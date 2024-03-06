Кабмін пропонує створити військові адміністрації в Криму

До Верховної Ради внесено законопроєкт щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній республіці Крим та місті Севастополі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №11064 внесено до парламенту.

Пропонується створити військові адміністрації та наділити її повноваженнями. У пояснювальній записці повідомляється, що Автономна Республіка Крим окупована Російською Федерацією з 2014 року.

Кабмін нагадує, що визволення усіх територій України та відновлення повної лінії державного кордону як на суші, так і на морі за словами президента Володимира Зеленського, є стратегічним пріоритетом сил оборони України в протидії збройній агресії РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборантка з Криму купує для рашистів дрони, позашляховики та спорядження. Їй повідомили про підозру, - СБУ. ФОТО

Не визнаючи тимчасову окупацію РФ частини території України, пропонується внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану" в частині створення військових адміністрацій на території АРК та міста Севастополі та наділення їх відповідними повноваженнями з метою виконання функцій держави.

Таким чином, шляхом внесення змін до вказаного Закону буде створений відповідний механізм відновлення публічної влади на тимчасово окупованих територіях.

При цьому, датою припинення повноважень органів державної влади (і голів місцевих державних адміністрацій, і працівників адміністрацій, і посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших) внаслідок тимчасової окупації визначено 27 лютого 2014 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Криму затримали 10 кримських татар за звинуваченням у нібито тероризмі, - Лубінець. ФОТО