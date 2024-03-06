В Беларуси зафиксировано перемещение установок "Искандер", - "Беларускі Гаюн"
В Беларуси была замечена колонна оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". По территории Минской области передвигались три самоходных пусковых установки и не только.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Так, на территории РБ были замечены перемещения российской военной техники, а именно:
- три самоходные пусковые установки;
- три транспортно-заряжающих установки;
- одна командно-штабная машина.
По данным "Беларускі Гаюн", колонна выехала на трассу М5 со стороны агрогородка Пуховичи и двигалась в направлении Осиповичей Минской области. Министерство обороны Беларуси не сообщало о проведении учений с 465-й ракетной бригадой.
Отмечается, что на вооружении 465-й ракетной бригады, дислоцирующейся в Осиповичах, находятся ОТРК "Искандер-М", а также ракетные комплексы "Точка-У".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А до чого тут МО Білорусі? Екіпажі - кацапські Команди отримують з Москви Коли хочуть - тоді й катаються!
Білоруси їх тільки охороняють та заправляють пальним Та екіпажі годують і спать кладуть!
Скоро почнуть ракетні штурми, так само як лютий-березень 2022 року.