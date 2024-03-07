РУС
Министр финансов США Еллен: Бездействие Конгресса относительно Украины - подарок Путину

Голова Мінфіну США Джанет Єллен

Глава Минфина США Джанет Еллен раскритиковала Конгресс и заявила, что его бездействие по выделению помощи Украине является подарком президенту РФ Владимиру Путину, а также Ирану и другим врагам.

Об этом она сказала в начале встречи с министром экономики Германии Робертом Габеком в Вашингтоне 7 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Йеллен снова призвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее поставить на голосование пакет военной и экономической помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

"Пока Палата представителей продолжает медлить, Россия набирает обороты, а Украина вынуждена ограничивать боеприпасы и поставки. Палата представителей должна действовать и показать силу поддержки Украины со стороны США на фоне путинской агрессии", – подчеркнула глава Минфина США.

"Бездействие Конгресса – это ничто иное, как подарок Путину, Ирану и другим противникам, выступающим против Америки и ее союзников", – добавила она.

Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.

В феврале Сенат одобрил пакет помощи для Киева, но спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон отказался сразу ставить его на голосование.

мадяри, словаки, поляки, німці з таурусами, нато з ф 16
тепер конгрес...
двомісячна черга з подарунками для *****....
дуже прикро...
а як гарно писділи всі
Так і є. Трамп впливає на конгрес США і блокує допомогу Україні. Пуйло йому віддячить не сумнівайтеся. Єдине як Трамп може закінчити війну, це здати території України і пообіцяти не брати Україну в НАТО, все як хоче пуйло.
Байден чинний президент, а Трамп колишній. (в Україні взагалі людей які знаходяться поза владою, але мають на неї вплив називають олігархами, а Штати вимагають з таки спускати три шкури).
Хотів би Байден перемоги України то скористався хоча б ленд-лізом, який так і залишився підписаним папірцем.
Але нагадайте чи говорив він колись про перемогу України? Його дві коронні фрази:
Україна не має програти.
росія не повинна перемогти.
