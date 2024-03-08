2 людей зазнали поранень внаслідок обстрілу росіянами Чугуєва, - ОВА
Окупанти обстріляли Чугуїв, внаслідок цього 2 людей зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у своєму телеграм-каналі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік", - повідомив він.
Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.
Профільні служби працюють на місцях влучань.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Полтава и Харьков
показати весь коментар08.03.2024 02:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль