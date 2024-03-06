В Беларуси зафиксировано перемещение установок "Искандер", - "Беларускі Гаюн"

В Беларуси была замечена колонна оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". По территории Минской области передвигались три самоходных пусковых установки и не только.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Так, на территории РБ были замечены перемещения российской военной техники, а именно:

три самоходные пусковые установки;

три транспортно-заряжающих установки;

одна командно-штабная машина.

По данным "Беларускі Гаюн", колонна выехала на трассу М5 со стороны агрогородка Пуховичи и двигалась в направлении Осиповичей Минской области. Министерство обороны Беларуси не сообщало о проведении учений с 465-й ракетной бригадой.

Отмечается, что на вооружении 465-й ракетной бригады, дислоцирующейся в Осиповичах, находятся ОТРК "Искандер-М", а также ракетные комплексы "Точка-У".

