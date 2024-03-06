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Попри санкції Росія збільшила доходи від продажу нафти й газу, - Bloomberg

нафта

У лютому 2024 року доходи Росії від продажу нафти та газу зросли на понад 80%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Доходи Росії від продажу нафти й газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, попри західні санкції", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що  у лютому надходження до бюджету від податків на нафту і газ становили 945,6 млрд рублів ($10,4 млрд). Згідно з розрахунками Bloomberg, податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі.

"Нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском військових витрат, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну. Щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, західні країни запровадили санкції, які призвели до падіння ціни на нафту марки Urals нижче $50 за барель у лютому 2023 року", - пише Bloomberg.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 прагнуть обмежити можливості РФ використовувати тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти, - Bloomberg

Тоді Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а країни "Великої сімки" встановили обмеження на ціну на рівні $60 за барель для російських нафтових вантажів. Хоча покупці з інших країн можуть вільно купувати російські барелі за вищою ціною, танкерам заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування і доставка, для цих поставок.

Зазначається, що Москва обмежила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з незахідними покупцями, посередниками й постачальниками послуг.

Проте з листопада США та їхні союзники посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, запровадивши санкції проти кількох суден і трейдерів за порушення обмежень. Щоб "захистити" грошові потоки до бюджету, Росія активувала так званий механізм "цінової підлоги", зобов'язавши виробників платити податки, виходячи зі штучного дисконту в $15 за барель для Urals до Brent.

Гроші до бюджету надійшли в лютому. Фактичний дисконт, з яким виробники продавали свої партії Urals у російських портах у січні, в середньому становив понад $18.

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У лютому Росія також виплатила 127,9 млрд рублів субсидій своїм нафтопереробним підприємствам за продаж дизельного пального і бензину на внутрішньому ринку. Ці виплати частково компенсували нафтопереробникам різницю між цінами на моторне паливо на внутрішньому ринку та за кордоном.

Автор: 

газ (10462) нафта (5541) росія (65442) санкції (11900) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+13
Так. Ще рік - два і рашка зубожіє і розвалиться. Правда, ми це чуємо вже 10 років, але то таке. І ще років 20 - 30 послухаємо...
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06.03.2024 09:14
+8
Це означає лише одне - санкції несправжні, лише для галочки.
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06.03.2024 09:00
+6
Що ви розумієте в "пекельних санкціях".)
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06.03.2024 09:00
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Це означає лише одне - санкції несправжні, лише для галочки.
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06.03.2024 09:00 Відповісти
Бабло-співучасник зла.
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06.03.2024 09:01 Відповісти
Ти також рісянин, як і над тобою? Обидва розношувачі російського ІПСО, блін.
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06.03.2024 10:21 Відповісти
Что за бред?7 Вы хоть понимаете, что за доходы от продажу у рф? Bloomberg как обычно ради рейтингов пишет правду, но не всю. А правда в том, что у рашки стало много денег......много но в рупиях и в других юанях. Рупии, это не конвертируемая валюта. Индусы кроме того эти рупии еще и у себя держат в своих банках. Еще и издеваются над кацапами предлагая на эти же рупии что-то у них покупать.
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06.03.2024 10:41 Відповісти
нефть в цене падает,
теневой флот зажали
а доходи якобы растут
блумберг неудосужились наже причину назвать - просто тупо за бабки разгоняют кацапское ипсо
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06.03.2024 13:20 Відповісти
Що ви розумієте в "пекельних санкціях".)
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06.03.2024 09:00 Відповісти
Так - зробили тіньовии флот і ****** нафту в Китаи і Індію - а це пів- світу
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06.03.2024 09:02 Відповісти
Не стаття а чудо.
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06.03.2024 09:05 Відповісти
Але ж і доходи росії на початку минулого року впали на 40% https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3676671-dohodi-rosii-vid-eksportu-nafti-i-gazu-v-sicni-vpali-majze-na-40-reuters.html Тому це зростання лише на після минулорічного падіння
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06.03.2024 09:06 Відповісти
Якщо вірити, то за 2022 рік - доходи були найвищі за весь час.
До цього рекорд був в 2013 - відразу напад на Крим.

Якщо впали на 40%, а тепер виросли на 80% - то це більше ніж було
наприклад 100$ - 100$*40% = 60$
60$ + 60$*80% = 108$

згідно https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart графіка по президентам - зараз ціна більше майже на 110%
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06.03.2024 10:28 Відповісти
Якщо почитати статтю уважно, то доходи кацапів "збільшились" виключно за рахунок збільшення податків.
Це якщо корову почати доїти вдвічі більше то молока вона може й даватиме більше, але недовго...
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06.03.2024 09:06 Відповісти
Так. Ще рік - два і рашка зубожіє і розвалиться. Правда, ми це чуємо вже 10 років, але то таке. І ще років 20 - 30 послухаємо...
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06.03.2024 09:14 Відповісти
Нє, - рашка сільна как нікогда, у глупіх хахлоф нєт шансов кромє как падать в ногі і просіть прасченія.
В статті чітко вказано що доходи "виросли " за рахунок збільшення податків і тільки.
А своє цінне мнєніє про вялічіє расєї, можеш засунуть туди де сонце не світить...
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06.03.2024 10:40 Відповісти
Дебільний висер, навіть, коментувати не варто. Про зубожіння і розпад рашки через збільшення податків розкажи гетьманцеву. Він у нас те ж саме робить. Побачимо, кого на довше вистачить: товстого чи худого.
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06.03.2024 10:44 Відповісти
Тебе переклинило?
Хто пише про "зубожіння і розпад" твоєї рашки? Я вказав на той факт що "збільшення" доходів кацапні це наслідок кратного збільшення мита.
Все.
Про розпади і зубожіння це тобі розказали таракани в твоїй голові...
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06.03.2024 11:00 Відповісти
Це якщо корову почати доїти вдвічі більше то молока вона може й даватиме більше, але недовго

Це твій висер, чи ні? Чи ти шкрябаєш бездумно, сам не розуміючи, що це значить?
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06.03.2024 11:08 Відповісти
Так ти визначись, дятел, ти ж пишеш що "у нас те саме". Чому ж у тебе "те саме" для расєї це добре, а для України не добре?
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06.03.2024 11:18 Відповісти
Де я написав, що для расєї це добре?
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06.03.2024 11:23 Відповісти
Ск... Ох і ахтунг...
Всьо дискусію припиняю. Це все одно шо говорить з МІДом расєї...
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06.03.2024 11:29 Відповісти
только деньги в Индии и Китае зависли ... как всегда на бумаге у кацапов все лучше всех
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06.03.2024 09:15 Відповісти
Пишуть, що частково розрулюють - вкладають кошти в індійську економіку і отримують прибутки.
Про Китай неясно. Вірніше ясно, юанями з Китаєм розраховуються за поставки.
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06.03.2024 10:33 Відповісти
Прибутки теж отримують в рупіях.
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06.03.2024 10:42 Відповісти
У тому то річ, далі вже у долярах.
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06.03.2024 13:32 Відповісти
Якщо збільшити податки і зменшити зарплати то збільшаться доходи. Чудова схема.
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06.03.2024 09:18 Відповісти
От деякі тут пишуть фігню повну. Тут прописано якщо рівняти лютий 2024 до лютого 2023, а не ситуацію до війни і навіть не до січня 2024. До чого таке писати і до чого вестись на таку писанину?
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06.03.2024 09:21 Відповісти
Торгівля на крові. Аби не ескалація
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06.03.2024 09:23 Відповісти
Jesli uze kacapi sto to vezut prodajut v Evropu tak togda dolzni bit nalozeni poslenyje 10-50$ zavisimosti sto vezut i te dengi dolzni bit otdani Ukraine.Vsio ravno oni vozit drugimi putiami verez Armeniju,Turciju i poxozix,eti zapreti nepomogajet,dolzni vse tovari,produkti,gaz,neft i drugoje rosijskogo proisxozdenija oblozeni poslenami i so0brani dengi idti Ukraine
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06.03.2024 09:26 Відповісти
10-50% poslenyje ot ceni prodazi
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06.03.2024 09:27 Відповісти
А тіньовий флот хіба не можна топити
тіньовими морськими дронами?
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06.03.2024 09:28 Відповісти
разом з нафтою ?? Такий собі метод. Особливо у закритому Чорному морі.
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06.03.2024 10:34 Відповісти
Бачу що незрозуміло навіщо, але автори статті просто вирішили називати "доходами" від продажу нафтопродуктів та газу збільшення податків для ВЛАСНИХ підприємств-експортерів моковитів (т.з. "роССіян"), плутаючи доходи у бюджет Московії з податків і зборів, з доходами Москви від продажу цих енергоносіїв бо загальна сума продажи цього товару на зовнішні ринки СКОРОТИЛАСЬ!!! Таким чином Кремль має короткочасний прибуток при цьому фактично ріжучі "курку" що несла "золоті яйця", знищуючі експортуючі компанії. Тож не сумувати українцям треба від цієї новини Bloomberg, а радіти. А ці кроки кремлівського загарбника подібні тому як замість отримання пива з діжки через краник просто розрубити її сокирою і спочатку дійсно буде потік напою але потім вона просто стане порожньою і наповнити її буде неможливо, бо НІЧИМ!
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06.03.2024 09:39 Відповісти
Пока не перекроют нефтяной поток рубль не рухнет и Кремль будет воевать дальше.
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06.03.2024 09:55 Відповісти
Блумерг щось підраховує на відомостях з самої москви, бо розвідки не має. Питання до всіх: а чи можна вірити скрепоносним лаптям? І головне, вони продають більшу частину нафти та газу фактично собі на збиток, наприклад, китайцям або туркам. Африканцям продають у борг, який ті ніколи не повернуть, як не повертали СеРеСеРу і ті потім його просто списували. Але цифра від такого продажу йде у залік, хоча й повне фуфло.
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06.03.2024 10:08 Відповісти
"пекельні санкції " від США, це бакси до кишень куйла. Для українського народу ,залишило США,своє брехливе й лицемірне "бла бла ба"
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06.03.2024 10:10 Відповісти
То хто ж нас підтримує з 2022 р. ?? Петріоти, святі Хаймарси і Джавеліни, Стінгери тощо ??
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06.03.2024 10:37 Відповісти
В даному випадку це запитання від "Маск13-шоу"..Про що іде мова в дописі і про що питається "Маска".щоб перекрутити і зробити шоу--(Попри санкції Росія збільшила доходи від продажу нафти й газу, - Bloomberg )))
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06.03.2024 15:08 Відповісти


"пекельні санкції " від США, це бакси до кишень куйла. Для українського народу ,залишило США,своє брехливе й лицемірне "бла бла ба"

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06.03.2024 23:24 Відповісти
Д'якую.Саме американці були проти того, щоб опустити стелю для рашистської нафти нижче 60 баксів за барель ,що і дало можливість куйлу заробляти на так званих "пекельних американських санкціях"
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07.03.2024 10:19 Відповісти
Це тимчасово. Є купа інших санкцій - пишуть, цив. авіація у них реально загинається.
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07.03.2024 21:27 Відповісти
можливо, але основа для фінансової підтримки війскової машини 3,14дерації , є без суніву нафта і газ,та ще золото і дорогоцінний "щебінь"
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07.03.2024 22:35 Відповісти
Самі дієві санкції це україньскі дрони.
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06.03.2024 11:30 Відповісти
Вот вам и "ацкие санкции" от старикашки Бидона.
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06.03.2024 11:47 Відповісти
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06.03.2024 12:00 Відповісти
Ох*єнні "смертельні" санкції. Надійні, як швейцарський годинник.
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06.03.2024 16:07 Відповісти
Слухайте більше того Блумберга! Експорт газу з рашки до Європи скоротився у рази! З майже 200 млрд. куб.м до кількох десятків. Самі кацапи пишуть. що обсяги впали до рівня 1974 року. Експорт до Китаю на рівні 20 млрд.куб.м - що крапля в море.
Експорт нафти скоротився не так набагато, АЛЕ, продають її з величезним дисконтом.
І де там збільшення доходів?? Шліть на*уй того Блумберга, до речі, походження назви ні на що не натякає?
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06.03.2024 17:22 Відповісти
 
 