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Литва раскритиковала польских фермеров за план заблокировать границу из-за украинского зерна

протест,кордон,польща

Блокада дороги на литовско-польской границе, которую планируют польские фермеры, может нарушить принцип ЕС о свободном передвижении товаров и людей.

Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Польские фермеры планируют с 1 марта перекрыть дорогу на бывшем пограничном пункте пропуска "Будзиско-Кальвария" на неделю. Они собираются останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно. Протестующие "опасаются", что часть украинского зерна, импортированного в Литву, возвращается в Польшу.

Также читайте: Польские фермеры почти не выпускают фуры из Украины в сторону Польши, в очереди ожидают около 2200 фур, - Госпогранслужба

"Насколько я понимаю, поток людей не будет остановлен, но мы все еще являемся членами свободного Европейского Союза, где передвижение товаров и людей должно быть свободным. Любое препятствие этому движению потенциально может нарушить свободу передвижения", - заявила министр.

Читайте также: Польша может временно полностью закрыть границу для товаров из Украины, - Туск.

Армонайте отметила, что фуры на границе будут направлены на дополнительные стоянки для проверки, что может привести к образованию очередей.

Автор: 

зерно (1070) Литва (2470) Польша (8424)


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Пшеки всю логістику ЄС положать!
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29.02.2024 13:24 Ответить
Їб@нутим нема спокою
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29.02.2024 13:27 Ответить
Ну шо пане Туск,разваліш ЕВРОСОЮЗ?
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29.02.2024 13:34 Ответить
Це все замутили попередники (ПІС). Давно говорили, що вони спеціально Туску залишають "спадок", з яким він не зможе нічого вдіяти. Окрім того у нинішній коаліції є Селянська партія.

І ще не забувайте про московські вуха, що сторчать.
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01.03.2024 00:02 Ответить
Тепер польскі підри будуть докладати у москву не тільки про віськову техніку, яка іде в Україну, але й про техніку яка іде в країни Балтії. Шах і мат НАТО!
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29.02.2024 14:04 Ответить
Poromami bolsinstve vezut texniku V Litvu .Kak i mnogoje sto v Germaniju ili iz nejio
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29.02.2024 14:45 Ответить
ну не хочуть люди вільного пересування - то чого б їм не піти з ЄС?
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29.02.2024 14:04 Ответить
Підорафія працює на усі 100, і поки ми будемо споживати зебільну локшину майбутнього у нас не буде!
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29.02.2024 15:58 Ответить
 
 