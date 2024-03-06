Попри санкції Росія збільшила доходи від продажу нафти й газу, - Bloomberg

У лютому 2024 року доходи Росії від продажу нафти та газу зросли на понад 80%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Доходи Росії від продажу нафти й газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, попри західні санкції", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що у лютому надходження до бюджету від податків на нафту і газ становили 945,6 млрд рублів ($10,4 млрд). Згідно з розрахунками Bloomberg, податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі.

"Нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском військових витрат, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну. Щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, західні країни запровадили санкції, які призвели до падіння ціни на нафту марки Urals нижче $50 за барель у лютому 2023 року", - пише Bloomberg.

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Тоді Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а країни "Великої сімки" встановили обмеження на ціну на рівні $60 за барель для російських нафтових вантажів. Хоча покупці з інших країн можуть вільно купувати російські барелі за вищою ціною, танкерам заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування і доставка, для цих поставок.

Зазначається, що Москва обмежила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з незахідними покупцями, посередниками й постачальниками послуг.

Проте з листопада США та їхні союзники посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, запровадивши санкції проти кількох суден і трейдерів за порушення обмежень. Щоб "захистити" грошові потоки до бюджету, Росія активувала так званий механізм "цінової підлоги", зобов'язавши виробників платити податки, виходячи зі штучного дисконту в $15 за барель для Urals до Brent.

Гроші до бюджету надійшли в лютому. Фактичний дисконт, з яким виробники продавали свої партії Urals у російських портах у січні, в середньому становив понад $18.

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У лютому Росія також виплатила 127,9 млрд рублів субсидій своїм нафтопереробним підприємствам за продаж дизельного пального і бензину на внутрішньому ринку. Ці виплати частково компенсували нафтопереробникам різницю між цінами на моторне паливо на внутрішньому ринку та за кордоном.