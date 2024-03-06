В Одесі прогримів вибух під час тривоги

Зранку 6 березня під час оголошеної повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Моніторингові канали повідомляли про ракету у напрямку Одеси.

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Офіційної інформації наразі немає.