Министр финансов США Еллен: Бездействие Конгресса относительно Украины - подарок Путину
Глава Минфина США Джанет Еллен раскритиковала Конгресс и заявила, что его бездействие по выделению помощи Украине является подарком президенту РФ Владимиру Путину, а также Ирану и другим врагам.
Об этом она сказала в начале встречи с министром экономики Германии Робертом Габеком в Вашингтоне 7 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Йеллен снова призвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее поставить на голосование пакет военной и экономической помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.
"Пока Палата представителей продолжает медлить, Россия набирает обороты, а Украина вынуждена ограничивать боеприпасы и поставки. Палата представителей должна действовать и показать силу поддержки Украины со стороны США на фоне путинской агрессии", – подчеркнула глава Минфина США.
"Бездействие Конгресса – это ничто иное, как подарок Путину, Ирану и другим противникам, выступающим против Америки и ее союзников", – добавила она.
Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.
В феврале Сенат одобрил пакет помощи для Киева, но спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон отказался сразу ставить его на голосование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тепер конгрес...
двомісячна черга з подарунками для *****....
дуже прикро...
а як гарно писділи всі
Хотів би Байден перемоги України то скористався хоча б ленд-лізом, який так і залишився підписаним папірцем.
Але нагадайте чи говорив він колись про перемогу України? Його дві коронні фрази:
Україна не має програти.
росія не повинна перемогти.
У Байдена украинские 4.2 млрд. доллара, которые он не отдает- об этом говорят экономисты и СМИ США.
Украина могла закончить войну в 2022, если бы Байден не заблокировал Ленд-лиз (сотни тпков, самолетов...), проголосованный обеими палатами Конгресса.
Генерал Кларк, пару недель тому сетовал: Украине нужны не деньги, нужно оружие: на складах Пентагона миллионы боеприпасов, подлежащие уничтожению - дайти их Украине.