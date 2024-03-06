ППО знищила 38 "шахедів" з 42, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 6 березня росіяни атакували Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької області та 42 ударними безпілотниками типу "Shahed" із чотирьох напрямків – мис Чауда, Балаклава (Крим), Курська область, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
"В результаті бойової роботи збито 38 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.
Топ коментарі
+10 Pavlik Morozov #432325
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+6 Zebra Zebr
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Тож прожекторів та ДШК в ЗСУ значно більше, ніж "вампірів".
Тож ваш пост виглядає як провокація. Теж гарантовано.
Вампіри замовлені. Вампіри вироблені. Вампірів зібрали за рік в США - 14 штук. В України технології створення вампірів та ракет до них - не існує і ніколи не існувало. Розповіді про те, що "краще б з вампірами, а не з ДШК" - гімняна хрінь. Бо їх просто не існує в достатній кількості на планеті. А захищатись від шахедів потрібно в тисячах місць України. Тож "ДШК" - це реально НАЙКРАЩЕ рішення з можливих на поточний момент. І на наступні 3 роки.
І нічого іншого ви "обгрунтувати" не зможете.
Не приймайте все на себе. Ясно, що прямо зараз приціл особисто Вам не привезу.
Браунінг стріляє так, як стріляє. Про це ж і мова була, - щось ********* летить далі і керується автоматом.