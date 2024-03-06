У Білорусі зафіксовано переміщення установок "Іскандер", - "Беларускі Гаюн"
В Білорусі була помічена колона оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер-М". По території Мінської області рухались три самохідні пускові установки і не тільки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Так, на території РБ були помічені переміщення російської військової техніки, а саме:
- три самохідні пускові установки;
- три транспортно-заряджальні установки;
- одна командно-штабна машина.
За даними "Беларускі Гаюн", колона виїхала на трасу М5 з боку агромістечка Пуховичі й рухалась у напрямку Осиповичів Мінської області. Міністерство оборони Білорусі водночас не повідомляло про проведення навчань із 465-ю ракетною бригадою.
Зазначається, що на озброєнні 465-ї ракетної бригади, яка дислокується в Осиповичах, перебувають ОТРК "Іскандер-М", а також ракетні комплекси "Точка-У".
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А до чого тут МО Білорусі? Екіпажі - кацапські Команди отримують з Москви Коли хочуть - тоді й катаються!
Білоруси їх тільки охороняють та заправляють пальним Та екіпажі годують і спать кладуть!
Скоро почнуть ракетні штурми, так само як лютий-березень 2022 року.