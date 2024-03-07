Россияне обстреляли Купянск из РСЗО. Погибли 2 человека, - ОВА
В результате российского обстрела в Купянске погибли 2 человека.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня.
"Погибли два гражданских человека - мужчина и женщина, данные устанавливаются", - написал Синегубов.
Повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. Разбор завалов продолжается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий07.03.2024 23:29 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль