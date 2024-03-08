2 людей зазнали поранень внаслідок обстрілу росіянами Чугуєва, - ОВА

Окупанти обстріляли Чугуїв, внаслідок цього 2 людей зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у своєму телеграм-каналі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік", - повідомив він.

Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.

Профільні служби працюють на місцях влучань.

