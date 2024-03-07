Європа перебуває у передвоєнній епосі, немає причин капітулювати перед злом, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на щорічному з’їзді альянсу Європейської народної партії в Бухаресті заявив, що Європа стоїть на межі війни, але капітулювати перед злом немає причин.

"Часи блаженного спокою закінчилися. Повоєнна епоха минула. Ми живемо в нові часи, в передвоєнну епоху. Насправді для деяких наших братів це вже навіть не передвоєнний час. Це повномасштабна війна в її найжорстокішій формі", - заявив Туск.

Політик звинувати світову спільноту через те, що до сьогоднішнього лексикону людей знову додались такі слова, як: "бомбардування", "ракети" та "геноцид".

Також він сказав, що Європа хотіла розвиватися у післявоєнному світі, але світ стоїть перед простим вибором - брати на себе боротьбу, захист кордонів та територій, або ж впасти.

"Немає жодних об'єктивних причин капітулювати перед злом. Потенціал Європи, економічний, фінансовий, демографічний, моральний, є більшим, ніж потенціал тих, хто на нас нападає. Сьогодні дуже важливо, щоб Європа вірила у свою силу. Також, коли йдеться про нашу обороноздатність, ми не можемо жити ілюзіями. Ніхто не замінить нас у цій боротьбі за нашу безпеку і наше майбутнє. Ми самі є найкращими гарантами нашої безпеки та нашої єдності", - додав прем'єр.

