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граница (5146) Польша (8154) Туск (677) блокирование (459)

Польша может временно полностью закрыть границу для товаров из Украины, - Туск.

туск

Польша не исключает временного закрытия границы для украинских товаров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Тysol.pl.

"Мы говорим с украинской стороной о полном закрытии границы для торговли товарами", - заявил в среду премьер-министр Дональд Туск.

Однако он отметил, что это будет временное решение и "болезненное" для обеих сторон.

"Я созвал сельскохозяйственный саммит в Варшаве на завтра", - объявил Туск, которого цитирует издание rmf24.pl.

"В 14:00 в центре "Диалог" я встречусь с лидерами всех протестующих групп", – добавил он.

"У нас очень серьезная проблема. Мы являемся наиболее проукраинским государством и нацией (...), но мы также имеем самые большие проблемы в Европе, которые являются следствием российско-украинской войны. Решение о свободной торговле с Украиной - это с точки зрения польских интересов - и речь идет не только о фермерах... Эта цена слишком высока. Мы не можем ее заплатить. Мы постоянно ищем решение, которое защитит польский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией", - сказал он.

Также читайте: Польша рассматривает расширение эмбарго на украинскую продукцию, - Туск

Туск также отметил, что находится в постоянном контакте с представителями украинской власти.

"Они тоже это понимают. Мы должны найти и мы найдем решение, которое оградит наш рынок и наших фермеров от неравной конкуренции", - добавил он.

"Мы готовы к серьезному разговору о лимитах - те лимиты, которые предлагают Брюссель и Киев, для нас неприемлемы", - заявил глава польского правительства.
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Топ комментарии
+95
Так. Усе.
Польське більше не купую.
Персонально закриваю польським товарам вхід у мій дім.
Завжди казала. що поляки то лайт русня.
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28.02.2024 16:21
+41
Я Польське більше не купую. !!!
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28.02.2024 16:32
+40
Як дивно, що історія повторюється знову і знову. Історично поляки так нічого і не вивчили. Були періоди, коли Польщі не було на мапі світу.
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28.02.2024 16:22
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Знову тупиш чи як
З якого перепугу в тебе зерно яке зараз стоїть на кордоні стало власністю Кернела чи мхл.
Всі фірми які зараз барижать зерном працюють під Зе владою і зареєстровані в офшорах
Чиє зерно зараз стоїть на кордонах журнашлісти не кажуть,бо наказу немає від ОПи
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28.02.2024 19:23 Ответить
Jesli nedast prodavat Polse produkciji,eto konecno ploxo,no takze nado otvetit im temze.Xuze kogda plius poliaki nedajut projexat vasej produkciji Germaniju,vot eto oni kak uze pirati Somali oni jest.Ix nekasajetsia za skolko komu vi prodajiote svoji produkti i bandytskije deistvija s ix storoni dolzni prekratitsia
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28.02.2024 18:30 Ответить
Двое детей Романа Абрамовича получили паспорта Литвы, используют их чтобы помогать отцу обходить санкции.(с) Ваши прохиндеи ничем не лучше поляков.
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28.02.2024 18:41 Ответить
Romana abramovica deduska i babuska byli grazdani Litvi,a po nasim zakonami on i ego deti mogut prosit litovskoje grazdanstvo.Nasi govoriat sto ego deti polucili grazdanstvo do vojni Ukraine.Ego deduska i babuska byli vyslani v sibir,otneto imucestvo Litve s nix.Ne tak legko otniat grazdastvo s detej kotoryje nepopadajet pod sankciji
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28.02.2024 19:00 Ответить
Ты что дурак? Ваши власти дают паспорта детям Абрамовича чтобы он санкции обходил, а теперь бойко заявили мы проводим расследование как такая х*йня могла случиться, расследование длиться уже не один месяц, потому что расследователи постоянно выходят на самих себя, а он мне про какую-то сраную бабушку заливает.
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28.02.2024 19:05 Ответить
Ja nedurak,pust rasledujet,no jesli eti deti polucili pasporta do vojni s Ukrainoj?Diadia ecio ego imejet pasport Litvi s 1996 goda,teper zyviot Izraele,tot ego i rostil poskolku roditeli pomerli.Po tem vremenam zakonax Litvi roman abramovic i ego deti mogli polucit grazdanstvo Litvi.Teper pust otnimajet kto tam dal
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28.02.2024 19:15 Ответить
https://www.currenttime.tv/a/abramovich-deti/32716916.html
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28.02.2024 19:18 Ответить
Прочитай и утухни, если не дурак.
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28.02.2024 19:19 Ответить
ja imeju oficialnuju statistiku,kogda dali pasporta detiam abramovica.Ana abramovic 2011 godu,Arkadiji 2013 godu to jest do vojni s Ukrainoj.Tolko odno mozno pricepotsoa pocemu prodlili pasporta 2021 godu i 2023 godu znaja sto roman abramovic pod sankcijami?Tak 2011 godu i 2013 godu oni mogli polucit pasporta po zakonu Litvi vsio normalno jesli jest korni zdes.Vydymo teper molcit migracijojana sluzba ,potomu sto oni eto zdelali plodlili i ministr vnutrenix del takze.
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28.02.2024 19:53 Ответить
Прибалты такие же плуты как и поляки, вот это официально, всем известно что транзит мутите с русскими, время от времени всплывают факты но СМИ почему-то быстро гасят тему, прохвосты вы и прощелыги.
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28.02.2024 20:17 Ответить
Ja mogu skazat sto litovskom supermarketax ili magazinax nenajdiote ne odnogo tovara,produktov s kacapiji,kak i aptekax ne odnogo lekarsta s kacapni.Ukraine takze netu nicego s kacapstana?
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28.02.2024 20:25 Ответить
Нах мне твои магазины, транзит идёт в полный рост но по серым схемам за откаты, европейцы хреновы, одна бабёнка сгорела пол года назад, не смогла объяснить откуда у неё в банке огромная куча бабла, в итоге всё на мужа свалили, кричит это он предатель а я вся в белом. Хз не помню что за курица и откуда, папа у неё при Советах был ярый коммуняка и эта тоже во власти.
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28.02.2024 20:31 Ответить
Predlogajes zaniat sturmom Kalingrad stob tam pojezda nejexali? Mi podazdiom poka nemci zajmut Kionesberg i vostonovit Prusiju
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28.02.2024 20:41 Ответить
Зе ВЛАДІ ПОХ - хочуть красти і надалі за рахунок інших
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28.02.2024 18:40 Ответить
Чому ти постійно переводиш стрілки. Те що польські товари неконкурентноспроможні - це не пройоп України
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28.02.2024 19:11 Ответить
ти тупий чи косиш під тупого
Українські агротовари дешевщі за європейські бо в ціну закладена мізерна зарплатня українських селян і фермерів.
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28.02.2024 19:21 Ответить
забули про долю аграріїв та інших прикоритників в долі. А так все вірно.
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28.02.2024 23:35 Ответить
меня,как того ивана васильевича,терзают смутные сомнения и подозрения....как говорится есть у нас подозрения что туск стукачок рашистский...и в его планах рассорить Украину с Польшей!а в пособниках у него фермеры!
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28.02.2024 18:45 Ответить
Брюссель когда-нибудь доиграется со своими зелеными пактами.
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28.02.2024 18:46 Ответить
Добре панове, товари не купляйте польські, але ж нафтопродукти прийдеться, велика частина бензину і солярки саме з Польщі йде
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28.02.2024 18:50 Ответить
Хай спробують розірвати поляки контракт! Не все так просто!
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28.02.2024 19:24 Ответить
Треба не купляти все, без чого можна обійтися...
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29.02.2024 03:41 Ответить
польська підрастія постачає в Україну вдвічі (!) більше товарів, а ніж Україна в польщу. Тобто підр туск збирається вистрілити собі у ногу заради голосів на майбутніх виборах від маргіналів на тракторах.
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28.02.2024 18:53 Ответить
Поляки насправді виявились заподляками.
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28.02.2024 18:58 Ответить
Не всі .
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28.02.2024 19:12 Ответить
73%
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29.02.2024 03:42 Ответить
Згадала . У нас теж з кацапами , все з блокади продуктів почалося , з сиру до речі . Це ми з поляками пересремося ? Мдааа ..це буде на радість кремлю , це то чого вони хочуть.
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28.02.2024 19:11 Ответить
Йди полякам це поясни!
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28.02.2024 19:25 Ответить
ЄС з початком російської війни , надав Україні такі ж самі економічні преференції в торгівлі, як і всім членам Євросоюзу..!!! Поляки зараз забикували, мол збиткові вони, ратуйте...?! І то як же ж вони будуть підтримувати Україну до вступу в ЄС?"Нє позволям-.liberum veto..!"
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28.02.2024 23:27 Ответить
ВІдповідь проста, ніяк.
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29.02.2024 03:43 Ответить
Вы тут все очень удивитесь, когда узнаете что хочет Польша, умные люди понимают на что нацелилась польская гиена, а глупцы продолжают жить в иллюзиях.
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28.02.2024 19:28 Ответить
Пане такток,після всяких журна%люх,блогерів і просто урядовців-здивувати когось на форумі буде важко,а то і неможливо.Виникає питання як до Брюселя,так і до Туска-це санкції проти України(перший пакет)?Це нам за стримування кацапської агресії?Адже, якось так співпало-що всі хочуть -США.Польша,Євросоюз-поставити Україну на коліна.Може нашій-ненашій сладі подумати про коридор для кацапів?
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28.02.2024 23:06 Ответить
він у них є з території білорусії
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29.02.2024 07:45 Ответить
Українцям потрібно виїзджати з Польщі, звільнити робочі місця для кацапів. Нехай бурятки їм піднімуть економічний стан фермерів, який українки завалили, заодно й добробут підрихтують по кацапських стандартах.
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28.02.2024 19:29 Ответить
Українки тут до чого???
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28.02.2024 20:19 Ответить
Так воно ж ( Туск ) скиглить, що фермери страждають, а врожай тим фермерам українки збирають і переробляють. Це сарказм, що українки завалили їм економіку с/г, якщо шо. Без наших людей дулю вони отримували б від ЄС, а не дотації, які ніхто не дасть, якщо врожай згниє.
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28.02.2024 21:48 Ответить
Батрачуть в полях.
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28.02.2024 21:53 Ответить
Якби Польща ховала б солдат сотнями щодня - ото була б ціна!
Негідники!
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28.02.2024 19:37 Ответить
Пане Туск, ви розумієте що вас не спасуть 200 леопардів і 200 абрамсів, ви посипитесь ще скоріше чім в 39 му, сидіть і не гавкайте бо чім більше ви будете гавкати, тім скоріше вам буде хана, бо так себе ведуть безпомвщні нікчеми
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28.02.2024 20:10 Ответить
У вас тільки одна надія це ЗСУ бо поки ваші хлопи навчаться так воювати ви втратите не 20 відсотків своєї країни не бикуйте, як ви звикли
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28.02.2024 20:27 Ответить
Ну да , а агропродукция с РФ пускай полным ходом идёт !
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28.02.2024 20:51 Ответить
и
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28.02.2024 21:27 Ответить
Від того, що в українських магазинах не буде польських товарів - нічого трагічного не відбудеться. Бо вся польська продукція іде контрабандою в Україну , тобто за ввезення і продаж польського барахла український бюджет нічого не отримує.
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28.02.2024 21:36 Ответить
В Україні після КДБ залишилося купа совецької мразоти. Практично вся СБУ на початку незалежності була з КДБ. Чому Польща має бути виключенням? Після "соціалістичного табору" в Польщі залишилося купа проросійської наволочі. Польща не виключення - усі країни бувшого соціалістичного табору наводнені посткагебістською гниллю. Навіть у ФРГ бувші східні регіони з НДР не до кінця позбавилися гнилі з СРСР. Як у Святому Письмі - поки не виздихають усі вихідці із соціалістичного табору та СРСР - не перейдемо Іордан.
Тим більше, що, наприклад, в Україні у владу постійно пролізають діточки кагебістської мразоти.
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28.02.2024 21:37 Ответить
Не треба забувати про реакцію Туска на підрив росіянами літака Качинського разом з усім урядом. Саме Туск підписав звіт про збиття літака де вся провина була покладена на пілота.
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28.02.2024 21:59 Ответить
Забувати не треба ні про що. Історія з підривом літака взагалі брудна і каламутна.
Вражає не тільки реакція Туска, а взагалі всієї Польщі. Але то інша історія.
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28.02.2024 22:11 Ответить
Фермери то таке, а ось реакція всієї Польщі дивує. Де тверезі голоси
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28.02.2024 22:33 Ответить
Тверезих голосів зараз в Європі по пальцях перерахувати. А чи багато було тверезих голосів в Україні, коли рашисти напали на Грузію? Стара мудрість каже - поки півень в дупу не дзьобне - мужик не перехреститься. Так влаштований світ- треба влетіти мордою в стіну, аби переконатися, що вона тверда. Поки своїй дупі нічого не загрожує - усе інше пофіг. Десь так і виглядають оті "європейські цінності".
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28.02.2024 22:43 Ответить
Грузии мы помогли как раз
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29.02.2024 00:17 Ответить
Допомогли. Але мова про широкі верства населення і про малу кількість "тверезих голосів". Загалом громадян війна в Грузії не обходила. Якби воно було інакше - може не обрали би прокацапського клоуна Зеленського в президенти.
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29.02.2024 07:15 Ответить
не ми а Ющенко. але поряд з ним на площі в Тбілісі стояв і польський президент. а інших здається й не було.
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29.02.2024 07:49 Ответить
а Ющенко кто выбрал?? мы!
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29.02.2024 23:31 Ответить
Незважаючи на показний ігнор з боку кацапської ПР та її підстилки БЮТ, а також дуже тихеньку та чемну стурбованість США з ЄС, кволий бджоляр Ющенко прямо висловився на підтримку Грузії і, наскільки пам'ятаю, саме наші системи ППО тоді налупили кацапського літаючого мотлоху, чим, в тому числі поламали тодішній кацапський "блітц-кріг".
Тому голоси були, і навіть не тільки голоси.
Інша справа, чим нам зараз Грузія за це віддячує, але це вже інша безрадісна історія...
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29.02.2024 00:56 Ответить
Голоси були. Але мало, тобто недостатньо, аби підняти все суспільство. І у Польщі є "тверезі голоси", маю там друзів поляків. Але вони у меншості. І з Туском щось недобре відбувається.
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29.02.2024 07:17 Ответить
Перше, що Туск зробив, як прийшов до влади - розпустив слідчу комісію з цього теракта. Він - вигодонабувач, на гачку в кацапів.
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28.02.2024 23:30 Ответить
В Украине картофель 30 грн/кГ, в Польше 15 грн. Туск откровенно врет про наводнившие дешёвые продукты из Украины. Явно пан Туск отрабатывает кацапские бабки.
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28.02.2024 21:41 Ответить
А Укоаина не может принять "болісне рішення" и "тимчасово" открыть коридор рашн войскам на Польский кордон????
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28.02.2024 21:41 Ответить
Іди відкрий. Чому комусь пропонуєш. Спочатку поїдь на Схід або Південь - і домовляйся, з гвалтівниками дітей, жінок, чоловіків. Вперед.
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28.02.2024 22:48 Ответить
Так, твій рот.
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29.02.2024 02:58 Ответить
У них есть и Белорусь и Кенигсберг
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28.02.2024 23:55 Ответить
Поляки ніколи не були друзями України. Вони на початку війни дійсно добре вклалися із своїм радянським мотлохом бо дуже вже обісралися з переляку. До того ж в обмін на старе радянське лайно отримали новітню американську зброю. Тому вони нічого на цій війні не втратили, включаючи і на допомозі біженцям на яку отримують гроші від ЄС. Хоча, так чи інакше, сумно від думки про те наскільки цинічний ******** світ. Всім просто настати на чуже горе і думають тільки про свій гешефт та вибори, про все що завгодно, тільки не про людяність та гуманізм.
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28.02.2024 21:54 Ответить
Безкоштовно поляки нічого не отримали. Вони закупають південно-корейски танки та сау - там контракт на міліарди. Вже отримали перші сотні. А всього по тисячі кожної броні. Чуже горе - українці самі йього обрали то чому поляки повинні горювати - вони нарощують свою обороздатьність і цілком вірно це роблять - ну не шляхи ж будувати.
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28.02.2024 22:45 Ответить
Завдяки праці українських біженців ВВП Польщі зросло на 2% за рік. це багато
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29.02.2024 03:50 Ответить
але якби там не було, а наші люди вже давно їздили у Польщу на заробітки. А дехто зумів та вже закріпитися і дітей народити. І цілком задоволений. Хоча дитина дідові заявляє, що вона - поляк.
ТО хто заважав нашій владі зробити так, аби люди лишалися працювати тут а не перлись в Європу. Де й учитись виявилося значно дешевше і легше.
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29.02.2024 08:00 Ответить
Наші люди і в РФ перлися. До 2014 на Росії було до 3,5-4 млн українців на заробітках...
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29.02.2024 15:07 Ответить
Туск мутна особистість.Коли він був перший раз премєром то здається його тоді звинувачували у блокуванні належного розслідування падіння їх літака під Смоленськом.
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28.02.2024 23:00 Ответить
Я розумію поляків, вони блокують Україну бо їх як к*рв купив Путін, бо за це заплатив їм більше!
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28.02.2024 23:11 Ответить
Так,значить санкції проти України і Євросоюз і Польша загрожують ввести.Потрібні зеркальні.Коли в чергах на в*їзд в Україну буде стояти по декілька тисяч,як польських,так і фур з Євросоюзу-тоді можна домовлятися...
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28.02.2024 23:12 Ответить
Схоже в Європі вскрилася ще одна консерва, яка буде сидіти і смердіти поруч з Орбаном.
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29.02.2024 00:09 Ответить
уже писали вчера. Мы согласны на закрытие границы. Только деньги (дотации), которые ЕС должен был выплатить полякам, платят нам, а не им. Компромисс? все согласны.
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29.02.2024 00:19 Ответить
ТВАРИНА!!!!!!!
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29.02.2024 00:54 Ответить
prezerwatywa
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29.02.2024 07:11 Ответить
И где Туск неправ? Он держит интересы своей стороны, своево народа. Как и должен поступать любой нормальный лидер.
Польша мало помогает Украине? Почему их фермеры должны уходить в минус? Почему украинские зернобарыги не хотят немного снизить свой доход и играть по устоявшимся правилам рынка?
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29.02.2024 12:24 Ответить
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