Росіяни обстріляли Куп’янськ з РСЗВ. Загинуло 2 людей, - ОВА

Внаслідок російського обстрілу в Куп’янську загинуло 2 людей.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.

"Загинули двоє цивільних людей - чоловік та жінка, дані встановлюються", - написав Синєгубов.

Пошкоджені житлові будинки, є загорання автомобіля. Розбір завалів триває.

обстріл (30409) Харківщина (6054) жертви (1879)
