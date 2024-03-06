ППО знищила 38 "шахедів" з 42, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 6 березня росіяни атакували Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької області та 42 ударними безпілотниками типу "Shahed" із чотирьох напрямків – мис Чауда, Балаклава (Крим), Курська область, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті бойової роботи збито 38 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

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