Європа перебуває у передвоєнній епосі, немає причин капітулювати перед злом, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на щорічному з’їзді альянсу Європейської народної партії в Бухаресті заявив, що Європа стоїть на межі війни, але капітулювати перед злом немає причин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Часи блаженного спокою закінчилися. Повоєнна епоха минула. Ми живемо в нові часи, в передвоєнну епоху. Насправді для деяких наших братів це вже навіть не передвоєнний час. Це повномасштабна війна в її найжорстокішій формі", - заявив Туск.

Політик звинувати світову спільноту через те, що до сьогоднішнього лексикону людей знову додались такі слова, як: "бомбардування", "ракети" та "геноцид".

Також він сказав, що Європа хотіла розвиватися у післявоєнному світі, але світ стоїть перед простим вибором - брати на себе боротьбу, захист кордонів та територій, або ж впасти.

"Немає жодних об'єктивних причин капітулювати перед злом. Потенціал Європи, економічний, фінансовий, демографічний, моральний, є більшим, ніж потенціал тих, хто на нас нападає. Сьогодні дуже важливо, щоб Європа вірила у свою силу. Також, коли йдеться про нашу обороноздатність, ми не можемо жити ілюзіями. Ніхто не замінить нас у цій боротьбі за нашу безпеку і наше майбутнє. Ми самі є найкращими гарантами нашої безпеки та нашої єдності", - додав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернуся до Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську агропродукцію, - Туск

А є причина бити Україну ножом у спину?
07.03.2024 16:11
не били, а пощікотали, якщо реально.

поляки - паровоз Східної Європи, величезна економічна та військава потуга, яка дуже допомогла нам

ось що не варто забувати, особливо під час війни
07.03.2024 16:19
Так, особливо зараз на кордоні "допомагають" аж гай гуде. З такими помічниками і ворогів не потрібно!
07.03.2024 16:22
Без ринку ЄС на якому можна демпінгувати ціною і багатомільярдних дотацій від ЄС, польська економіка - пшик.
07.03.2024 16:52
Европа готовит своих сонных от сытости граждан к возможной войне, так чтобы для хомячков это не было шоком, и только парочка особенных говорит без паники, нам точно ничего не будет, русский ванька на нас не нацелен, от только таким хомякам самым первым зубы повырывают ваньки!
07.03.2024 16:43
туск як і моравецький - це два євроколуони. Купують у росії агропродукцію, вугілля, допомагають росії обходити санкції постачаючи у треті країни товари, які потім опиняються в мордорі при цьому роблять потужні заяви про майбутню війну. Однак блокують саме доступ Україні до європейського ринку, а не росії. Влаштовують антиукраїнську істерію щодо України, а не росії. Просто циркачі.
07.03.2024 17:00
Два роки тому мовчали, тепер хоч говорять, може через два роки почнуть реально діяти. Принаймні, сподіваємось на це...
07.03.2024 17:05
 
 