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Новини Війна
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Україна за власними контрактами придбала у країн ЄС 350 тис. снарядів

боєприпаси, війна, євросоюз

Понад 350 тисяч артилерійських снарядів закупила Україна у європейських держав. Їх Україна придбала за власними контрактами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Євросоюзу.

Віцепрезидент ЄС Жозеп Боррель розповів, що Україна самостійно закупила у різних оборонних відомств європейських країн сотні тисяч артилерійських снарядів та іншої амуніції. Ці закупки стали додатковими до тих партій боєприпасів, які вже надали країни ЄС Україні раніше.

"Україна сьогодні потребує 200 тис. боєприпасів калібру 155 мм на місяць. Це становить 2,5 млн на рік", - сказав Боррель.

За його словами, зараз країни Європи підтримують Україну, передаючи боєприпаси зі своїх запасів, та збільшили виробництво на оборонних підприємствах.

Також Боррель підкреслив, що гроші зараз не важливі, якщо країна самостійно не може виготовляти необхідну кількість боєприпасів для оборони.

"Вам необхідно конвертувати фінансові потужності у промислові потужності, щоб забезпечити постачання боєприпасів", – наголосив він.

Віцепрезидент ЄС повідомив, що до кінця року у вигляді пожертвувань європейські країни готові доставити в Україну понад 1,1 млн снарядів для артилерії.

"Цього буде недостатньо, але це набагато більше, ніж ми могли очікувати", – зазначив він.

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боєприпаси (2282) Євросоюз (13484) Боррель Жозеп (1074)


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Якби ще асвальтні 17 000 000 000 гривень перетворити у снарядні...
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06.03.2024 11:29 Відповісти
Ще й дешеві, як ті, які знайшов Павел
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06.03.2024 11:43 Відповісти
~ 53 125 снарядів
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06.03.2024 12:31 Відповісти
Абсолютно відсутня логіка. Самим можна було придбати поза межами ЄС, а ЄС могло б придбати у себе, щоб не плакались, що будуть купувати тільки в ЄС.
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06.03.2024 11:37 Відповісти
Тобто в середньому за два роки - по 450 снарядів на день, і підозрюю, що серед них багато мін і 122 мм снарядів. Таким чином, 90 % снарядів на нинішньому фронті - від наших союзників. Це все, що треба знати про потуги нашої влади за 2 роки війни і тих балаболів, які обливають лайном наших союзників
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06.03.2024 13:03 Відповісти
"Вам необхідно конвертувати фінансові потужності у промислові потужності, щоб забезпечити постачання ***********"
Таке вже всі 2 роки кажуть. І наш уряд теж таке каже. Цікаво, а хто в нас повинен нарешті почати робити? Чи почнем з нізів - на кухнях, а там якось воно само розів'ється-розшириться?
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Перш ніж робити такі заяви, що Україна сам б могла, то треба знати чи є з чого робити. Чи може Україна забезпечити себе порохами і вибухівкою? Чи купувати їх на вкрай дифіцитному зовнішньому ринку і конкурувати за них з США і ЄС? Бо це головна причина, яка стримує збільшення виробництва снарядів у них.
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06.03.2024 13:38 Відповісти
Під лежачий камінь і вода не тече
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06.03.2024 13:46 Відповісти
 
 