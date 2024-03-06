УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11677 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 978 62

Найближчим часом ситуація на фронті стабілізується, будемо готувати контрударні дії, - командувач Сухопутних військ Павлюк

павлюк,олександр

Завдання ЗСУ - стабілізувати лінію фронту та створити ударне угруповання для контрударних дій цього року.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що противник намагається максимально захопити українські території до виборів президента РФ, тому "на штурм кидається все можливе і неможливе".

"Усе робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наше завдання - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують довготривалого відновлення, на полігони, щоб створити ударне угруповання і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - сказав Павлюк.

За словами генерала , залишається ще кілька "гарячих" напрямків, де противник зосереджує велику кількість сил: Авдіївка; напрямок Часового Яру; напрямок Терни в бік Лиману. Командувач Сухопутних військ наголосив, що щодня на цих ділянках ідуть важкі бої, але українські воїни тримаються і завдають ворогу величезних втрат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Врятувати Маріуполь було неможливо, - Павлюк

"Тому я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все, щоб підготувати війська для переходу до більш активних дій і перехопити ініціативу", - заявив Павлюк. Він додав, що зараз ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

Автор: 

Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Про контрнаступ треба щоденно нагадувати, з детальними планами по ТВ, - ну як минулого разу.
Тоді все знову вийде...
показати весь коментар
06.03.2024 19:45
+23
Заваліть цим довбойобам їбальніки про контр дії, вже про контр насуп наговорили
ті уйобки окопались, замінувались і маємо що маємо
показати весь коментар
06.03.2024 19:43
+19
Кулебу с лопатами возьмите с собой!
показати весь коментар
06.03.2024 19:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всім на шашлики!
показати весь коментар
06.03.2024 19:40 Відповісти
уря !!!!
побудована лінія ЗЄлєнгейма !!!

показати весь коментар
06.03.2024 19:48 Відповісти
десь так ?

показати весь коментар
06.03.2024 19:50 Відповісти
А патом кохвє на набєрєжнай...
показати весь коментар
06.03.2024 20:04 Відповісти
....річки Жеребець в Луганський області в селі Терни

і то якщо повезе
показати весь коментар
06.03.2024 20:10 Відповісти
Кулебу с лопатами возьмите с собой!
показати весь коментар
06.03.2024 19:41 Відповісти
Сама собою стабілізується, без Залужного? Що ти пи..диш.
показати весь коментар
06.03.2024 20:31 Відповісти
Звідки інфа?*уйло через д'єрмака передав? Чи якісь договорняки?
показати весь коментар
06.03.2024 19:43 Відповісти
Заваліть цим довбойобам їбальніки про контр дії, вже про контр насуп наговорили
ті уйобки окопались, замінувались і маємо що маємо
показати весь коментар
06.03.2024 19:43 Відповісти
Піда.рососійські тролі фас - ця новина беззаперечно для опущених ваших мас! Почніть нести зраду, не дивлячись на те що вашій жінці хвойді пора на естакаду обслуговувати кадирівців поки намагаєшся донести до своїх Панів зраду!
показати весь коментар
06.03.2024 19:44 Відповісти
Їбать ти притрушене...
показати весь коментар
06.03.2024 19:45 Відповісти
Ще одна курва подоляцька. Чого ви там такі нервові останнім часом?
показати весь коментар
06.03.2024 19:48 Відповісти
тут ти помилився - не подоляцький він. Навіть більше - він "упоротий порохобот"
показати весь коментар
06.03.2024 20:23 Відповісти
Болєєшь, Тьома?
показати весь коментар
06.03.2024 20:01 Відповісти
Ні! У відпустці, з опущених тролів прикол тягну
показати весь коментар
06.03.2024 20:35 Відповісти
Синку, може ти ще й парахабіт?
показати весь коментар
06.03.2024 21:32 Відповісти
Про контрнаступ треба щоденно нагадувати, з детальними планами по ТВ, - ну як минулого разу.
Тоді все знову вийде...
показати весь коментар
06.03.2024 19:45 Відповісти
Ага, ага......
показати весь коментар
06.03.2024 19:46 Відповісти
Та вже б відразу і точний напрямок сказав.І дату.І підрозділи.Та плануєте,супер,але сидіть тихо!!!!!!
показати весь коментар
06.03.2024 19:46 Відповісти
Не вірю я новому командуванню також, як не вірю ЗЄрмакам, які їх призначали.
показати весь коментар
06.03.2024 19:49 Відповісти
Про контрнаступ він звичайно загнув. Зміст заяви в«окопуємось» для перемовин.
показати весь коментар
06.03.2024 19:49 Відповісти
А є хоч чим проводити ті контрнаступальні дії? Достатня кількість артилерії, бронетехніки, дронів, плануючих бомб, засобів РЕБ та ***********? Забезпечене панування нашої авіації в повітрі? Знищена ворожа логістика та забезпечення? Чи знов повториться минулорічний "контрнаступ"?
показати весь коментар
06.03.2024 19:53 Відповісти
А ось під'їдуть бетеери з Болгарії, а тоді і буде контрнаступ.
показати весь коментар
06.03.2024 20:25 Відповісти
Шо, знову понти та реклама по тєлєку де б'ють себе в груди перед контрнаступом?
показати весь коментар
06.03.2024 19:54 Відповісти
Не Буданов-2 ? будемо мати надію. Звання отримав ще у 2018 році .
показати весь коментар
06.03.2024 19:54 Відповісти
щось на Генерала мало схожий - кислий "соколом не смотрит"
з таким Дарія не переможеш

показати весь коментар
06.03.2024 20:00 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 20:01 Відповісти
а ви відкрите картінку та подивіться що там дописано внизу!
нєт, ви відкрите !
показати весь коментар
06.03.2024 20:03 Відповісти
той, що 26/02 перед оточенням з суші залишив Маріуполь на самооборону
показати весь коментар
06.03.2024 20:02 Відповісти
саме той !
втік, кинувши гарнізон Маріка - самий мотивований в кількості кілька тисяч Волїнів !
показати весь коментар
06.03.2024 20:22 Відповісти
Воїнів - "Азов", морпіхів, пограничників, поліцію....
а зараз вони на "екстрадиції", себто, у полоні
показати весь коментар
06.03.2024 20:57 Відповісти
Не спіши!
показати весь коментар
06.03.2024 19:58 Відповісти
Довбойоб і базікало! Ще й при посаді.
показати весь коментар
06.03.2024 20:00 Відповісти
"продукт ЗЄльоной перезагрузки Генштаба ЗСУ" -

16 топ-Генералів на чолі з Залужним на пенсіон, а "чєго ізволітє" сирського - командувати
показати весь коментар
06.03.2024 20:13 Відповісти
Дістали! Вішає оленевод локшину )(уйлу, то й хер з ними. Але за кого ця зірка в камуфляжі вважає нас?! Вони нелохи, а ми лохи? Чи вони всі озеленіли і втратили відчуття гідності, до нас? Менше 3,14здіти потрібно, а більше робити!
показати весь коментар
06.03.2024 20:31 Відповісти
Сократ би спитав: "Якого зуя пиндіть?"
показати весь коментар
06.03.2024 20:03 Відповісти
А это атака морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов" в ночь на 5 марта

Видео снято с палубы одного из грузовых судов в Керченском проливе.

https://t.me/insiderUKR/70855
показати весь коментар
06.03.2024 20:08 Відповісти
Жаль видео на самом интересном обрезано. Видимо гуано заляпало.
показати весь коментар
06.03.2024 20:18 Відповісти
баклани розсілись на палубі

показати весь коментар
06.03.2024 20:19 Відповісти
Повідомте, будь ласка, дату, час і місця початку контрнаступу.
показати весь коментар
06.03.2024 20:24 Відповісти
Нізачьот!
Не сказав: скільки снарядів, мін, набоїв отримано і від кого. Не сказав: на які склади все це завезено і куди плануються поставки (на які ділянкі фронту).
Чи цим замуться "слуги", які зараз поїхали "інспектувати" оборонні споруди і т.ін? До речі: безмвзка поїхала? Якщо так, то я спокійний - скоро всі координати будуть в мережі і рашисти будуть знать куди і чим бить.

Курва! Як же ці "гонщики за рейтингами" вже задовбали!
показати весь коментар
06.03.2024 20:26 Відповісти
Яке угруповання ??
Цей генерал божевільний ?
На нулю вже банально ніким хлопців замінювати !
Графік :2 тижня в окопах,2-3 дня вихідних нормою вважається.
У кацапів мобілізація,зараз,-етап накопичення снарядів,А у нас блок слуги+опзж на канікули пішли.
Провалена мобілізація,провалені поставки б/к, лінії оборони немає,будемо наступати !
З лопатами !
показати весь коментар
06.03.2024 20:31 Відповісти
Ого. У вас там, виявляється, є ресурси для перехоплення ініціативи та контрнаступів? Чи це знову зелений піздьож для піару гундосої потвори?
показати весь коментар
06.03.2024 20:39 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 20:43 Відповісти
м'яко стелите,пане генерал-лейтенант...
показати весь коментар
06.03.2024 20:45 Відповісти
А потом чешем репу откуда рашисты знают все наши планы и предпринимают адекватные действия.
показати весь коментар
06.03.2024 20:45 Відповісти
а зе-відосік ??
показати весь коментар
06.03.2024 20:54 Відповісти
И настанет стабилиздец.
показати весь коментар
06.03.2024 20:58 Відповісти
А у цей самий час, мабутьсамотній єрмак, десь у темному підвалі ОПУ, морщив лоба, як СРАТЬєх, над новим Планом, нового Контрнаступу Зеленського на прутіна, от тільки, часу замало для нього…
показати весь коментар
06.03.2024 21:02 Відповісти
Контнаступ головного мозку.
показати весь коментар
06.03.2024 21:15 Відповісти
"стабілізатор війсковий" на зразок командувача "сирого".котрий до його призначення"зедестабілізатором " командувачем ЗСУ,теж був "стабілізатором",що і почав втілювати на практиці ,
показати весь коментар
06.03.2024 21:30 Відповісти
"будем готовить контрударные действия"

Давай, подробнее еще расскажите, со сроками картами и планами 🤦
показати весь коментар
06.03.2024 21:41 Відповісти
Обов'язково повідомте ОП коли,де і як...
А і не забудьте Безуглу повідомти...і буде ще кілька "Бахмутів"...😢
показати весь коментар
06.03.2024 21:43 Відповісти
Що ж у вас язик як помело??? Та виконуй свій обов'язок тихо, коли здобудеш тоді і кажи!!! Таке враження що це не військовий а торгаш з базару!!!
показати весь коментар
06.03.2024 21:49 Відповісти
Ну рашисты наступают с 7 октября, это уже скоро 5 месяцев подряд, поистрепались в битве за Авдеевку и попытках во всех прочих направлениях наступать. Потери у них тяжелейшие и в технике и личном составе (на который впрочем им насрать). Потери ВСУ в 5-6 раз меньше по людям и в 3-4 раза по технике, если бы не дефицит снарядов даже Авдеевку им бы не взять.
показати весь коментар
06.03.2024 22:59 Відповісти
Ніби дорослий, а в казки віриш, чи просто бот?
показати весь коментар
06.03.2024 23:43 Відповісти
Вот тебе, Павлюк, фатомат с лопатой в руки дадим и пойдешь "контр-ударять"
показати весь коментар
07.03.2024 00:06 Відповісти
Херсон поки наш !
показати весь коментар
07.03.2024 07:33 Відповісти
Перекладаю солдатською мовою: "Будуть м'ясні штурми..."
показати весь коментар
07.03.2024 08:55 Відповісти
 
 