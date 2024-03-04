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Новости Санкции против России
4 003 45

Обращусь к Сейму относительно введения санкций на российскую и белорусскую агропродукцию, - Туск

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал обратиться в польский Сейм по относительно введения санкций против российской и белорусской сельхозпродукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Минуту назад я сообщил премьер-министру, что сегодня обращусь к маршалку польского Сейма относительно введения санкций на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию", – сказал Туск после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Речь идет не только об усилении санкций из-за нападения на Украину и сотрудничества Беларуси с Россией, но и об усилении защиты аграрного сектора Литвы и Польши", - отметил польский премьер.

Он подчеркнул, что одной из главных задач ЕС должно стать блокирование экспорта российской и белорусской сельхозпродукции. "Рынки действительно испытывают большое давление из-за войны. И, вне всякого сомнения, одна из главных задач – это блокирование экспорта из России и Беларуси в страны, традиционно являвшиеся получателями этой продукции", – заявил Туск.

Читайте также: Литва запрещает пребывание автомобилей с российской регистрацией

В свою очередь, Шимоните поддержала Туска, однако подчеркнула, что это должно быть совместное решение стран ЕС, иначе РФ найдет пути обхода подобных ограничений.

Напомним, латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси по меньшей мере до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

Смотрите также: Польша наращивает торговлю агропродукцией с Россией через Беларусь, - журналистское расследование. ВИДЕО

Автор: 

зерно (1070) Польша (8435) санкции (11319) Туск Дональд (737)


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Топ комментарии
+23
Ого а фермера дадуть добро бо заблокують польський сейм. Вони харчуються з рашкі а ти кажеш блокувать. Еее ні тільки Українське бо це ж бандєровское , а рашкі натураль і божа благодать збіжжя.
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04.03.2024 17:21
+17
А чому тількі сх продукцію ? Закрийте повністю кордони з беларусью і рашей. н
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04.03.2024 17:21
+16
Вони й агро не закриють.
Лицемірство вражає...
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04.03.2024 17:28
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Ого а фермера дадуть добро бо заблокують польський сейм. Вони харчуються з рашкі а ти кажеш блокувать. Еее ні тільки Українське бо це ж бандєровское , а рашкі натураль і божа благодать збіжжя.
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04.03.2024 17:21 Ответить
Туск є пропутінським чмом ще з часів Качинського, і "випадково" не полетів з ним в одному літаку. Потім ще і від путіна получив раздолбон, чому не вліз в літак ще й брат Качинського.
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04.03.2024 18:19 Ответить
то щоб заблокувати наше, до сейму звертатись не потрібно
а на блокування підсанкційної, терористичної параші, треба дозвіл сейму
і агропродукція рф, нікуя не заважає аграріям польщі
наче псе справедливо...
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04.03.2024 18:45 Ответить
А чому тількі сх продукцію ? Закрийте повністю кордони з беларусью і рашей. н
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04.03.2024 17:21 Ответить
Вони й агро не закриють.
Лицемірство вражає...
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04.03.2024 17:28 Ответить
та не переймайтесь, блокуйте українське - кацапняче вам ліпше заходить...
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04.03.2024 17:21 Ответить
Чуда чуда-сліпий польський уряд прозрів...
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04.03.2024 17:22 Ответить
Не прозрів він. Вони просто зараз як колись спостерігачі від ОБСЄ на Донбасі. Бачать тільки потрібне їм.
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04.03.2024 18:07 Ответить
Тобто кацапське їде як ні в чом не бувало? А заборони повводили на українське?
Ніху-йові ви клоуни....
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04.03.2024 17:23 Ответить
щоб заблокувати продукцію з росії та білорусі, треба блокувати кордон з Україною..., поляки, ви там не ₴обнулись, часом?
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04.03.2024 17:24 Ответить
Туск, ну не прикидайся дурником. Який нах сейм. Звернися до фермерів.
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04.03.2024 17:28 Ответить
Тут навіть діти знають,що в Польщі як треба щось заблокувати то треба звертатись не до Сейму,а до "фермерів".Або просто до *****,то вже буде зовсім надійно...
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04.03.2024 17:29 Ответить
Zdes nado sto vse ES strani veli sankciji protiv kacapov,jesli nemci budet pokupat,tak kacapi ********** zerno budet vesti s pitera.
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04.03.2024 17:33 Ответить
A jesli kacapam zapretyt prodovat,tak oni svojio zerno budet prodovat kak kazaxskoje naprimer,primeerov jest mnogo cerez Litvu idiot kirgizkoje derevo,izdelija iz derevo,fanera tadzikistana i poxoze,
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04.03.2024 17:38 Ответить
Наскільки реально замінити російську агропродукцію на ринку ЄС?
З газом начебто вийшло.
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04.03.2024 17:38 Ответить
Realno,ES svojio imejet bolse cem nado,no eto desevle
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04.03.2024 17:43 Ответить
ЄС перенасичене сільгосппродукцією. Поляки, як і всі фермери Європи виступають проти «зелених тарифів», котрі забирають у них надприбуток. Українське зерно дешевше тому, що воно вирощене без врахування тарифів але воно іде в країни третього світу щоб зупинити голод сере населення. В випадку поляків до України це жадність помножена на природню гімнивість цього народу або «як не зʼїм, то понадкушую».
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04.03.2024 17:53 Ответить
Любі харчі будуть в Європі дорожчими допоки будуть ферми по 10 гектарів і доходи будуть високими ( у фермерів ) - так шо або ферми збільшувать або фермерам заробітки знижувать ( не всім - дехто і на 10 гектарах буде і без дотацій норм зароблять , ну там виноградники з винограду яких роблять якесь ексклюзивне пійло ).
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04.03.2024 17:53 Ответить
Перестануть купувати трактори Ламборджині. Цікаво, у фермера власника трактора від Ламбо одяг також от кутюр? Уявляю, розкидує на Ламборджині кізяк по полю, комбінезон від Валентіно, гумові чоботи від Гуччі, окуляри звичайний Рей Бен в золотій оправі. Це польський фермер після одержання своєї частки від 127 мільярдів європейської допомоги польському агросектору.
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04.03.2024 18:13 Ответить
Трактори від Лямборджіні це просто трактори - а суперкари зявилися тоді коли власник вирішив втерти носа Енцо той шо Ферарі ( а не тре було бикувать Енцо дивись і не було би суперкарів Лямборджіні). Ролсс - Ройс випускає не тіко лімузини ай газові турбіни до прикладу.
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04.03.2024 18:32 Ответить
Який ви серйозний дядько. Та знаю я. Я навіть маю практику роботи і обслуговування дизельної мотопомпи Ламборджині.
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04.03.2024 18:37 Ответить
Надіюсь роботу і обслуговування тих помп Лямборджіні ви проводили у відповідному вбранні і з відповідним обладнанням - "комбінезон від Валентіно, гумові чоботи від Гуччі, окуляри звичайний Рей Бен в золотій оправі" ( інакше ніяк Лямборджінні такі справи - надіюсь ви зрозуміли шо про вбрання і обладнання я пожартував , а то коли спілкуєшся вербально буває не вдупляєш шо людина жартує або шось подібне - а по тексту без підказок хрін розбереш - які в кого таргакани в голові і куди і як вони бігають).
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04.03.2024 18:50 Ответить
Воно-то так, але ці трактори однак мають ціну вище середньої... Умовний Мацей-Фергюсон буде значно дешевшим.
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04.03.2024 18:48 Ответить
Ну Фергосюн може і демпінгувати - шось мені підказує шо Лямборджіні менше тракторів випускають ніж Фергюсон .
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04.03.2024 18:52 Ответить
Ролсс Ройс який випускає турбіни, це вже давно інше підприємство. Чим те що випускає машини
Ну і власники в них різні
Так само і з Майбах. Мотори випускає двигуни належить вище згаданій Ролсс Ройс яка турбіни випускає. А автомобільна марка належить Мерсу.
І таких прикладів багато....
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04.03.2024 19:31 Ответить
Дякую але не за інфу про Ролси а за те шо подивився чи розділили Лямборджіні як Ролс ( а про Ролс і те шо його розділили я знав ). А шодо Майбаха то випуск автівок для них то було додаткове хобі чи шось подібне - бо двигуни Майбаха ше засвітилися на цепелінах в першу війну .
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04.03.2024 19:43 Ответить
Ламборджині трактор це СДФ групп
Машини здається Фольксваген
Ну Вільгельм Майбах починав все таки з машин ще в Даємає (як спів засновник), а уж потім зробив чисто свою компанію і розкрутив її до висот
Дай взагалі моє повідомлення було про те, що багато колись великих концернів. Через певний час по розкупили інші компанії (десь війни зіграли не останню роль, десь погане управління, а бо взагалі все і разом), а бо і за реструктуризації продали.
Тому ми можемо побачити різну техніку з однаковими назвами, але різними власниками.
Типу той же Філіпс, який є одним з найбільших виробників мед техніки. Але підрозділ який виробляє телевізори вже давно належить китайцям
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04.03.2024 20:43 Ответить
Європа себе може прогодувати - Європа не Багладеш де така щільність населення шо людині вільну сотку знайти важко.
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04.03.2024 17:48 Ответить
Українську ви і без звернення до сейму блокуєте.
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04.03.2024 17:35 Ответить
Нагадався як всрався
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04.03.2024 17:35 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/1344 1344 : польський король Казимир ІІІ Великий захопив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Перемишльську і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Сяноцьку землі .

https://uk.wikipedia.org/wiki/1349 1349 : польський король Казимир ІІІ Великий захопив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Галицьку землю .

https://uk.wikipedia.org/wiki/1366 1366 : польський король Казимир ІІІ захопив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмську і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Белзську землі , а також південну Волинь.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1392 1392 : польський король https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_II_%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE Ягайло і великий князь литовський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовт розділили українські землі Руси за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Островською угодою .

https://uk.wikipedia.org/wiki/1648 1648 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1657 1657 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Повстання Хмельницького . Початок національно-визвольної боротьби українців проти польського панування в Надніпрянщині. Створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 козацької держави на теренах Київщини, Чернігівщини і Поділля.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1658 1658 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 Гадяцький договір . Спроба частини козацької старшини вступити у союз із Річчю Посполитою перед загрозою поневолення Московії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1667 1667 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F Андрусівський мир . Поділ козацької держави між Річчю Посполитою і Московією на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Правобережну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Лівобережну України . Київ стає московським містом.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1686 1686 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1686) Вічний мир . Закріплення поділу козацької України між поляками і московитами.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1699 1699 : скасування польською владою козацького устрою на Правобережній Україні.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1702 1702 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1704 1704 : козацьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F повстання Палія на Правобережжі. Продовження національно-визвольної боротьби українців проти польського панування.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1768 1768 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Коліївщина . Кульмінація національно-визвольної боротьби українців проти польського панування на Правобережній Україні.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 : 1-а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941919) українсько-польська війна . Поляки ліквідували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЗУНР й окупували Галичину, Лемківщину, Надсяння, Холмщину та Підляшшя.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 : 1-а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 радянсько-польська війна . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1921) Ризький договір . Поляки окуповують Західну Україну.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня : скасування поляками Галицького крайового сейму та Крайового виділу; поділ Галичини на 3 воєводства. Заборона української преси, підпорядкування шкільництва польському міністерству освіти.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 , https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 31 липня: заборона української мови в державних та самоврядних установах Західної України.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 , https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 16 вересня : проведення поляками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930 репресивних акцій проти українського населення в Західній Україні.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 , https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 18 червня : створення польським урядом концентраційних таборів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80) Березі-Картузькій та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8 Білих Сарнах для українських політичних діячів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(1938) розгром польською владою української православної церкви на Холмщині (знищено 189 церков; 149 було передано римо-католикам).
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04.03.2024 17:46 Ответить
А всього навсього потрібно було поділити пшеків в далекому 1030 році, разом з германцями
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04.03.2024 19:34 Ответить
Йой! А рольніки і без рішення сейма все порішали. Срати вони хотіли на ваш Сейм. Польща виявляється не країна, а цирк. Дивні речі.
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04.03.2024 17:47 Ответить
Цирк у тебе у пустій макитрі.А в крайні де поважають закони не цар не рішатель хоч презідент чи премєр не мають права пригати вище свого хх.Тіки з дозволу сейму(ради).
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04.03.2024 17:55 Ответить
Це по якому закону або рішенню якого суду фермери блокують кордон із суверенно державою або нищать чужу властність. Ще раз: ПШНХЙ, смердячий кацапськи недоносок.
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04.03.2024 18:03 Ответить
Sperdoliy ruska kurwa.
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04.03.2024 18:04 Ответить
Йшов третій рік війни... А ці дегенерати і далі продовжують заробляти на кацапськомі (краденому українському) збіжжі. І лише зараз цей дятел про це заговорив...
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04.03.2024 17:50 Ответить
Для недорозвинених-війна цде вже 10 років.Тебе нагадати звідки в Украйну поступала битова хімія-70% зроблана в раші под бренди.Частина вугілля ,коксу.нафти.Більшість запчастин на іномаркі теж звідци.Так шо спершу подивись на себе в дзеркало.
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04.03.2024 18:04 Ответить
ПШНХЙ, тупорилий кацап. Мова іде про конкретні факти порушення закону від польських фермерів без жодної реакції польського уряду!
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04.03.2024 18:06 Ответить
Зерно,що везуть до Польші рф та Белорусь- це вкрадене в Україні.
І не треба бути спецом, щоб не розуміти що вкрадене здають
за безцінь. А ляхи на цьому мають свій гешефт. Гроші не пахнуть.
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04.03.2024 18:39 Ответить
а де ж тоді ****** столоватися будуть?
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04.03.2024 21:03 Ответить
...який сором всепольський,Михайло Ткач тицьнув носом польському уряду, про торгівлю з ацапами ,а до цього часу вони не знали нічого ???
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04.03.2024 23:45 Ответить
 
 