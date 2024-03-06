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Новини Війна
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У Білорусі зафіксовано переміщення установок "Іскандер", - "Беларускі Гаюн"

іскандер, білорусь, війна

В Білорусі була помічена колона оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер-М". По території Мінської області рухались три самохідні пускові установки і не тільки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, на території РБ були помічені переміщення російської військової техніки, а саме:

  • три самохідні пускові установки;
  • три транспортно-заряджальні установки;
  • одна командно-штабна машина.

За даними "Беларускі Гаюн", колона виїхала на трасу М5 з боку агромістечка Пуховичі й рухалась у напрямку Осиповичів Мінської області. Міністерство оборони Білорусі водночас не повідомляло про проведення навчань із 465-ю ракетною бригадою.

Зазначається, що на озброєнні 465-ї ракетної бригади, яка дислокується в Осиповичах, перебувають ОТРК "Іскандер-М", а також ракетні комплекси "Точка-У".

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Білорусь (7944) техніка (1834)


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Топ коментарі
+4
Злиняли в Німеччину разом з ухилянтами...
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06.03.2024 18:02
+3
Та то Європа на ******** нападає, тому вони готуються.
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06.03.2024 17:50
+2
Намалювати карту,наставити хрестиків там всяких,і потрясти нею в телевізорі,сказати якщо не відведуть війська то завтра післяобіду Хаймарси відпрацьовуватимуть по їхніх територіях.
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06.03.2024 17:59
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Та то Європа на ******** нападає, тому вони готуються.
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06.03.2024 17:50 Відповісти
Бульбафюрерія-вже давно легітимна ціль для ЗСУ. Вночі будуть ******* по Києву 100%.
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06.03.2024 17:51 Відповісти
та как то ******* если честно)пвошка есть,ну если прилетит так прилетит ,от судьбы не убежишь,че с этого париться.
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06.03.2024 17:56 Відповісти
В мене теж недобре передчуття...
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06.03.2024 18:02 Відповісти
ой,можно подумать впервый или последний раз те обстрелы может и сегодня а может и послезавтра а может через неделю)
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06.03.2024 18:10 Відповісти
І що? В минулому році збили прямо над будинком ракету,невесело
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06.03.2024 18:27 Відповісти
а де та СБУ і ГУР, дебільні керівники яких мають щоденно звітувати про свою роботу?
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06.03.2024 19:29 Відповісти
Ну, і де дрони Федорова чи Притули?
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06.03.2024 17:55 Відповісти
Злиняли в Німеччину разом з ухилянтами...
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06.03.2024 18:02 Відповісти
давайте по 3 кругу про 48 искандеров на границе,раз новостей нет,переливают из пустого в порожнее)
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06.03.2024 17:57 Відповісти
Намалювати карту,наставити хрестиків там всяких,і потрясти нею в телевізорі,сказати якщо не відведуть війська то завтра післяобіду Хаймарси відпрацьовуватимуть по їхніх територіях.
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06.03.2024 17:59 Відповісти
В_ї_бати зразу хаймерсами. Для чого витрачати час на малювання і постановку сценок? Свинорилі на території бульбостану - законна ціль. Потім ввечері можна буде витратити час на споглядання в телевізорі потіючого і важко дихаючого від страху лукашенка, який буде рухати вусами і погрожувати: «сейчас мьі с володєй поцелуемся в прямом ефірє і такую страшную атвєтку устроїм..[ і в якості доказу рішучості,ще і відсмокчуть один в одного на камеру]»
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06.03.2024 20:30 Відповісти
Я до чого? Вусатий підор розуміє кого пускає, то нехай потім не жалієтьс
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06.03.2024 20:31 Відповісти
Одинокий осколок концепції бєлая-малая-вєлікая.
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06.03.2024 18:01 Відповісти
Міністерство оборони Білорусі водночас не повідомляло про проведення навчань із 465-ю ракетною бригадою. Джерело:
А до чого тут МО Білорусі? Екіпажі - кацапські Команди отримують з Москви Коли хочуть - тоді й катаються!
Білоруси їх тільки охороняють та заправляють пальним Та екіпажі годують і спать кладуть!
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06.03.2024 18:04 Відповісти
Ну все!!! Північні областя України від Львівської до Черігівської, будьте на поготові!!!
Скоро почнуть ракетні штурми, так само як лютий-березень 2022 року.
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06.03.2024 19:02 Відповісти
а шо такое
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06.03.2024 19:06 Відповісти
..хунта картофляндии, такой же террорист, как и болота мацковии
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06.03.2024 19:49 Відповісти
Типу прикривати поверх 70 *бочок* на нафтобазі.
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06.03.2024 21:05 Відповісти
 
 