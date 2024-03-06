Найближчим часом ситуація на фронті стабілізується, будемо готувати контрударні дії, - командувач Сухопутних військ Павлюк

Завдання ЗСУ - стабілізувати лінію фронту та створити ударне угруповання для контрударних дій цього року.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що противник намагається максимально захопити українські території до виборів президента РФ, тому "на штурм кидається все можливе і неможливе".

"Усе робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наше завдання - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують довготривалого відновлення, на полігони, щоб створити ударне угруповання і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - сказав Павлюк.

За словами генерала , залишається ще кілька "гарячих" напрямків, де противник зосереджує велику кількість сил: Авдіївка; напрямок Часового Яру; напрямок Терни в бік Лиману. Командувач Сухопутних військ наголосив, що щодня на цих ділянках ідуть важкі бої, але українські воїни тримаються і завдають ворогу величезних втрат.

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"Тому я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все, щоб підготувати війська для переходу до більш активних дій і перехопити ініціативу", - заявив Павлюк. Він додав, що зараз ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.