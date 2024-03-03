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Новини Санкції проти Росії
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Литва забороняє перебування автомобілів з російською реєстрацією

Російські автомобільні номери

Автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву і всю територію Європейського Союзу до 11 березня.

Про це йдеться у повідомленні литовської митниці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними відомства, на території Литви все ще є люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії.

Вказується, що такі особи повинні або зареєструвати свої транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС до 11 березня.

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"З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства і нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля", - йдеться у повідомленні.

Литовська митниця зазначає, що виняток поширюється на громадян Російської Федерації, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих в Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом.

Такий транзит через територію Литви не може тривати більше 24 годин.

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Крім того, під час транзиту в транспортному засобі повинен перебувати власник транспортного засобу. У разі відсутності власника транспортний засіб не буде пропущено на територію Литви.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія. Між тим, росіяни користуються калінінградським транзитним проїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.

Автор: 

авто (6187) Литва (2413) росія (65379) санкції (11876)


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Топ коментарі
+8
залишилось ще трохи, і нарешті у Литві дозволять відкривати вогонь по машинам з російською реєстрацією.
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03.03.2024 00:59
+6
Залп с HIMARS по машинам с русскими номерами - залог успеха.
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03.03.2024 01:03
+5
Скоро скрiзь буде так:

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03.03.2024 01:09
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03.03.2024 00:51 Відповісти
тут це як до жопи дверці
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03.03.2024 11:58 Відповісти
залишилось ще трохи, і нарешті у Литві дозволять відкривати вогонь по машинам з російською реєстрацією.
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03.03.2024 00:59 Відповісти
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03.03.2024 01:02 Відповісти
Залп с HIMARS по машинам с русскими номерами - залог успеха.
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03.03.2024 01:03 Відповісти
Цікаво, які "ніштяки" має Литва від "спрощеного транзиту" до Крулєвєцкої області?
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03.03.2024 01:04 Відповісти
І ще стісняюсь спитать: а що буде, коли авто з рос. реєстрацією заглохне посеред дороги у Литві і його (авто) не повернуть до життя протягом 24 годин?
А коли власника авто посеред дороги "хватіт кандрашка" - можна вважати, що він знаходиться в авто?
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03.03.2024 01:08 Відповісти
при нормальному технічному догляді чого ваоно повинно глохнути?

24 години і в утіль
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03.03.2024 12:00 Відповісти
Китайська електроніка - вона така... Навіть при нормальному ТО.
А як щодо другого питання?
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03.03.2024 12:11 Відповісти
24 години і в утіль
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03.03.2024 23:19 Відповісти
вони і так порушники, індульгенція діє усього 24 години.

Такий транзит через територію Литви не може тривати більше 24 годин. Джерело:

З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства і нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля Джерело:
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03.03.2024 23:21 Відповісти
Скоро скрiзь буде так:

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03.03.2024 01:09 Відповісти
Кацапи вже давно заслужили на такі копняки під дупу
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03.03.2024 01:14 Відповісти
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03.03.2024 01:32 Відповісти
І пропускає москальське зерно... І оправдовується, що українське зерно не пропускає... Суки дволичні!
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03.03.2024 08:47 Відповісти
 
 