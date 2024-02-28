Польща може тимчасово повністю закрити кордон для товарів з України, - Туск

Польща не виключає тимчасове закриття кордону для українських товарів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Тysol.pl.

"Ми говоримо з українською стороною про повне закриття кордону для торгівлі товарами", - заявив у середу прем'єр-міністр Дональд Туск.

Однак він зазначив, що це буде тимчасове рішення і "болісне" для обох сторін.

"Я скликав сільськогосподарський саміт у Варшаві на завтра", - оголосив Туск, якого цитує видання rmf24.pl.

"О 14:00 в центрі "Діалог" я зустрінуся з лідерами всіх протестуючих груп", - додав він.

"У нас дуже серйозна проблема. Ми є найбільш проукраїнською державою і нацією (...), але ми також маємо найбільші проблеми в Європі, які є наслідком російсько-української війни. Рішення про вільну торгівлю з Україною - це з точки зору польських інтересів – і йдеться не лише про фермерів... Ця ціна занадто висока. Ми не можемо це заплатити. Ми постійно шукаємо рішення, яке захистить польський ринок від наводнення значно дешевшою сільськогосподарською продукцією" - запевнив він.

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Туск також зазначив, що перебуває у постійному контакті з представниками української влади.

"Вони теж це розуміють. Ми повинні знайти і ми знайдемо рішення, яке захистить наш ринок і наших фермерів від нерівної конкуренції", - додав він.

"Ми готові до серйозної розмови про ліміти - ті ліміти, які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні" , - заявив глава польського уряду.