будут недовольные , что сбили над Украиной.. Посбивают на подлёте - потратили дорогие ракеты.. Есть категория людей всегда недовольных всем и вся..
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06.03.2024 08:33
+5
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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06.03.2024 11:04
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42! Жах
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06.03.2024 07:55 Відповісти
Немає слів, - тупцяй в ТЦК, а там згадай букви, візьми папір, ручку та напиши Рапорт: "В зв'язку з безкарністю польотів рашкобипилиа над територією України, прошу призвати мене в ряди ЗСУ, бажано у війська ППО, я їм ух покажу, як безкарно літати..." щось в такому стилі і тоді вся Україна буде спатоньки спокійно, бо як же ж військам системи ППО та без тебе героїчного. Ждемо твого наступного посту з окопа... з нетерпінням 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜
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06.03.2024 08:26 Відповісти
Павлік, іди пиши донос на діда. Чи на батька. Що ж так швидко видалили? Правда очі коле? Що я збрехав? 1100. Пц.
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06.03.2024 13:41 Відповісти
А ти вже в окопі, чи в кріслі інваліда розумової праці?
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06.03.2024 13:42 Відповісти
Когда собьют 42 из 42 будут недовольные , что сбили над Украиной.. Посбивают на подлёте - потратили дорогие ракеты.. Есть категория людей всегда недовольных всем и вся..
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06.03.2024 08:33 Відповісти
Це так, але амери поставили установки Вампір, оце *******. А ганятися з прожекторами і ДШК за Геранями це вже 20 вік.
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06.03.2024 10:12 Відповісти
Таких установок (за відкритими даними) за весь 2023 рік замовлено для України у виробника всього 14 штук. А потрібно - сотні.

Тож прожекторів та ДШК в ЗСУ значно більше, ніж "вампірів".
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06.03.2024 13:24 Відповісти
Блін ... я не пишу чого більше, а чого менше. Що було б краще. Це що, теж треба обгрунтовувати ?
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06.03.2024 23:30 Відповісти
Від повторювання слова "халва" 100 разів - в роті солодше не стане. Гарантовано.

Тож ваш пост виглядає як провокація. Теж гарантовано.

Вампіри замовлені. Вампіри вироблені. Вампірів зібрали за рік в США - 14 штук. В України технології створення вампірів та ракет до них - не існує і ніколи не існувало. Розповіді про те, що "краще б з вампірами, а не з ДШК" - гімняна хрінь. Бо їх просто не існує в достатній кількості на планеті. А захищатись від шахедів потрібно в тисячах місць України. Тож "ДШК" - це реально НАЙКРАЩЕ рішення з можливих на поточний момент. І на наступні 3 роки.

І нічого іншого ви "обгрунтувати" не зможете.
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07.03.2024 11:19 Відповісти
Аби потриндіти.
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07.03.2024 20:27 Відповісти
Я бачу, що ви належите до славетної когорти любителів потриндіти. Я такий же.
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07.03.2024 22:12 Відповісти
Так ми не проти. Дай нам щось більш *******! Чи тобі аби папістєть
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06.03.2024 13:25 Відповісти
Єс, кеп. Що цього немає я теж винуватий. Якщо Вам так буде легше.
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06.03.2024 23:31 Відповісти
А з херов мені буде легше??? Від твоїх слів в мене з'явиться тепловізійний приціл? Чи Браунінг почне стріляти на більшу відстань
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07.03.2024 18:30 Відповісти
Тут закритий форум тільки для військових ??

Не приймайте все на себе. Ясно, що прямо зараз приціл особисто Вам не привезу.

Браунінг стріляє так, як стріляє. Про це ж і мова була, - щось ********* летить далі і керується автоматом.
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07.03.2024 20:26 Відповісти
Йому - покукарекати, причому завжди в провокативних формулюваннях. Бо він провокатор, очевидно. Добре, якщо просто писдуватий троль. Але, схоже, реальний провокатор на зп.
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07.03.2024 11:21 Відповісти
Заспокойся. Попий водички.
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07.03.2024 20:22 Відповісти
пєтушок, щось не подобається? Кукарєкай голосніше...
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07.03.2024 22:26 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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06.03.2024 11:04 Відповісти
 
 