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Новости Санкции против России
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Литва запрещает пребывание автомобилей с российской регистрацией

Російські автомобільні номери

Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза до 11 марта.

Об этом говорится в сообщении литовской таможни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным ведомства, на территории Литвы все еще есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России.

Указывается, что такие лица должны либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо выехать из ЕС до 11 марта.

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"С 11 марта те, кто имеет автомобили с российскими регистрационными номерами, будут считаться нарушителями законодательства и будут нести ответственность, предусмотренную статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля", - говорится в сообщении.

Литовская таможня отмечает, что исключение распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом в Калининградскую область или из них на зарегистрированных в России транспортных средствах с упрощенным транзитным документом.

Такой транзит через территорию Литвы не может занять больше 24 часов.

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Кроме того, при транзите в транспортном средстве должен находиться владелец транспортного средства. В случае отсутствия владельца транспортное средство не будет пропущено на территорию Литвы.

Все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты были введены Польшей, Финляндией, Норвегией и Болгарией. Между тем россияне пользуются калининградским транзитным проездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.

Автор: 

авто (4212) Литва (2473) россия (95671) санкции (11314)


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Топ комментарии
+8
залишилось ще трохи, і нарешті у Литві дозволять відкривати вогонь по машинам з російською реєстрацією.
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03.03.2024 00:59
+6
Залп с HIMARS по машинам с русскими номерами - залог успеха.
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03.03.2024 01:03
+5
Скоро скрiзь буде так:

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03.03.2024 01:09
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03.03.2024 00:51 Ответить
тут це як до жопи дверці
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03.03.2024 11:58 Ответить
залишилось ще трохи, і нарешті у Литві дозволять відкривати вогонь по машинам з російською реєстрацією.
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03.03.2024 00:59 Ответить
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03.03.2024 01:02 Ответить
Залп с HIMARS по машинам с русскими номерами - залог успеха.
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03.03.2024 01:03 Ответить
Цікаво, які "ніштяки" має Литва від "спрощеного транзиту" до Крулєвєцкої області?
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03.03.2024 01:04 Ответить
І ще стісняюсь спитать: а що буде, коли авто з рос. реєстрацією заглохне посеред дороги у Литві і його (авто) не повернуть до життя протягом 24 годин?
А коли власника авто посеред дороги "хватіт кандрашка" - можна вважати, що він знаходиться в авто?
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03.03.2024 01:08 Ответить
при нормальному технічному догляді чого ваоно повинно глохнути?

24 години і в утіль
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03.03.2024 12:00 Ответить
Китайська електроніка - вона така... Навіть при нормальному ТО.
А як щодо другого питання?
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03.03.2024 12:11 Ответить
24 години і в утіль
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03.03.2024 23:19 Ответить
вони і так порушники, індульгенція діє усього 24 години.

Такий транзит через територію Литви не може тривати більше 24 годин. Джерело:

З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства і нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля Джерело:
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03.03.2024 23:21 Ответить
Скоро скрiзь буде так:

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03.03.2024 01:09 Ответить
Кацапи вже давно заслужили на такі копняки під дупу
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03.03.2024 01:14 Ответить
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03.03.2024 01:32 Ответить
І пропускає москальське зерно... І оправдовується, що українське зерно не пропускає... Суки дволичні!
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03.03.2024 08:47 Ответить
 
 