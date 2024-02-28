Польща може тимчасово повністю закрити кордон для товарів з України, - Туск
Польща не виключає тимчасове закриття кордону для українських товарів.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Тysol.pl.
"Ми говоримо з українською стороною про повне закриття кордону для торгівлі товарами", - заявив у середу прем'єр-міністр Дональд Туск.
Однак він зазначив, що це буде тимчасове рішення і "болісне" для обох сторін.
"Я скликав сільськогосподарський саміт у Варшаві на завтра", - оголосив Туск, якого цитує видання rmf24.pl.
"О 14:00 в центрі "Діалог" я зустрінуся з лідерами всіх протестуючих груп", - додав він.
"У нас дуже серйозна проблема. Ми є найбільш проукраїнською державою і нацією (...), але ми також маємо найбільші проблеми в Європі, які є наслідком російсько-української війни. Рішення про вільну торгівлю з Україною - це з точки зору польських інтересів – і йдеться не лише про фермерів... Ця ціна занадто висока. Ми не можемо це заплатити. Ми постійно шукаємо рішення, яке захистить польський ринок від наводнення значно дешевшою сільськогосподарською продукцією" - запевнив він.
Туск також зазначив, що перебуває у постійному контакті з представниками української влади.
"Вони теж це розуміють. Ми повинні знайти і ми знайдемо рішення, яке захистить наш ринок і наших фермерів від нерівної конкуренції", - додав він.
"Ми готові до серйозної розмови про ліміти - ті ліміти, які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні" , - заявив глава польського уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З якого перепугу в тебе зерно яке зараз стоїть на кордоні стало власністю Кернела чи мхл.
Всі фірми які зараз барижать зерном працюють під Зе владою і зареєстровані в офшорах
Чиє зерно зараз стоїть на кордонах журнашлісти не кажуть,бо наказу немає від ОПи
Українські агротовари дешевщі за європейські бо в ціну закладена мізерна зарплатня українських селян і фермерів.
Негідники!
Тим більше, що, наприклад, в Україні у владу постійно пролізають діточки кагебістської мразоти.
Вражає не тільки реакція Туска, а взагалі всієї Польщі. Але то інша історія.
кволий бджолярЮщенко прямо висловився на підтримку Грузії і, наскільки пам'ятаю, саме наші системи ППО тоді налупили кацапського літаючого мотлоху, чим, в тому числі поламали тодішній кацапський "блітц-кріг".
Тому голоси були, і навіть не тільки голоси.
Інша справа, чим нам зараз Грузія за це віддячує, але це вже інша безрадісна історія...
ТО хто заважав нашій владі зробити так, аби люди лишалися працювати тут а не перлись в Європу. Де й учитись виявилося значно дешевше і легше.
Польша мало помогает Украине? Почему их фермеры должны уходить в минус? Почему украинские зернобарыги не хотят немного снизить свой доход и играть по устоявшимся правилам рынка?