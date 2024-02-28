Польша может временно полностью закрыть границу для товаров из Украины, - Туск.

Польша не исключает временного закрытия границы для украинских товаров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Тysol.pl.

"Мы говорим с украинской стороной о полном закрытии границы для торговли товарами", - заявил в среду премьер-министр Дональд Туск.

Однако он отметил, что это будет временное решение и "болезненное" для обеих сторон.

"Я созвал сельскохозяйственный саммит в Варшаве на завтра", - объявил Туск, которого цитирует издание rmf24.pl.

"В 14:00 в центре "Диалог" я встречусь с лидерами всех протестующих групп", – добавил он.

"У нас очень серьезная проблема. Мы являемся наиболее проукраинским государством и нацией (...), но мы также имеем самые большие проблемы в Европе, которые являются следствием российско-украинской войны. Решение о свободной торговле с Украиной - это с точки зрения польских интересов - и речь идет не только о фермерах... Эта цена слишком высока. Мы не можем ее заплатить. Мы постоянно ищем решение, которое защитит польский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией", - сказал он.

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Туск также отметил, что находится в постоянном контакте с представителями украинской власти.

"Они тоже это понимают. Мы должны найти и мы найдем решение, которое оградит наш рынок и наших фермеров от неравной конкуренции", - добавил он.

"Мы готовы к серьезному разговору о лимитах - те лимиты, которые предлагают Брюссель и Киев, для нас неприемлемы", - заявил глава польского правительства.