Литва запрещает пребывание автомобилей с российской регистрацией

Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза до 11 марта.

Об этом говорится в сообщении литовской таможни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным ведомства, на территории Литвы все еще есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России.

Указывается, что такие лица должны либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо выехать из ЕС до 11 марта.

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"С 11 марта те, кто имеет автомобили с российскими регистрационными номерами, будут считаться нарушителями законодательства и будут нести ответственность, предусмотренную статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля", - говорится в сообщении.

Литовская таможня отмечает, что исключение распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом в Калининградскую область или из них на зарегистрированных в России транспортных средствах с упрощенным транзитным документом.

Такой транзит через территорию Литвы не может занять больше 24 часов.

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Кроме того, при транзите в транспортном средстве должен находиться владелец транспортного средства. В случае отсутствия владельца транспортное средство не будет пропущено на территорию Литвы.

Все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты были введены Польшей, Финляндией, Норвегией и Болгарией. Между тем россияне пользуются калининградским транзитным проездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.