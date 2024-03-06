Попри санкції Росія збільшила доходи від продажу нафти й газу, - Bloomberg
У лютому 2024 року доходи Росії від продажу нафти та газу зросли на понад 80%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
"Доходи Росії від продажу нафти й газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, попри західні санкції", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що у лютому надходження до бюджету від податків на нафту і газ становили 945,6 млрд рублів ($10,4 млрд). Згідно з розрахунками Bloomberg, податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі.
"Нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском військових витрат, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну. Щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, західні країни запровадили санкції, які призвели до падіння ціни на нафту марки Urals нижче $50 за барель у лютому 2023 року", - пише Bloomberg.
Тоді Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а країни "Великої сімки" встановили обмеження на ціну на рівні $60 за барель для російських нафтових вантажів. Хоча покупці з інших країн можуть вільно купувати російські барелі за вищою ціною, танкерам заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування і доставка, для цих поставок.
Зазначається, що Москва обмежила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з незахідними покупцями, посередниками й постачальниками послуг.
Проте з листопада США та їхні союзники посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, запровадивши санкції проти кількох суден і трейдерів за порушення обмежень. Щоб "захистити" грошові потоки до бюджету, Росія активувала так званий механізм "цінової підлоги", зобов'язавши виробників платити податки, виходячи зі штучного дисконту в $15 за барель для Urals до Brent.
Гроші до бюджету надійшли в лютому. Фактичний дисконт, з яким виробники продавали свої партії Urals у російських портах у січні, в середньому становив понад $18.
У лютому Росія також виплатила 127,9 млрд рублів субсидій своїм нафтопереробним підприємствам за продаж дизельного пального і бензину на внутрішньому ринку. Ці виплати частково компенсували нафтопереробникам різницю між цінами на моторне паливо на внутрішньому ринку та за кордоном.
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теневой флот зажали
а доходи якобы растут
блумберг неудосужились наже причину назвать - просто тупо за бабки разгоняют кацапское ипсо
До цього рекорд був в 2013 - відразу напад на Крим.
Якщо впали на 40%, а тепер виросли на 80% - то це більше ніж було
наприклад 100$ - 100$*40% = 60$
60$ + 60$*80% = 108$
згідно https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart графіка по президентам - зараз ціна більше майже на 110%
Це якщо корову почати доїти вдвічі більше то молока вона може й даватиме більше, але недовго...
В статті чітко вказано що доходи "виросли " за рахунок збільшення податків і тільки.
А своє цінне мнєніє про вялічіє расєї, можеш засунуть туди де сонце не світить...
Хто пише про "зубожіння і розпад" твоєї рашки? Я вказав на той факт що "збільшення" доходів кацапні це наслідок кратного збільшення мита.
Все.
Про розпади і зубожіння це тобі розказали таракани в твоїй голові...
Це твій висер, чи ні? Чи ти шкрябаєш бездумно, сам не розуміючи, що це значить?
Всьо дискусію припиняю. Це все одно шо говорить з МІДом расєї...
Про Китай неясно. Вірніше ясно, юанями з Китаєм розраховуються за поставки.
тіньовими морськими дронами?
"пекельні санкції " від США, це бакси до кишень куйла. Для українського народу ,залишило США,своє брехливе й лицемірне "бла бла ба"
Експорт нафти скоротився не так набагато, АЛЕ, продають її з величезним дисконтом.
І де там збільшення доходів?? Шліть на*уй того Блумберга, до речі, походження назви ні на що не натякає?