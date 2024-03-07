Росіяни обстріляли Куп’янськ з РСЗВ. Загинуло 2 людей, - ОВА
Внаслідок російського обстрілу в Куп’янську загинуло 2 людей.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.
"Загинули двоє цивільних людей - чоловік та жінка, дані встановлюються", - написав Синєгубов.
Пошкоджені житлові будинки, є загорання автомобіля. Розбір завалів триває.
