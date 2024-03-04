Обращусь к Сейму относительно введения санкций на российскую и белорусскую агропродукцию, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал обратиться в польский Сейм по относительно введения санкций против российской и белорусской сельхозпродукции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Минуту назад я сообщил премьер-министру, что сегодня обращусь к маршалку польского Сейма относительно введения санкций на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию", – сказал Туск после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
"Речь идет не только об усилении санкций из-за нападения на Украину и сотрудничества Беларуси с Россией, но и об усилении защиты аграрного сектора Литвы и Польши", - отметил польский премьер.
Он подчеркнул, что одной из главных задач ЕС должно стать блокирование экспорта российской и белорусской сельхозпродукции. "Рынки действительно испытывают большое давление из-за войны. И, вне всякого сомнения, одна из главных задач – это блокирование экспорта из России и Беларуси в страны, традиционно являвшиеся получателями этой продукции", – заявил Туск.
В свою очередь, Шимоните поддержала Туска, однако подчеркнула, что это должно быть совместное решение стран ЕС, иначе РФ найдет пути обхода подобных ограничений.
Напомним, латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси по меньшей мере до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.
Пожалуйста, подождите...
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а на блокування підсанкційної, терористичної параші, треба дозвіл сейму
і агропродукція рф, нікуя не заважає аграріям польщі
наче псе справедливо...
Лицемірство вражає...
Ніху-йові ви клоуни....
З газом начебто вийшло.
Ну і власники в них різні
Так само і з Майбах. Мотори випускає двигуни належить вище згаданій Ролсс Ройс яка турбіни випускає. А автомобільна марка належить Мерсу.
І таких прикладів багато....
Машини здається Фольксваген
Ну Вільгельм Майбах починав все таки з машин ще в Даємає (як спів засновник), а уж потім зробив чисто свою компанію і розкрутив її до висот
Дай взагалі моє повідомлення було про те, що багато колись великих концернів. Через певний час по розкупили інші компанії (десь війни зіграли не останню роль, десь погане управління, а бо взагалі все і разом), а бо і за реструктуризації продали.
Тому ми можемо побачити різну техніку з однаковими назвами, але різними власниками.
Типу той же Філіпс, який є одним з найбільших виробників мед техніки. Але підрозділ який виробляє телевізори вже давно належить китайцям
https://uk.wikipedia.org/wiki/1349 1349 : польський король Казимир ІІІ Великий захопив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Галицьку землю .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1366 1366 : польський король Казимир ІІІ захопив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмську і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Белзську землі , а також південну Волинь.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1392 1392 : польський король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_II_%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE Ягайло і великий князь литовський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовт розділили українські землі Руси за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Островською угодою .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1648 1648 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1657 1657 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Повстання Хмельницького . Початок національно-визвольної боротьби українців проти польського панування в Надніпрянщині. Створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 козацької держави на теренах Київщини, Чернігівщини і Поділля.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1658 1658 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 Гадяцький договір . Спроба частини козацької старшини вступити у союз із Річчю Посполитою перед загрозою поневолення Московії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1667 1667 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F Андрусівський мир . Поділ козацької держави між Річчю Посполитою і Московією на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Правобережну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Лівобережну України . Київ стає московським містом.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1699 1699 : скасування польською владою козацького устрою на Правобережній Україні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1702 1702 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1704 1704 : козацьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F повстання Палія на Правобережжі. Продовження національно-визвольної боротьби українців проти польського панування.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1768 1768 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Коліївщина . Кульмінація національно-визвольної боротьби українців проти польського панування на Правобережній Україні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 : 1-а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941919) українсько-польська війна . Поляки ліквідували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЗУНР й окупували Галичину, Лемківщину, Надсяння, Холмщину та Підляшшя.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 : 1-а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 радянсько-польська війна . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1921) Ризький договір . Поляки окуповують Західну Україну.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня : скасування поляками Галицького крайового сейму та Крайового виділу; поділ Галичини на 3 воєводства. Заборона української преси, підпорядкування шкільництва польському міністерству освіти.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 , https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 16 вересня : проведення поляками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930 репресивних акцій проти українського населення в Західній Україні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 , https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 18 червня : створення польським урядом концентраційних таборів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80) Березі-Картузькій та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8 Білих Сарнах для українських політичних діячів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(1938) розгром польською владою української православної церкви на Холмщині (знищено 189 церков; 149 було передано римо-католикам).
І не треба бути спецом, щоб не розуміти що вкрадене здають
за безцінь. А ляхи на цьому мають свій гешефт. Гроші не пахнуть.