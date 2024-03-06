В Одесі прогримів вибух під час тривоги
Зранку 6 березня під час оголошеної повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Моніторингові канали повідомляли про ракету у напрямку Одеси.
Офіційної інформації наразі немає.
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Микола Січень #584507
показати весь коментар06.03.2024 11:14 Відповісти Мені подобається 8
Я ОДЕССИТ
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Виталий Танчик #518988
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Ярослав Кийко
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Виталий Танчик #518988
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alexandr shamov
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Виталий Танчик #518988
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