2 людей зазнали поранень внаслідок обстрілу росіянами Чугуєва, - ОВА

обстріл

Окупанти обстріляли Чугуїв, внаслідок цього 2 людей зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у своєму телеграм-каналі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік", - повідомив він.

Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.

Профільні служби працюють на місцях влучань.

Читайте також: Росіяни обстріляли Куп’янськ з РСЗВ. Загинуло 2 людей, - ОВА

