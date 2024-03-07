РУС
Россияне обстреляли Купянск из РСЗО. Погибли 2 человека, - ОВА

обстріл,харків

В результате российского обстрела в Купянске погибли 2 человека.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, россияне применили реактивные системы залпового огня.

"Погибли два гражданских человека - мужчина и женщина, данные устанавливаются", - написал Синегубов.

Повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. Разбор завалов продолжается.

