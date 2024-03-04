Звернуся до Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську агропродукцію, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв звернутися до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Хвилину тому я повідомив прем'єр-міністру, що сьогодні звернуся до маршалка польського Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську сільськогосподарську продукцію", – сказав Туск після зустрічі з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.
"Йдеться не тільки про посилення санкцій через напад на Україну та співпрацю Білорусі з Росією, а й про посилення захисту аграрного сектору Литви та Польщі", – зазначив польський прем’єр.
Він підкреслив, що одним із головних завдань ЄС має стати блокування експорту російської та білоруської сільгосппродукції. "Ринки дійсно відчувають великий тиск через війну. І, поза всяким сумнівом, одне з головних завдань – це блокування експорту з Росії та Білорусі в країни, які традиційно були одержувачами цієї продукції", – заявив Туск.
Своєю чергою Шимоніте підтримала Туска, однак підкреслила, що це має бути спільне рішення країн ЄС, інакше РФ знайде шляхи обходу подібних обмежень.
Нагадуємо, латвійський парламент прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
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а на блокування підсанкційної, терористичної параші, треба дозвіл сейму
і агропродукція рф, нікуя не заважає аграріям польщі
наче псе справедливо...
Лицемірство вражає...
Ніху-йові ви клоуни....
З газом начебто вийшло.
Ну і власники в них різні
Так само і з Майбах. Мотори випускає двигуни належить вище згаданій Ролсс Ройс яка турбіни випускає. А автомобільна марка належить Мерсу.
І таких прикладів багато....
Машини здається Фольксваген
Ну Вільгельм Майбах починав все таки з машин ще в Даємає (як спів засновник), а уж потім зробив чисто свою компанію і розкрутив її до висот
Дай взагалі моє повідомлення було про те, що багато колись великих концернів. Через певний час по розкупили інші компанії (десь війни зіграли не останню роль, десь погане управління, а бо взагалі все і разом), а бо і за реструктуризації продали.
Тому ми можемо побачити різну техніку з однаковими назвами, але різними власниками.
Типу той же Філіпс, який є одним з найбільших виробників мед техніки. Але підрозділ який виробляє телевізори вже давно належить китайцям
https://uk.wikipedia.org/wiki/1349 1349 : польський король Казимир ІІІ Великий захопив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Галицьку землю .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1366 1366 : польський король Казимир ІІІ захопив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмську і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Белзську землі , а також південну Волинь.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1392 1392 : польський король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_II_%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE Ягайло і великий князь литовський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовт розділили українські землі Руси за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Островською угодою .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1648 1648 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1657 1657 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Повстання Хмельницького . Початок національно-визвольної боротьби українців проти польського панування в Надніпрянщині. Створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 козацької держави на теренах Київщини, Чернігівщини і Поділля.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1667 1667 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F Андрусівський мир . Поділ козацької держави між Річчю Посполитою і Московією на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Правобережну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Лівобережну України . Київ стає московським містом.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1699 1699 : скасування польською владою козацького устрою на Правобережній Україні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1702 1702 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1704 1704 : козацьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F повстання Палія на Правобережжі. Продовження національно-визвольної боротьби українців проти польського панування.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1768 1768 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Коліївщина . Кульмінація національно-визвольної боротьби українців проти польського панування на Правобережній Україні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 : 1-а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941919) українсько-польська війна . Поляки ліквідували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЗУНР й окупували Галичину, Лемківщину, Надсяння, Холмщину та Підляшшя.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 : 1-а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 радянсько-польська війна . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1921) Ризький договір . Поляки окуповують Західну Україну.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня : скасування поляками Галицького крайового сейму та Крайового виділу; поділ Галичини на 3 воєводства. Заборона української преси, підпорядкування шкільництва польському міністерству освіти.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 , https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 16 вересня : проведення поляками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930 репресивних акцій проти українського населення в Західній Україні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 , https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 18 червня : створення польським урядом концентраційних таборів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80) Березі-Картузькій та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8 Білих Сарнах для українських політичних діячів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(1938) розгром польською владою української православної церкви на Холмщині (знищено 189 церков; 149 було передано римо-католикам).
І не треба бути спецом, щоб не розуміти що вкрадене здають
за безцінь. А ляхи на цьому мають свій гешефт. Гроші не пахнуть.