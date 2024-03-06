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В Одесі прогримів вибух під час тривоги

ракета

Зранку 6 березня під час оголошеної повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Моніторингові канали повідомляли про ракету у напрямку Одеси.

Також читайте: Через специфіку географічного розташування ППО не завжди може перехопити ворожі цілі під час атак на Одесу, - Ігнат

Офіційної інформації наразі немає.

Автор: 

Одеса (5476) ракети (4033) повітряна тривога (925)


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Підари свинособачі..
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06.03.2024 11:14 Відповісти
не один а два прилёта баллистики было
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06.03.2024 11:19 Відповісти
Ніяких "двох" прильотів не було, не треба БРЕХАТИ!!! Ти такий "одесит" як я "французький льотчик"!
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06.03.2024 11:32 Відповісти
То у когось поряд з вами пукан мабуть не витримав, а ракета була одна.
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06.03.2024 11:46 Відповісти
Як сповіщають - найшвидше це була балістика котра влучила десь по портовій чи припортовій структурі поблизу Сьомої Пересипської. Було чутно вибух по усьому місту, тож заряд в ракети був чималий!
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06.03.2024 11:31 Відповісти
Значить збили.
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06.03.2024 11:43 Відповісти
На жаль не схоже, бо у небі ніхто не бачив хоча б слід від ракети ППО та її спрацювання (як і звуку), а окрім як на березі ППО не розмістиш, десь у морі на плавучих платформах їх не має та й бути не може. До того ж балістика падає майже вертикально і збити могли лише десь НАД районом де сталось падіння ракети. Якось так!!!
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06.03.2024 11:51 Відповісти
 
 