У Білорусі місцеві військові обслуговують армію РФ, - Центр нацспротиву

У Білорусі місцева армія обслуговує загарбників з РФ, які там утримуються для підтримки режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією місцевих, представники місцевих сил спеціальних операцій забезпечують охорону військових частин ЗС РФ, які там перебувають незаконно. Водночас білоруські частини забезпечують росіянам логістику, тобто фактично займаються доставкою.

Це і є кремлівське "братерство", де місцеві є "обслугою" для "старших братів", які прибули для забезпечення влади московського ставленика", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Білорусі зафіксовано переміщення установок "Іскандер", - "Беларускі Гаюн"