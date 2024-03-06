Україна за власними контрактами придбала у країн ЄС 350 тис. снарядів

Понад 350 тисяч артилерійських снарядів закупила Україна у європейських держав. Їх Україна придбала за власними контрактами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Євросоюзу.

Віцепрезидент ЄС Жозеп Боррель розповів, що Україна самостійно закупила у різних оборонних відомств європейських країн сотні тисяч артилерійських снарядів та іншої амуніції. Ці закупки стали додатковими до тих партій боєприпасів, які вже надали країни ЄС Україні раніше.

"Україна сьогодні потребує 200 тис. боєприпасів калібру 155 мм на місяць. Це становить 2,5 млн на рік", - сказав Боррель.

За його словами, зараз країни Європи підтримують Україну, передаючи боєприпаси зі своїх запасів, та збільшили виробництво на оборонних підприємствах.

Також Боррель підкреслив, що гроші зараз не важливі, якщо країна самостійно не може виготовляти необхідну кількість боєприпасів для оборони.

"Вам необхідно конвертувати фінансові потужності у промислові потужності, щоб забезпечити постачання боєприпасів", – наголосив він.

Віцепрезидент ЄС повідомив, що до кінця року у вигляді пожертвувань європейські країни готові доставити в Україну понад 1,1 млн снарядів для артилерії.

"Цього буде недостатньо, але це набагато більше, ніж ми могли очікувати", – зазначив він.

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