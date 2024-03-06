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Рашисти тричі атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії, пошкоджено ЛЕП

дніпропетровщина,нікополь

Російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Тричі від вечора загарбники атакували Нікопольщину. Спершу по райцентру поцілили дронами-камікадзе. Потім Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії.

Пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Вночі над Дніпровським районом було збито БПЛА.

За словами глави ОВА, після цього всюди по області було спокійно.

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обстріл (28725) Дніпропетровська область (3782)


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