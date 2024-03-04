Обращусь к Сейму относительно введения санкций на российскую и белорусскую агропродукцию, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал обратиться в польский Сейм по относительно введения санкций против российской и белорусской сельхозпродукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Минуту назад я сообщил премьер-министру, что сегодня обращусь к маршалку польского Сейма относительно введения санкций на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию", – сказал Туск после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Речь идет не только об усилении санкций из-за нападения на Украину и сотрудничества Беларуси с Россией, но и об усилении защиты аграрного сектора Литвы и Польши", - отметил польский премьер.

Он подчеркнул, что одной из главных задач ЕС должно стать блокирование экспорта российской и белорусской сельхозпродукции. "Рынки действительно испытывают большое давление из-за войны. И, вне всякого сомнения, одна из главных задач – это блокирование экспорта из России и Беларуси в страны, традиционно являвшиеся получателями этой продукции", – заявил Туск.

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В свою очередь, Шимоните поддержала Туска, однако подчеркнула, что это должно быть совместное решение стран ЕС, иначе РФ найдет пути обхода подобных ограничений.

Напомним, латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси по меньшей мере до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

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