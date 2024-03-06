У Білорусі зафіксовано переміщення установок "Іскандер", - "Беларускі Гаюн"

В Білорусі була помічена колона оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер-М". По території Мінської області рухались три самохідні пускові установки і не тільки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, на території РБ були помічені переміщення російської військової техніки, а саме:

три самохідні пускові установки;

три транспортно-заряджальні установки;

одна командно-штабна машина.

За даними "Беларускі Гаюн", колона виїхала на трасу М5 з боку агромістечка Пуховичі й рухалась у напрямку Осиповичів Мінської області. Міністерство оборони Білорусі водночас не повідомляло про проведення навчань із 465-ю ракетною бригадою.

Зазначається, що на озброєнні 465-ї ракетної бригади, яка дислокується в Осиповичах, перебувають ОТРК "Іскандер-М", а також ракетні комплекси "Точка-У".

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