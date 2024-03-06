Кабмін пропонує створити військові адміністрації в Криму
До Верховної Ради внесено законопроєкт щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній республіці Крим та місті Севастополі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №11064 внесено до парламенту.
Пропонується створити військові адміністрації та наділити її повноваженнями. У пояснювальній записці повідомляється, що Автономна Республіка Крим окупована Російською Федерацією з 2014 року.
Кабмін нагадує, що визволення усіх територій України та відновлення повної лінії державного кордону як на суші, так і на морі за словами президента Володимира Зеленського, є стратегічним пріоритетом сил оборони України в протидії збройній агресії РФ.
Не визнаючи тимчасову окупацію РФ частини території України, пропонується внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану" в частині створення військових адміністрацій на території АРК та міста Севастополі та наділення їх відповідними повноваженнями з метою виконання функцій держави.
Таким чином, шляхом внесення змін до вказаного Закону буде створений відповідний механізм відновлення публічної влади на тимчасово окупованих територіях.
При цьому, датою припинення повноважень органів державної влади (і голів місцевих державних адміністрацій, і працівників адміністрацій, і посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших) внаслідок тимчасової окупації визначено 27 лютого 2014 року.
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треба пристроїти
Коли півень клюне ти перший будеш тут волати: "Про що думали 11 років ?? Чому немає укр. влади у Криму !?"
Те, що території тимчасово окуповані, не повинно заважати.
Приклади вже є:
"Комунальники окупованого Сєверодонецька пояснили закупівлю техніки на 38 мільйонів вірою у перемогу Комунальне підприємство "Сєверодонецьке тролейбусне управління" Сєверодонецької міської ради 16 серпня за результатами тендеру замовило компанії "Автоскладальне підприємство "Кобальт" комунальної техніки на 38 млн грн."
Або так:
"Запорізька АЕС, будучи в окупації, витратила 7 млн грн з держбюджету на рукавички для працівників."
як показав контрнаступ це не так вже просто
Тепер створюють військові адміністрації, бо вони будуть заходити одразу після ЗСУ, СБУ, НГ і поліції.
Але чомусь після падіння Берліна був військовий комендант із бойових генералів
Ми ж країна багата, треба прилаштувати родичів корисних людей до корита.