Литва забороняє перебування автомобілів з російською реєстрацією

Автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву і всю територію Європейського Союзу до 11 березня.

Про це йдеться у повідомленні литовської митниці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними відомства, на території Литви все ще є люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії.

Вказується, що такі особи повинні або зареєструвати свої транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС до 11 березня.

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"З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства і нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля", - йдеться у повідомленні.

Литовська митниця зазначає, що виняток поширюється на громадян Російської Федерації, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих в Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом.

Такий транзит через територію Литви не може тривати більше 24 годин.

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Крім того, під час транзиту в транспортному засобі повинен перебувати власник транспортного засобу. У разі відсутності власника транспортний засіб не буде пропущено на територію Литви.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія. Між тим, росіяни користуються калінінградським транзитним проїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.