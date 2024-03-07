УКР
Міністр фінансів США Єллен: Бездіяльність Конгресу щодо України - подарунок Путіну

Голова Мінфіну США Джанет Єллен

Голова Мінфіну США Джанет Єллен розкритикувала Конгрес і заявила, що його бездіяльність стосовно виділення допомоги Україні є подарунком президенту РФ Володимиру Путіну, а також Ірану та іншим ворогам.

Про це вона сказала на початку зустрічі з міністром економіки Німеччини Робертом Габеком у Вашингтоні 7 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Єллен знову закликала спікера Палати представників США Майка Джонсона якнайшвидше поставити на голосування пакет військової та економічної допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

"Поки Палата представників продовжує зволікати, Росія набирає обертів, а Україна змушена обмежувати боєприпаси та постачання. Палата представників має діяти й показати силу підтримки України з боку США на тлі путінської агресії", – наголосила голова Мінфіну США.

"Бездіяльність Конгресу – це ніщо інше, як подарунок Путіну, Ірану та іншим супротивникам, які виступають проти Америки та її союзників", – додала вона.

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг із осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

У лютому Сенат усе ж схвалив пакет допомоги для Києва, але спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон відмовився одразу ставити його на голосування.

мадяри, словаки, поляки, німці з таурусами, нато з ф 16
тепер конгрес...
двомісячна черга з подарунками для *****....
дуже прикро...
а як гарно писділи всі
Так і є. Трамп впливає на конгрес США і блокує допомогу Україні. Пуйло йому віддячить не сумнівайтеся. Єдине як Трамп може закінчити війну, це здати території України і пообіцяти не брати Україну в НАТО, все як хоче пуйло.
Байден чинний президент, а Трамп колишній. (в Україні взагалі людей які знаходяться поза владою, але мають на неї вплив називають олігархами, а Штати вимагають з таки спускати три шкури).
Хотів би Байден перемоги України то скористався хоча б ленд-лізом, який так і залишився підписаним папірцем.
Але нагадайте чи говорив він колись про перемогу України? Його дві коронні фрази:
Україна не має програти.
росія не повинна перемогти.
Конгресс и Трамп тут ни при чем. Байден может оказать любую военную помощь Украине минуя Конгресс. Скорее Бйден не заинтересован в том чтобы помочь Украине.
показати весь коментар
07.03.2024 21:12 Відповісти
Для чего распространять бредовые фейки ФСБ?
показати весь коментар
07.03.2024 21:40 Відповісти
В них що змагання хто більше обеспокоїться і схвилюється,про це вже говорять всі кому не лінь.
показати весь коментар
07.03.2024 19:40 Відповісти
Гамериканці! Не треба нас долучати до ваших громадянських війн. Нам нашої війни вистачає.
показати весь коментар
07.03.2024 19:51 Відповісти
"Бездіяльність Конгресу - це ніщо інше, як виконання підкилимних домовленостей США , про розподіл України .і знищенні українського народу.(геноциду) ,котрий веде кровопивця куйло відаючи,що Україні є відсутня американська допомога і їй немає особливо чим боронитися .Це є своєрідний американський подарунок Путіну до виборів в 3,14дерації, котрий у вигляді багатьох життів українців і замотаний в обгортку , яка підписана українською кровью...Лицемірні потвори
показати весь коментар
07.03.2024 20:05 Відповісти
Демократия оказалась слаба в противостоянии с авторитарными ценностями!
показати весь коментар
07.03.2024 20:08 Відповісти
Что бы помочь Украине Конгресс не нужен. Байден может это сделать без чьего-либо разрешения.
показати весь коментар
07.03.2024 21:08 Відповісти
Сколько можно вешать лапшу?
У Байдена украинские 4.2 млрд. доллара, которые он не отдает- об этом говорят экономисты и СМИ США.
Украина могла закончить войну в 2022, если бы Байден не заблокировал Ленд-лиз (сотни тпков, самолетов...), проголосованный обеими палатами Конгресса.
Генерал Кларк, пару недель тому сетовал: Украине нужны не деньги, нужно оружие: на складах Пентагона миллионы боеприпасов, подлежащие уничтожению - дайти их Украине.
показати весь коментар
07.03.2024 21:37 Відповісти
Тут же ж купа ідіотів, які вважали і досі вважають, що лендліз нам не потрібен. Тіпа, нам і так всього вдосталь дають...
показати весь коментар
08.03.2024 00:24 Відповісти
Ці заяви вже набувають характеру ритуальних. Чиновники їх виголошують, всі погоджуються, розводять руками і... нічого не змінюється.
показати весь коментар
08.03.2024 00:22 Відповісти
 
 