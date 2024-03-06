Найближчим часом ситуація на фронті стабілізується, будемо готувати контрударні дії, - командувач Сухопутних військ Павлюк
Завдання ЗСУ - стабілізувати лінію фронту та створити ударне угруповання для контрударних дій цього року.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Командувач Сухопутних військ зазначив, що противник намагається максимально захопити українські території до виборів президента РФ, тому "на штурм кидається все можливе і неможливе".
"Усе робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наше завдання - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують довготривалого відновлення, на полігони, щоб створити ударне угруповання і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - сказав Павлюк.
За словами генерала , залишається ще кілька "гарячих" напрямків, де противник зосереджує велику кількість сил: Авдіївка; напрямок Часового Яру; напрямок Терни в бік Лиману. Командувач Сухопутних військ наголосив, що щодня на цих ділянках ідуть важкі бої, але українські воїни тримаються і завдають ворогу величезних втрат.
"Тому я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все, щоб підготувати війська для переходу до більш активних дій і перехопити ініціативу", - заявив Павлюк. Він додав, що зараз ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.
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побудована лінія ЗЄлєнгейма !!!
і то якщо повезе
ті уйобки окопались, замінувались і маємо що маємо
Тоді все знову вийде...
з таким Дарія не переможеш
нєт, ви відкрите !
втік, кинувши гарнізон Маріка - самий мотивований в кількості кілька тисяч Волїнів !
а зараз вони на "екстрадиції", себто, у полоні
16 топ-Генералів на чолі з Залужним на пенсіон, а "чєго ізволітє" сирського - командувати
Видео снято с палубы одного из грузовых судов в Керченском проливе.
https://t.me/insiderUKR/70855
Не сказав: скільки снарядів, мін, набоїв отримано і від кого. Не сказав: на які склади все це завезено і куди плануються поставки (на які ділянкі фронту).
Чи цим замуться "слуги", які зараз поїхали "інспектувати" оборонні споруди і т.ін? До речі: безмвзка поїхала? Якщо так, то я спокійний - скоро всі координати будуть в мережі і рашисти будуть знать куди і чим бить.
Курва! Як же ці "гонщики за рейтингами" вже задовбали!
Цей генерал божевільний ?
На нулю вже банально ніким хлопців замінювати !
Графік :2 тижня в окопах,2-3 дня вихідних нормою вважається.
У кацапів мобілізація,зараз,-етап накопичення снарядів,А у нас блок слуги+опзж на канікули пішли.
Провалена мобілізація,провалені поставки б/к, лінії оборони немає,будемо наступати !
З лопатами !
Давай, подробнее еще расскажите, со сроками картами и планами 🤦
А і не забудьте Безуглу повідомти...і буде ще кілька "Бахмутів"...😢