Міністр фінансів США Єллен: Бездіяльність Конгресу щодо України - подарунок Путіну

Голова Мінфіну США Джанет Єллен розкритикувала Конгрес і заявила, що його бездіяльність стосовно виділення допомоги Україні є подарунком президенту РФ Володимиру Путіну, а також Ірану та іншим ворогам.

Про це вона сказала на початку зустрічі з міністром економіки Німеччини Робертом Габеком у Вашингтоні 7 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Єллен знову закликала спікера Палати представників США Майка Джонсона якнайшвидше поставити на голосування пакет військової та економічної допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфіскація заморожених російських активів не замінить допомогу США Україні, - міністр фінансів США Єллен

"Поки Палата представників продовжує зволікати, Росія набирає обертів, а Україна змушена обмежувати боєприпаси та постачання. Палата представників має діяти й показати силу підтримки України з боку США на тлі путінської агресії", – наголосила голова Мінфіну США.

"Бездіяльність Конгресу – це ніщо інше, як подарунок Путіну, Ірану та іншим супротивникам, які виступають проти Америки та її союзників", – додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми маємо підтримати Україну й зупинити Росію, яка загрожує іншим країнам, - міністр фінансів США Єллен

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг із осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

У лютому Сенат усе ж схвалив пакет допомоги для Києва, але спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон відмовився одразу ставити його на голосування.