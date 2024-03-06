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Новини Окуповані території
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Кабмін пропонує створити військові адміністрації в Криму

крим, законопроєкт, військова адміністрація

До Верховної Ради внесено законопроєкт щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній республіці Крим та місті Севастополі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №11064 внесено до парламенту.

Пропонується створити військові адміністрації та наділити її повноваженнями. У пояснювальній записці повідомляється, що Автономна Республіка Крим окупована Російською Федерацією з 2014 року.

Кабмін нагадує, що визволення усіх територій України та відновлення повної лінії державного кордону як на суші, так і на морі за словами президента Володимира Зеленського, є стратегічним пріоритетом сил оборони України в протидії збройній агресії РФ.

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Не визнаючи тимчасову окупацію РФ частини території України, пропонується внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану" в частині створення військових адміністрацій на території АРК та міста Севастополі та наділення їх відповідними повноваженнями з метою виконання функцій держави.

Таким чином, шляхом внесення змін до вказаного Закону буде створений відповідний механізм відновлення публічної влади на тимчасово окупованих територіях.

При цьому, датою припинення повноважень органів державної влади (і голів місцевих державних адміністрацій, і працівників адміністрацій, і посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших) внаслідок тимчасової окупації визначено 27 лютого 2014 року.

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законопроєкт (3602) Крим (14176) військово-цивільна адміністрація (89)


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Топ коментарі
+10
Коли коту нема чого робити - він лиже собі яйця. (С) народна мудрість.
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06.03.2024 11:04
+8
На зведення оборонних фортифікацій та на замовлення виготовлення дронів для армії в зе-влади грошей хронічно не вистачає, а на створення не зрозумілих бюджетних структур без виначеного функціоналу та практичного застосування кошти завжди знаходяться.
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06.03.2024 11:12
+6
Напевне когось з слуг хочуть на хлібне місце , спочатку той Крим визволити треба , вже отримуємо різні адміністрації з окупованих територій де майже два роки орки "керують" .Гроші на ЗСУ ,
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06.03.2024 11:10
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Коли коту нема чого робити - він лиже собі яйця. (С) народна мудрість.
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06.03.2024 11:04 Відповісти
Гроші хоч коту під хвіст , тільки на ЗСУ зась .
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06.03.2024 11:12 Відповісти
Справа не в яйцях.Нові посади,зарплати,можливість бюджет
пиляти...
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06.03.2024 11:32 Відповісти
Це мабуть моцна відповідь на пропозицію скороти органи влади, ми підемо іншим шляхом. Теріторія 10 років неподконтрольна, звільняти треба а не окладами запаморочними за рахунок дерібана військового бюджета жити.
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06.03.2024 12:48 Відповісти
Спочатку потрібно дійти хоча би до Чонгару
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06.03.2024 11:08 Відповісти
Напевне когось з слуг хочуть на хлібне місце , спочатку той Крим визволити треба , вже отримуємо різні адміністрації з окупованих територій де майже два роки орки "керують" .Гроші на ЗСУ ,
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06.03.2024 11:10 Відповісти
Військові,там тепер кр.татари рулять.
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06.03.2024 13:50 Відповісти
ще якогось кума куми ЗЕ або єрмака
треба пристроїти
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06.03.2024 11:11 Відповісти
На зведення оборонних фортифікацій та на замовлення виготовлення дронів для армії в зе-влади грошей хронічно не вистачає, а на створення не зрозумілих бюджетних структур без виначеного функціоналу та практичного застосування кошти завжди знаходяться.
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06.03.2024 11:12 Відповісти
Для впорядкування цих проблєм і вносяться правки у закони.

Коли півень клюне ти перший будеш тут волати: "Про що думали 11 років ?? Чому немає укр. влади у Криму !?"
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06.03.2024 11:28 Відповісти
Чудово! Вже можна починати "продаж" посад, підбирати "ефективних чиновників".
Те, що території тимчасово окуповані, не повинно заважати.
Приклади вже є:
"Комунальники окупованого Сєверодонецька пояснили закупівлю техніки на 38 мільйонів вірою у перемогу Комунальне підприємство "Сєверодонецьке тролейбусне управління" Сєверодонецької міської ради 16 серпня за результатами тендеру замовило компанії "Автоскладальне підприємство "Кобальт" комунальної техніки на 38 млн грн."
Або так:
"Запорізька АЕС, будучи в окупації, витратила 7 млн грн з держбюджету на рукавички для працівників."
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06.03.2024 11:13 Відповісти
Як не дивно від наших депутатів, але це цілком логічне рішення, оскільки деокупація півострову відбудеться найближчим часом, потрібно підготувати відповідні органи, наділені певними повноваженнями, щоб не допустити хаосу на деокупованій території!
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06.03.2024 11:13 Відповісти
Це Вам голоси нашепотіли, чи Ви у мами такий завжди?
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06.03.2024 11:18 Відповісти
Що саме?
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06.03.2024 11:20 Відповісти
Як би Вам це пояснити? Суть того, що Ви пальчиками набрали в першому дописі.
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06.03.2024 12:52 Відповісти
А що не так в моєму дописі?
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06.03.2024 13:18 Відповісти
оскільки деокупація півострову відбудеться найближчим часом- це звідки?
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09.03.2024 22:34 Відповісти
Ви у війську? і якщо не там то чому?
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06.03.2024 11:26 Відповісти
Звісно у війську з 26.02.2022
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06.03.2024 12:23 Відповісти
І як без озброєння та *********** яких недостатньо для навіть ефективної оборони, збираєшся Крим звільняти....

як показав контрнаступ це не так вже просто
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06.03.2024 16:24 Відповісти
Хто сказав, що без озброєння і ***********, те що втирають у вас на федеральних каналах не означає те, що в України цього немає, є тимчасові проблеми з поставками зі США, проте перекривають Британія та Франція, та і свої напрацювання в оборонці ж, такщо незабаром чекайте і в Криму і на ТОТ, і звісно Білгородська Ростовська, та Краснодарський приготуватися
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06.03.2024 16:33 Відповісти
щось не дуже схоже що маєте хоч якесь відношення до військових навіть як тиловик
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06.03.2024 18:25 Відповісти
Ага, тут один знайомий керівник уже місяць назад заявляв, що війна йде до завершення.
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06.03.2024 11:49 Відповісти
Ні в якому разі, але те що вона буде плавно переходити по мірі деокупація Криму та інших ТОТ на територію не визнаної російської федерації - це факт
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06.03.2024 12:27 Відповісти
Так, війська вже стоять під Севастополем. Ось-ось Крим буде звільнено. Лишилось ще кілька деньків.
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06.03.2024 13:16 Відповісти
Комітет по каві в Ялті.
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06.03.2024 11:16 Відповісти
Ну, ще не все шапіто з 95-го кварталу пристроєно
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06.03.2024 11:17 Відповісти
та пристроїти на ситні місця свою родню...
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06.03.2024 11:27 Відповісти
Це треба було зробити ще вчора. Після знищення мосту окупант буде дезорієнтований та почне тікати роняя лапті в усі боки. Це буде хаос, безвладдя, тому повинні бути люди готові до цього та офіційно призначені.
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06.03.2024 11:29 Відповісти
Насправді певні кримські структури "в екзилі" є вже з 2014 р. прокуратура, управл. поліції, славнозвісне упр. СБУ, ДА тощо.

Тепер створюють військові адміністрації, бо вони будуть заходити одразу після ЗСУ, СБУ, НГ і поліції.
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06.03.2024 11:38 Відповісти
Все правильно.

Але чомусь після падіння Берліна був військовий комендант із бойових генералів
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06.03.2024 11:36 Відповісти
Когось треба влаштувати на гарну зарплату за відсутності відповідальності.
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06.03.2024 11:37 Відповісти
Перше, з чого треба почати - це припинити відокремлювати «город Сєвастопаль» від автономної республіки Крим. Це кацапня його чомусь завжди так відділяла , наче цей «горад рузкіх марякоф» якась особлива місцевість на півострові, яку треба називати окремо від інших. Севастопіль - це звичайне місто, де скупчення військової кацапячої вати робило це місто своїм. Якби Україна цьому хоч якось завадила багато років тому, то ми б зараз жили зовсім в іншій Україні.
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06.03.2024 11:38 Відповісти
Це означає, що потрібно вносити зміни у діюче законодавство, починаючи з рівня Конституції. З усім іншим по змісту - я з вами погоджуюсь. До речі, як на мене, то і Криму доцільно було би повернути статус області, оскільки просто-напросто, з юридичної точки зору, то є небезпечне явище, коли у складі унітарної держави є автономне утворення.
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06.03.2024 12:45 Відповісти
Теж погоджуюсь, що до автономії. Її не повинно бути.
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06.03.2024 13:24 Відповісти
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06.03.2024 11:49 Відповісти
А ще не забудьте про Місяць, там взагалі ніяких адмінісрацій немає, ото скільки шапітовців пристроїти можна...
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06.03.2024 11:58 Відповісти
Своїх хоче пристроїти?
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06.03.2024 12:16 Відповісти
Чудова ідея! ЗЕлена влада завжди славетно створювала мертвонароджене законодавство! То чом би і не продовжити у тому ж дусі...
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06.03.2024 12:38 Відповісти
А на Кубані, у Ростові, у самій ... мацкві (!) по новій адмістрації?
Ми ж країна багата, треба прилаштувати родичів корисних людей до корита.
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06.03.2024 13:45 Відповісти
 
 