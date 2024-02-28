Польша может временно полностью закрыть границу для товаров из Украины, - Туск.
Польша не исключает временного закрытия границы для украинских товаров.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Тysol.pl.
"Мы говорим с украинской стороной о полном закрытии границы для торговли товарами", - заявил в среду премьер-министр Дональд Туск.
Однако он отметил, что это будет временное решение и "болезненное" для обеих сторон.
"Я созвал сельскохозяйственный саммит в Варшаве на завтра", - объявил Туск, которого цитирует издание rmf24.pl.
"В 14:00 в центре "Диалог" я встречусь с лидерами всех протестующих групп", – добавил он.
"У нас очень серьезная проблема. Мы являемся наиболее проукраинским государством и нацией (...), но мы также имеем самые большие проблемы в Европе, которые являются следствием российско-украинской войны. Решение о свободной торговле с Украиной - это с точки зрения польских интересов - и речь идет не только о фермерах... Эта цена слишком высока. Мы не можем ее заплатить. Мы постоянно ищем решение, которое защитит польский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией", - сказал он.
Туск также отметил, что находится в постоянном контакте с представителями украинской власти.
"Они тоже это понимают. Мы должны найти и мы найдем решение, которое оградит наш рынок и наших фермеров от неравной конкуренции", - добавил он.
"Мы готовы к серьезному разговору о лимитах - те лимиты, которые предлагают Брюссель и Киев, для нас неприемлемы", - заявил глава польского правительства.
Пожалуйста, подождите...
З якого перепугу в тебе зерно яке зараз стоїть на кордоні стало власністю Кернела чи мхл.
Всі фірми які зараз барижать зерном працюють під Зе владою і зареєстровані в офшорах
Чиє зерно зараз стоїть на кордонах журнашлісти не кажуть,бо наказу немає від ОПи
Українські агротовари дешевщі за європейські бо в ціну закладена мізерна зарплатня українських селян і фермерів.
Негідники!
Тим більше, що, наприклад, в Україні у владу постійно пролізають діточки кагебістської мразоти.
Вражає не тільки реакція Туска, а взагалі всієї Польщі. Але то інша історія.
кволий бджолярЮщенко прямо висловився на підтримку Грузії і, наскільки пам'ятаю, саме наші системи ППО тоді налупили кацапського літаючого мотлоху, чим, в тому числі поламали тодішній кацапський "блітц-кріг".
Тому голоси були, і навіть не тільки голоси.
Інша справа, чим нам зараз Грузія за це віддячує, але це вже інша безрадісна історія...
ТО хто заважав нашій владі зробити так, аби люди лишалися працювати тут а не перлись в Європу. Де й учитись виявилося значно дешевше і легше.
Польша мало помогает Украине? Почему их фермеры должны уходить в минус? Почему украинские зернобарыги не хотят немного снизить свой доход и играть по устоявшимся правилам рынка?