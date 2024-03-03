Литва запрещает пребывание автомобилей с российской регистрацией
Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза до 11 марта.
Об этом говорится в сообщении литовской таможни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По данным ведомства, на территории Литвы все еще есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России.
Указывается, что такие лица должны либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо выехать из ЕС до 11 марта.
"С 11 марта те, кто имеет автомобили с российскими регистрационными номерами, будут считаться нарушителями законодательства и будут нести ответственность, предусмотренную статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля", - говорится в сообщении.
Литовская таможня отмечает, что исключение распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом в Калининградскую область или из них на зарегистрированных в России транспортных средствах с упрощенным транзитным документом.
Такой транзит через территорию Литвы не может занять больше 24 часов.
Кроме того, при транзите в транспортном средстве должен находиться владелец транспортного средства. В случае отсутствия владельца транспортное средство не будет пропущено на территорию Литвы.
Все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты были введены Польшей, Финляндией, Норвегией и Болгарией. Между тем россияне пользуются калининградским транзитным проездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.
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А коли власника авто посеред дороги "хватіт кандрашка" - можна вважати, що він знаходиться в авто?
24 години і в утіль
А як щодо другого питання?
Такий транзит через територію Литви не може тривати більше 24 годин. Джерело:
З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства і нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля Джерело: