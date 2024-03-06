РУС
Новости Война
6 014 19

В Беларуси зафиксировано перемещение установок "Искандер", - "Беларускі Гаюн"

іскандер, білорусь, війна

В Беларуси была замечена колонна оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". По территории Минской области передвигались три самоходных пусковых установки и не только.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Так, на территории РБ были замечены перемещения российской военной техники, а именно:

  • три самоходные пусковые установки;
  • три транспортно-заряжающих установки;
  • одна командно-штабная машина.

По данным "Беларускі Гаюн", колонна выехала на трассу М5 со стороны агрогородка Пуховичи и двигалась в направлении Осиповичей Минской области. Министерство обороны Беларуси не сообщало о проведении учений с 465-й ракетной бригадой.

Отмечается, что на вооружении 465-й ракетной бригады, дислоцирующейся в Осиповичах, находятся ОТРК "Искандер-М", а также ракетные комплексы "Точка-У".

Также читайте: РФ вывела из Беларуси до 12 тысяч своих военных. Там нет контингента для повторного вторжения в Украину с севера, - Госпогранслужба

Автор: 

Беларусь (7971) техника (1773)
+4
Злиняли в Німеччину разом з ухилянтами...
показать весь комментарий
06.03.2024 18:02 Ответить
+3
Та то Європа на ******** нападає, тому вони готуються.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:50 Ответить
+2
Намалювати карту,наставити хрестиків там всяких,і потрясти нею в телевізорі,сказати якщо не відведуть війська то завтра післяобіду Хаймарси відпрацьовуватимуть по їхніх територіях.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:59 Ответить
Бульбафюрерія-вже давно легітимна ціль для ЗСУ. Вночі будуть ******* по Києву 100%.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:51 Ответить
та как то ******* если честно)пвошка есть,ну если прилетит так прилетит ,от судьбы не убежишь,че с этого париться.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:56 Ответить
В мене теж недобре передчуття...
показать весь комментарий
06.03.2024 18:02 Ответить
ой,можно подумать впервый или последний раз те обстрелы может и сегодня а может и послезавтра а может через неделю)
показать весь комментарий
06.03.2024 18:10 Ответить
І що? В минулому році збили прямо над будинком ракету,невесело
показать весь комментарий
06.03.2024 18:27 Ответить
а де та СБУ і ГУР, дебільні керівники яких мають щоденно звітувати про свою роботу?
показать весь комментарий
06.03.2024 19:29 Ответить
Ну, і де дрони Федорова чи Притули?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:55 Ответить
давайте по 3 кругу про 48 искандеров на границе,раз новостей нет,переливают из пустого в порожнее)
показать весь комментарий
06.03.2024 17:57 Ответить
В_ї_бати зразу хаймерсами. Для чого витрачати час на малювання і постановку сценок? Свинорилі на території бульбостану - законна ціль. Потім ввечері можна буде витратити час на споглядання в телевізорі потіючого і важко дихаючого від страху лукашенка, який буде рухати вусами і погрожувати: «сейчас мьі с володєй поцелуемся в прямом ефірє і такую страшную атвєтку устроїм..[ і в якості доказу рішучості,ще і відсмокчуть один в одного на камеру]»
показать весь комментарий
06.03.2024 20:30 Ответить
Я до чого? Вусатий підор розуміє кого пускає, то нехай потім не жалієтьс
показать весь комментарий
06.03.2024 20:31 Ответить
Одинокий осколок концепції бєлая-малая-вєлікая.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:01 Ответить
Міністерство оборони Білорусі водночас не повідомляло про проведення навчань із 465-ю ракетною бригадою. Джерело:
А до чого тут МО Білорусі? Екіпажі - кацапські Команди отримують з Москви Коли хочуть - тоді й катаються!
Білоруси їх тільки охороняють та заправляють пальним Та екіпажі годують і спать кладуть!
показать весь комментарий
06.03.2024 18:04 Ответить
Ну все!!! Північні областя України від Львівської до Черігівської, будьте на поготові!!!
Скоро почнуть ракетні штурми, так само як лютий-березень 2022 року.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:02 Ответить
а шо такое
показать весь комментарий
06.03.2024 19:06 Ответить
..хунта картофляндии, такой же террорист, как и болота мацковии
показать весь комментарий
06.03.2024 19:49 Ответить
Типу прикривати поверх 70 *бочок* на нафтобазі.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:05 Ответить
 
 