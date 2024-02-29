Литва раскритиковала польских фермеров за план заблокировать границу из-за украинского зерна
Блокада дороги на литовско-польской границе, которую планируют польские фермеры, может нарушить принцип ЕС о свободном передвижении товаров и людей.
Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Польские фермеры планируют с 1 марта перекрыть дорогу на бывшем пограничном пункте пропуска "Будзиско-Кальвария" на неделю. Они собираются останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно. Протестующие "опасаются", что часть украинского зерна, импортированного в Литву, возвращается в Польшу.
"Насколько я понимаю, поток людей не будет остановлен, но мы все еще являемся членами свободного Европейского Союза, где передвижение товаров и людей должно быть свободным. Любое препятствие этому движению потенциально может нарушить свободу передвижения", - заявила министр.
Армонайте отметила, что фуры на границе будут направлены на дополнительные стоянки для проверки, что может привести к образованию очередей.
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